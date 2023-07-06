جوني ديب في ظهور صادم أقلق محبيه.. هل التقدم في السن هو السبب؟

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وطن- منذ أيام، رصدت عدسات الصحفيين جوني ديب، وهو يرتدي حذاءًا طبيًا ويستخدم عصا أيضًا للسير.

نشرت صحيفة ديلي ميل بعض الصور المثيرة للاهتمام التي أثارت قلق جميع محبي جوني ديب.

سارعوا جميعًا ليروا ما حدث بحق جوني ، الذي نادرًا ما يؤذي نفسه لدرجة أن يحتاج إلى بعض الدعم أو العناية الطبية.

حذاء طبي وعصا

تظهر الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل أن ديب يخرج من فندق في مدينة مانشستر وهو يرتدي حذاءه ويمشي بمساعدة عصا.

وفقًا للتقرير ، أصيب جوني ديب بالتواء خطير في الكاحل أثناء أداء فقراته الموسيقية في سن الستين.

لم يعد جوني قادرًا على الأداء بشكل حيوي كما كان يفعل في الماضي. يجب أن يكون أكثر حذرا الآن.

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جوني ديب لا يزال يقوم بجولة حاليا مع فرقته

حزن ديب على وفاة الراحل العظيم جيف بيك ، والتي حدثت قبل بضعة أشهر فقط. كما تعهد بإنهاء الجولة التي يقوم بها حاليًا في الحافلة التي كان بيك جزءًا منها.

حاليًا ، الجولة مع Hollywood Vampires في المملكة المتحدة ولكن جيف بيك كان جزءًا كبيرًا منها.

Johnny arrival at the Marostica castle earlier today ( via _robertatealuisamandelli_). pic.twitter.com/TTSRVabqrx — ReemDepp – Johnny Depp is a Legend 🎸 (@ReemDepp) July 2, 2023

ستقام العروض القادمة في سكاربورو وسوانسي ومانشستر ولندن. وسيضطر ديب إلى الاستمرار على الرغم من الألم الذي أصاب قدمه ولكن لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك أي نوع من إلغاء الجولة.

حتى أن هناك صورًا لجوني ديب وهو يعزف بهذا الحذاء الطبي وفي بعضها يظهر أنه يخلعه لفترة من الوقت.

من الواضح أنه من غير المريح العزف بهذا الحذاء ولكن جوني يفعل ذلك للجماهير.

عاد إلى الحياة

على الرغم من هذه الإصابة الخطيرة ، لا يزال جوني ديب يبتسم في كل مكان يذهب إليه وهو دائمًا في حالة معنوية جيدة.

بعد الخروج من تلك المحاكمة ضد طليقته آمبر هيرد ، عاد ديب إلى حياته العملية دون أي مشاكل تقريبًا.

لعب ديب بالفعل دور البطولة في فيلم جديد ويقوم حاليًا بتطوير بعض المشاريع الأخرى. ومع ذلك ، فإن عودته إلى هوليوود لا تزال غير واضحة حيث صرح مرارًا وتكرارًا أنه لا يتفق مع الصناعة بعد الآن. خاصة بعد الطريقة التي عاملته بها شركات مثل ديزني أو وارنر براذرز أثناء المحاكمة.