توزيع ثروة برلسكوني حسب وصيته .. ملايين لعشيقته ولشريكه المرتبط بالمافيا (شاهد)

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وطن – ترك رئيس الوزراء السابق لإيطاليا سيلفيو بيرلسكوني في وصيته مبلغاً قدره 100 مليون يورو لصديقته، و30 مليون يورو لشريكه المرتبط بالمافيا في وصية وصفت بأنها “تستحق مسلسلاً دراميًا”، فيما حسم الجزء الأكبر من ثروة سيلفيو برلسكوني، والتي تبلغ قيمتها 5.8 مليار جنيه إسترليني، لابنيه الأكبر سنًا.

في الوقت نفسه، تم ترك مبلغ ضخم لصديقة بيرلسكوني، “مارتا فاسكينا”، رغم أنهما لم يرتبطا بالزواج، وقد حثه أبناؤه على ذلك.

كما ورِث شقيق بيرلسكوني الأصغر، “باولو”، مبلغ 100 مليون يورو أيضًا.

توزيع ثروة برلسكوني حسب وصيته

ويبدو أن النزاعات حول من سيرث برلسكوني، والتي قيل أنها أثارت اهتمام العائلة بعد وفاة السياسي المثير للجدل بمرض اللوكيميا في 12 يونيو، قد حُسمت الآن رسميًا.كما نشرت “ديلي ميل”

في وصيته، قال برلسكوني إن الهبات لفاسكينا وشقيقه الأصغر باولو وشريكه التجاري المرتبط بالمافيا، السيناتور الايطالي السابق مارسيلو ديل اوتري، تأتي “اعترافًا بالحب الذي كان بيننا والحب الذي كانوا يحملونه لي”.

“ديل اوتري” هو الشخص الوحيد خارج أسرة برلسكوني الذي استفاد من وصية برلسكوني. وقال إنه تأثر حتى البكاء بقرار صديقه المتوفى بمنحه ثروة ضخمة بهذا القدر.

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قضى رجل الأعمال والسيناتور السابق أكثر من خمس سنوات في السجن بعد إدانته في عام 2014 بالعمل كوسيط بين المافيا الصقلية والنخبة التجارية في ميلانو، بما في ذلك شركات برلسكوني، من عام 1974 إلى 1992.

دائمًا ما نفى “ديل اوتري”، الذي ينحدر من صقلية، التهم الموجهة إليه.

قال “اوتري” البالغ من العمر 81 عامًا إنه لم يكن يتوقع تركة برلسكوني، وأضاف أنها تظهر “عظمة الرجل”.

وقال: “كان شبيهًا بأخ بالنسبة لي. كنا نعرف بعضنا منذ أكثر من 60 عامًا. كان يساعدني دائمًا. حتى في الجامعة، كان يشاركني مذكراته”.

حصة عائلة برلسكوني من ثروته

وفيما يتعلق بعمل عائلة برلسكوني، ستتحكم مارينا وبيير سيلفيو بيرلسكوني معًا في شركة “فينينفيست” القابضة، حسب مصدر مالي بعد قراءة وصيته.

سيملك الشقيقان، اللذان هما أبناء برلسكوني وزوجته الأولى كارلا دالوغليو، حصة تبلغ 53% في الشركة القابضة. وحتى الآن، كانت حصتهما 7.65 في المائة.

تم توقع أن تتولى مارينا الشركة عندما تم الإعلان عن وفاة والدها، وقادت مجلس الشركة منذ عام 2005.

وصفها الأشخاص الذين يعملون معها بأنها مديرة صعبة. وقد رفعها والدها إلى الحياة التجارية في أوائل العشرينيات من عمرها، ونمّت تأثيرها عندما اضطر إلى الابتعاد عن الأعمال بسبب دخوله في السياسة عام 1994.

ستسيطر الأبناء الثلاثة الآخرين لبرلسكوني، (لويجي وإليانورا وباربارا)، من زواجه الثاني بفيرونيكا لاريو، على الـ 47 في المائة المتبقية من الشركة.

ووفق التقرير فقد كانوا يمتلكون معًا سابقًا 21.42 في المائة. لكنهم لم يكونوا يَشغلون أدوارًا تنفيذية بارزة في إدارة أعمال والدهم، على عكس الأبناء الأكبر سنًا.