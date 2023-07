جوني ديب في ظهور صادم أقلق محبيه.. هل التقدم في السن هو السبب؟

- Advertisement -

وطن- منذ أيام، رصدت عدسات الصحفيين جوني ديب، وهو يرتدي حذاءًا طبيًا ويستخدم عصا أيضًا للسير.

نشرت صحيفة ديلي ميل بعض الصور المثيرة للاهتمام التي أثارت قلق جميع محبي جوني ديب.

سارعوا جميعًا ليروا ما حدث بحق جوني ، الذي نادرًا ما يؤذي نفسه لدرجة أن يحتاج إلى بعض الدعم أو العناية الطبية.

تظهر الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل أن ديب يخرج من فندق في مدينة مانشستر وهو يرتدي حذاءه ويمشي بمساعدة عصا.

وفقًا للتقرير ، أصيب جوني ديب بالتواء خطير في الكاحل أثناء أداء فقراته الموسيقية في سن الستين.

لم يعد جوني قادرًا على الأداء بشكل حيوي كما كان يفعل في الماضي. يجب أن يكون أكثر حذرا الآن.

حزن ديب على وفاة الراحل العظيم جيف بيك ، والتي حدثت قبل بضعة أشهر فقط. كما تعهد بإنهاء الجولة التي يقوم بها حاليًا في الحافلة التي كان بيك جزءًا منها.

حاليًا ، الجولة مع Hollywood Vampires في المملكة المتحدة ولكن جيف بيك كان جزءًا كبيرًا منها.

Johnny arrival at the Marostica castle earlier today ( via _robertatealuisamandelli_). pic.twitter.com/TTSRVabqrx

— ReemDepp – Johnny Depp is a Legend 🎸 (@ReemDepp) July 2, 2023