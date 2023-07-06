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شاهد إعلان تشيلسي الرهيب للطيران العماني.. هذا ما ستجنيه عُمان من اتفاق الـ3 سنوات

شراكة استراتيجية تجمع بين الطيران العماني ونادي تشيلسي لكرة القدم تهدف لتعزيز العلامة التجارية والسياحة

كتب خالد الأحمد
اتفاقية الطيران العماني ونادي تشيلسي
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وطن – بشكل رسمي أعلن الطيران العُماني توقيعه اتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، يُمنح بموجبها الطيران العُماني صفة شريك الطيران العالمي لنادي تشيلسي لمدة 3 سنوات.

ويحلق الطيران العماني إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم ، بما في ذلك الرحلات اليومية من مسقط إلى لندن ، وله بصمة عالمية تتماشى مع القاعدة الجماهيرية البعيدة المدى في تشيلسي ، ويوفر تجارب عملاء حائزة على جوائز.

تفاصيل اتفاقية الطيران العماني مع تشيلسي

وبحسب وسائل إعلام عمانية تشمل الاتفاقية، الهوية البصرية المصممة خصيصًا للعلامة التجارية المشتركة على جسم إحدى طائرات الناقل، والتي سيكشف عنها نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى المحتوى الترويجي المشترك وحملات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالجهتين.

وعلق الطيران العماني على حسابه في “تويتر” مثنياً على هذه الخطوة وقال: “نحن لا نحتفل فقط بحبنا المشترك لكرة القدم ولكن نعرض جمال وثقافة وحسن الضيافة في عُمان لقاعدة تشيلسي الجماهيرية في جميع أنحاء العالم. فخر لندن يلتقي فخر عمان.”

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ونقلت “وكالة الأنباء العمانية” عن المهندس عبد العزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العماني، قوله إن هذه الشراكة والتعاون رفيع المستوى تسهم في الارتقاء بمكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية وتروج لسلطنة عُمان في جميع أنحاء العالم، لقاعدة جماهير تشيلسي الواسعة الذين يفوق عددهم أكثر من 135 مليونًا.

من جانبه، علق كريس جوراسيك، الرئيس التنفيذي لنادي تشيلسي قائلاً: “يسعدنا الترحيب بالطيران العُماني كشريك الطيران العالمي لنا”.

الطيران العُماني يوقع اتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي
الشراكة بين الطيران العماني ونادي تشيلسي ستعمل على الارتقاء بمكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية

وتابع: “لدينا طموح مشترك للابتكار وتحقيق النجاح داخل الملعب وخارجه، ونحن متحمسون للغاية لإحياء هذه الشراكة لجمهورنا في جميع أنحاء العالم”.

واعتبر الناشط خالد بن حمد البوسعيدي، أن الشراكة التسويقية التي أُعلن عنها بين الناقل الوطني الطيران العماني ونادي تشيلسي اللندني، هي لا شك خطوة أُولى جيدة طال انتظارها على المسرح الرياضي العالمي في إطار التنافس بين شركات الطيران للترويج لبُلدانها من خلال كُرة القدم العالمية.

وأكد أن لندن تُعتبر وجهة مركزية للطيران العماني ولحركة الطيران عُموماً، والارتباط العُماني مع أحد أشهر الأندية العالمية اللندنية سيحقق أكثر من هدف استراتيجي في هذه المرحلة.

الطيران العُماني يوقع اتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي
الارتباط العُماني مع أحد أشهر الأندية العالمية اللندنية سيحقق أكثر من هدف استراتيجي

ويعد نادي تشيلسي الأعلى تصنيفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يعد أحد أشهر دوريات كرة القدم وأكثرها متابعة من قبل عشاق المستديرة مع جمهور موسمي يزيد عن 3 مليارات حول العالم.

وهذه هي الشراكة الأولى من نوعها بين الطيران العماني في الدوري الإنجليزي الممتاز ، مما يجعل علامته التجارية مرئية في ستامفورد بريدج وعبر المنصات الرقمية للنادي ، إلى جانب التجارب والفعاليات الحصرية.

المصدروكالة الأنباء العمانية + تويتر - رصد وتحرير وطن

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