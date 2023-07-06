شاهد إعلان تشيلسي الرهيب للطيران العماني.. هذا ما ستجنيه عُمان من اتفاق الـ3 سنوات

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وطن – بشكل رسمي أعلن الطيران العُماني توقيعه اتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، يُمنح بموجبها الطيران العُماني صفة شريك الطيران العالمي لنادي تشيلسي لمدة 3 سنوات.

ويحلق الطيران العماني إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم ، بما في ذلك الرحلات اليومية من مسقط إلى لندن ، وله بصمة عالمية تتماشى مع القاعدة الجماهيرية البعيدة المدى في تشيلسي ، ويوفر تجارب عملاء حائزة على جوائز.

تفاصيل اتفاقية الطيران العماني مع تشيلسي

وبحسب وسائل إعلام عمانية تشمل الاتفاقية، الهوية البصرية المصممة خصيصًا للعلامة التجارية المشتركة على جسم إحدى طائرات الناقل، والتي سيكشف عنها نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى المحتوى الترويجي المشترك وحملات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالجهتين.

We’re official global airline partner for @ChelseaFC! Together, we’re not only celebrating our shared love for football but showcasing the beauty, culture and hospitality of Oman to Chelsea’s worldwide fanbase. The pride of London meets the Pride of Oman. https://t.co/dfbDUCxjxu — Oman Air (@omanair) July 6, 2023

وعلق الطيران العماني على حسابه في “تويتر” مثنياً على هذه الخطوة وقال: “نحن لا نحتفل فقط بحبنا المشترك لكرة القدم ولكن نعرض جمال وثقافة وحسن الضيافة في عُمان لقاعدة تشيلسي الجماهيرية في جميع أنحاء العالم. فخر لندن يلتقي فخر عمان.”

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ونقلت “وكالة الأنباء العمانية” عن المهندس عبد العزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العماني، قوله إن هذه الشراكة والتعاون رفيع المستوى تسهم في الارتقاء بمكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية وتروج لسلطنة عُمان في جميع أنحاء العالم، لقاعدة جماهير تشيلسي الواسعة الذين يفوق عددهم أكثر من 135 مليونًا.

الرئيس التنفيذي للطيران العُماني يقول إن هذه الشراكة والتعاون رفيع المستوى تسهم في الارتقاء بمكانة سلطنة #عُمان كوجهة سياحية وتروج لسلطنة عُمان في جميع أنحاء العالم، لقاعدة جماهير #تشيلسي الواسعة الذين يفوق عددهم أكثر من 135 مليونًا. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 6, 2023

من جانبه، علق كريس جوراسيك، الرئيس التنفيذي لنادي تشيلسي قائلاً: “يسعدنا الترحيب بالطيران العُماني كشريك الطيران العالمي لنا”.

وتابع: “لدينا طموح مشترك للابتكار وتحقيق النجاح داخل الملعب وخارجه، ونحن متحمسون للغاية لإحياء هذه الشراكة لجمهورنا في جميع أنحاء العالم”.

لحظة اعلان الراعي العماني رسميًا عن رعاية نادي تشيلسي في مقطع جميل جدًا 💙🇴🇲

pic.twitter.com/Zx7t1CTOKb — عمرو (@bt3) July 6, 2023

واعتبر الناشط خالد بن حمد البوسعيدي، أن الشراكة التسويقية التي أُعلن عنها بين الناقل الوطني الطيران العماني ونادي تشيلسي اللندني، هي لا شك خطوة أُولى جيدة طال انتظارها على المسرح الرياضي العالمي في إطار التنافس بين شركات الطيران للترويج لبُلدانها من خلال كُرة القدم العالمية.

وأكد أن لندن تُعتبر وجهة مركزية للطيران العماني ولحركة الطيران عُموماً، والارتباط العُماني مع أحد أشهر الأندية العالمية اللندنية سيحقق أكثر من هدف استراتيجي في هذه المرحلة.

ويعد نادي تشيلسي الأعلى تصنيفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يعد أحد أشهر دوريات كرة القدم وأكثرها متابعة من قبل عشاق المستديرة مع جمهور موسمي يزيد عن 3 مليارات حول العالم.

🔴 الطيران العُماني يوقع اتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، والذي يتم بموجبها منح الطيران العُماني صفة شريك الطيران العالمي لنادي #تشيلسي لمدة ثلاث سنوات.@omanair pic.twitter.com/CWtJUkJMOp — Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) July 6, 2023

وهذه هي الشراكة الأولى من نوعها بين الطيران العماني في الدوري الإنجليزي الممتاز ، مما يجعل علامته التجارية مرئية في ستامفورد بريدج وعبر المنصات الرقمية للنادي ، إلى جانب التجارب والفعاليات الحصرية.