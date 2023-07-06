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حياتنا

جينيفر لوبيز بمايوه وردي مثير جعل الجمهور يتساءل عن عمرها الحقيقي (شاهد)

أكبر سر لجمال جينيفر لوبيز هو التغذية الجيدة والتمارين الرياضية وهو مفتاح الحفاظ على تناسق جسدها

كتب رفيف عبدالله
جينيفر لوبيز بمايوه وردي مثير جعل المعجبين يتساءلون عن عمرها الحقيقي (شاهد)
جينيفر لوبيز
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وطن- تواصل جينيفر لوبيز أن تُظهر للعالم أن العمر ليس أكثر من رقم. أحدث صورها التي حملتها على انستجرام ، والتي تبدو فيها شابة جدًا ، تؤكد ذلك. إنها في جورجيا ، مسترخية في قصرها في هامبتونز.

يبدو أن كل شيء يشير إلى أن جينيفر لوبيز كانت تأخذ لحظات قليلة من الاسترخاء والراحة بعد اليوم السابق.

لقد حضرت جينيفر حفلة مايكل روبين الضخمة في الرابع من يوليو ، والتي انتهت في الساعات الأولى من الصباح.

عطلة مليئة بالحب

كتبت جينيفر لوبيز على حسابها على إنستغرام وهي ترتدي نظارة شمسية كبيرة وقلادة عليها اسمها: “أتمنى أن يقضي الجميع عطلة نهاية أسبوع رائعة مليئة بالحب والعائلة والأصدقاء والمرح”.

جينيفر لوبيز
ارتدت الفنانة قلادة تحمل اسمها

المايوه الوردي الذي كانت ترتديه، جعل الجمهور يشعر أنها تبدو وكأنها في العشرينات من عمرها في سن 54 تقريبًا.

جينيفر لوبيز
لا يحتوي غذاءها على الكحول ولا الكافيين ولا الأطعمة المصنعة أو السكرية

لكن الحقائق والرياضيات لا تفشل: ولدت جينيفر لوبيز في 24 يوليو 1969 في برونكس.

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حيل جمال وشباب جي لو

لا تزال تبدو متألقة ، ولكن لا يُعرف سوى القليل أو لا شيء عما إذا كانت لديها أي حيل مضمونة أم لا.

يبدو أن أكبر سر لها هو التغذية الجيدة والتمارين الرياضية ، وهو مفتاح الحفاظ على تناسق جسدها.

جينيفر لوبيز
لا يُعرف سوى القليل عما إذا كانت لديها أي حيل مضمونة أم لا

لا يحتوي غذاءها على الكحول ولا الكافيين ولا الأطعمة المصنعة أو السكرية. على الرغم من أن هذا لا يمنعها من الانغماس في نفسها من وقت لآخر.

لقد كانت هي نفسها دائمًا صارمة للغاية بشأن هذه الأمور. ولكن ليس لتبدو مثالية، بل لتحافظ على لياقتها.

في الواقع ، أعلنت مؤخرًا أنه “طالما أنك بصحة جيدة ، فإن الشيء المهم هو أن تحب نفسك”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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