ساديو ماني مطلوب في الدوري السعودي.. وهذا راتب ما سيتقاضاه في حال الموافقة

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وطن- يتطلع نادي أهلي جدة وأندية أخرى في الدوري السعودي إلى التعاقد مع النجم السنغالي المخضرم ساديو ماني 31 عاماً، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف، من أجل إعادة لم شمل مع زميله السابق البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي نجح النادي السعودي في التعاقد معه.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” هناك ضغط من الأندية السعودية. للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، كما أن الأهلي يصر على ضمه”.

ساديو ماني مطلوب في الدوري السعودي

وتابع الإيطالي رومانو، ” الأهلي لديه إصرار على لم شمل البرازيلي روبرتو فيرمينو. مع السنغالي ساديو ماني من جديد، في ظل اهتمام أندية سعودية أخرى في التعاقد معه، ولكن لا يزال هناك انتظار لسماع رغبة اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي”.

Understand Saudi clubs are pushing to sign Sadio Mané from Bayern. 🔴🇸🇦 Told Al Ahli are insisting in the last few days as they want to reunite Roberto Firmino and Sadio Mané. 🟢 #AlAhli There’s interest also from other clubs but still waiting to hear for player’s intention. pic.twitter.com/QeD0Qj0JiM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

وكانت تقارير أخرى، تحدثت عن دخول نادي النصر السعودي سباق التنافس القوي. مع أهلي جدة، للتعاقد مع اللاعب ساديو ماني هذا الصيف.

راتب ساديو ماني

وفي السياق ذاته، أشار موقع ” سبورت زون” العالمي، بأن الرئيس التنفيذي لنادي أهلي جدة السعودي يزن الشريف، قد تقدم بعرضٍ ضخم إلى السنغالي ساديو ماني. لمدة 3 مواسم قادمة، براتب سنوي يقدر ب25 مليون دولار.

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لكن على ما يبدو بأن السنغالي ماني يرغب في البقاء مع نادي بايرن ميونخ (البافاري) الموسم المقبل، فيما لم يحسم أمره بشأن مستقبله مع النادي الألماني. هذا الصيف في البقاء أو الرحيل بعد العرض السعودي.

ولعب لاعب بايرن ميونخ ساديو ماني 38 مباراة. في مختلف البطولات الموسم الماضي، استطاع من خلالها تسجيل 12 هدفاً.

من جهته، قال مدير أعمال ساديو ماني (سيسيه)، في تصريح صحفي بشأن تلقي موكله عروض سعودية. هذا الصيف، ” عروض الأهلي وفرق سعودية غير صحيح، ولا توجد اتصالات..”.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد السنغالي ساديو ماني ينتهي. مع نادي بايرن ميونخ (البافاري) في صيف عام 2025.