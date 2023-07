ساديو ماني مطلوب في الدوري السعودي.. وهذا راتب ما سيتقاضاه في حال الموافقة

- Advertisement -

وطن- يتطلع نادي أهلي جدة وأندية أخرى في الدوري السعودي إلى التعاقد مع النجم السنغالي المخضرم ساديو ماني 31 عاماً، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف، من أجل إعادة لم شمل مع زميله السابق البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي نجح النادي السعودي في التعاقد معه.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” هناك ضغط من الأندية السعودية. للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، كما أن الأهلي يصر على ضمه”.

وتابع الإيطالي رومانو، ” الأهلي لديه إصرار على لم شمل البرازيلي روبرتو فيرمينو. مع السنغالي ساديو ماني من جديد، في ظل اهتمام أندية سعودية أخرى في التعاقد معه، ولكن لا يزال هناك انتظار لسماع رغبة اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي”.

Understand Saudi clubs are pushing to sign Sadio Mané from Bayern. 🔴🇸🇦

Told Al Ahli are insisting in the last few days as they want to reunite Roberto Firmino and Sadio Mané. 🟢 #AlAhli

There’s interest also from other clubs but still waiting to hear for player’s intention. pic.twitter.com/QeD0Qj0JiM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023