شاهد إعلان تشيلسي الرهيب للطيران العماني.. هذا ما ستجنيه عُمان من اتفاق الـ3 سنوات

وطن – بشكل رسمي أعلن الطيران العُماني توقيعه اتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، يُمنح بموجبها الطيران العُماني صفة شريك الطيران العالمي لنادي تشيلسي لمدة 3 سنوات.

ويحلق الطيران العماني إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم ، بما في ذلك الرحلات اليومية من مسقط إلى لندن ، وله بصمة عالمية تتماشى مع القاعدة الجماهيرية البعيدة المدى في تشيلسي ، ويوفر تجارب عملاء حائزة على جوائز.

وبحسب وسائل إعلام عمانية تشمل الاتفاقية، الهوية البصرية المصممة خصيصًا للعلامة التجارية المشتركة على جسم إحدى طائرات الناقل، والتي سيكشف عنها نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى المحتوى الترويجي المشترك وحملات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالجهتين.

We’re official global airline partner for @ChelseaFC! Together, we’re not only celebrating our shared love for football but showcasing the beauty, culture and hospitality of Oman to Chelsea’s worldwide fanbase. The pride of London meets the Pride of Oman. https://t.co/dfbDUCxjxu

— Oman Air (@omanair) July 6, 2023