الخميس, يوليو 6, 2023
الرئيسيةحياتناجوني ديب في ظهور صادم أقلق محبيه.. هل التقدم في السن هو...
حياتنا

جوني ديب في ظهور صادم أقلق محبيه.. هل التقدم في السن هو السبب؟

على الرغم من هذه الإصابة الخطيرة لا يزال جوني ديب يبتسم في كل مكان يذهب إليه وهو دائمًا في حالة معنوية جيدة

كتب رفيف عبدالله
جوني ديب في ظهور صادم أقلق محبيه.. هل التقدم في السن هو السبب؟
جوني ديب
- Advertisement -

وطن- منذ أيام، رصدت عدسات الصحفيين جوني ديب، وهو يرتدي حذاءًا طبيًا ويستخدم عصا أيضًا للسير.

نشرت صحيفة ديلي ميل بعض الصور المثيرة للاهتمام التي أثارت قلق جميع محبي جوني ديب.

سارعوا جميعًا ليروا ما حدث بحق جوني ، الذي نادرًا ما يؤذي نفسه لدرجة أن يحتاج إلى بعض الدعم أو العناية الطبية.

حذاء طبي وعصا

تظهر الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل أن ديب يخرج من فندق في مدينة مانشستر وهو يرتدي حذاءه ويمشي بمساعدة عصا.

جوني ديب
شوهد جوني ديب وهو يرتدي حذاءً طبيًا ويمشي بمساعدة عكازين يوم الأربعاء

وفقًا للتقرير ، أصيب جوني ديب بالتواء خطير في الكاحل أثناء أداء فقراته الموسيقية في سن الستين.

لم يعد جوني قادرًا على الأداء بشكل حيوي كما كان يفعل في الماضي. يجب أن يكون أكثر حذرا الآن.

- Advertisement -
شوهد جوني ديب وهو يرتدي حذاءً طبيًا ويمشي بمساعدة عكازين يوم الأربعاء
أخذ نجم هوليوود ، 60 عامًا ، الأمور ببطء حيث اعتمد على المساعدة على المشي ليشق طريقه بعناية إلى حافلته

جوني ديب لا يزال يقوم بجولة حاليا مع فرقته

حزن ديب على وفاة الراحل العظيم جيف بيك ، والتي حدثت قبل بضعة أشهر فقط. كما تعهد بإنهاء الجولة التي يقوم بها حاليًا في الحافلة التي كان بيك جزءًا منها.

حاليًا ، الجولة مع Hollywood Vampires في المملكة المتحدة ولكن جيف بيك كان جزءًا كبيرًا منها.

ستقام العروض القادمة في سكاربورو وسوانسي ومانشستر ولندن. وسيضطر ديب إلى الاستمرار على الرغم من الألم الذي أصاب قدمه ولكن لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك أي نوع من إلغاء الجولة.

جوني ديب
كان الممثل يستخدم حذاءً طبيًا بعد أن أصيب بكسر في الكاحل

حتى أن هناك صورًا لجوني ديب وهو يعزف بهذا الحذاء الطبي وفي بعضها يظهر أنه يخلعه لفترة من الوقت.

من الواضح أنه من غير المريح العزف بهذا الحذاء ولكن جوني يفعل ذلك للجماهير.

عاد إلى الحياة

على الرغم من هذه الإصابة الخطيرة ، لا يزال جوني ديب يبتسم في كل مكان يذهب إليه وهو دائمًا في حالة معنوية جيدة.

بعد الخروج من تلك المحاكمة ضد طليقته آمبر هيرد ، عاد ديب إلى حياته العملية دون أي مشاكل تقريبًا.

جوني ديب
تأتي نزهة جوني على عكازين بعد أن أُجبر على تأجيل الجولة القادمة لفرقته بسبب إصابة مؤلمة في الجزء السفلي من الجسم

لعب ديب بالفعل دور البطولة في فيلم جديد ويقوم حاليًا بتطوير بعض المشاريع الأخرى. ومع ذلك ، فإن عودته إلى هوليوود لا تزال غير واضحة حيث صرح مرارًا وتكرارًا أنه لا يتفق مع الصناعة بعد الآن. خاصة بعد الطريقة التي عاملته بها شركات مثل ديزني أو وارنر براذرز أثناء المحاكمة.

المصدرديلي ميل- ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

لن تصدق كيف أصبحت.. آمبر هيرد بملامح صادمة في أحدث ظهور

حياتنا

ابنة جوني ديب تمارس الجنس الصريح وتستمني بالثلج ووالدها يعلق! (شاهد)

حياتنا

أسنان جوني ديب في مهرجان كان “صادمة” .. هل السبب المخدرات!؟ (صور)

حياتنا

سعرها حوالي 2 مليون دولار .. هذه فيلا آمبر هيرد الفاخرة في مدريد

حياتنا

ابنة جوني ديب تُعلن مثليتها الجنسية بقبلة حميمية لعشيقتها النجمة المشهورة! (شاهد)

حياتنا

آمبر هيرد تتخذ هذا القرار بعد أن أنهكتها قضايا جوني ديب ضدها!

حياتنا

جوني ديب وآمبر هيرد.. تفاصيل جديدة صادمة ستغير رأيك من التغوط في السرير إلى الاغتصاب!

حياتنا

ابنة جوني ديب عارية الصدر على غلاف مجلة شهيرة! (شاهد)

حياتنا

آمبر هيرد في وصلة رقص حميمة مع شاب .. هل قصدت قهر جوني ديب؟ (فيديو)

حياتنا

جوني ديب تظاهر بأنه يموت حزناً على صديقه وذهب لجني الأموال من السعودية (شاهد)

حياتنا

صور كلارا شيا مع والدي بيكيه تكشف مفاجأة عن شاكيرا.. هل هي مثل آمبر هيرد؟ (شاهد)

حياتنا

جوني ديب يكشف عما سيفعله بالأموال التي حصل عليها من آمبر هيرد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا رفض تبون وشنقريحة ترقية اللواء جبار مهنا لمنصب رئيس المخابرات وما علاقة المغرب؟!

هل أنت منهم؟ دراسة تكشف عن علامة فارقة عند الأشخاص ذوو الذكاء العالي

إيكونوميست: محمد بن سلمان مستعد لتجاوز المبادرة العربية للتطبيع ولكنه يطلب “مهراً” كبيراً

ثريدز…شركة ميتا تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر

تقرير يكشف عن تفاصيل صفقة توقيع فوفانا مع النصر السعودي (صور)

مصر.. مكتبة متخصصة في كتب الأطفال تروج للمثلية الجنسية وتثير الغضب (شاهد)

ياسمين صبري في إطلالة جريئة بالبكيني.. أنا في الجنة (شاهد)

لاعبة كراتيه تلكم منافستها على وجهها بدلاً من مصافحتها وهكذا تمت معاقبتها (شاهد)

موعد مباراة الهلال ضد فيلدين في وديات الأندية والتشكيلة

لهذا السبب عليك توخي الحذر إذا اخترت الجلوس بجوار النافذة على متن الطائرة عند السفر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC