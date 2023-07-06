الخميس, يوليو 6, 2023
الرئيسيةالهدهدتوزيع ثروة برلسكوني حسب وصيته .. ملايين لعشيقته ولشريكه المرتبط بالمافيا (شاهد)
الهدهد

توزيع ثروة برلسكوني حسب وصيته .. ملايين لعشيقته ولشريكه المرتبط بالمافيا (شاهد)

تبلغ ثروة برلسكوني 5.8 مليار جنيه إسترليني

كتب أنس السالم
صديقة برلسكوني تحصل على 100 مليون دولار من ثروته حسب وصيته
صديقة برلسكوني تحصل على 100 مليون دولار من ثروته حسب وصيته
- Advertisement -

وطن – ترك رئيس الوزراء السابق لإيطاليا سيلفيو بيرلسكوني في وصيته مبلغاً قدره 100 مليون يورو لصديقته، و30 مليون يورو لشريكه المرتبط بالمافيا في وصية وصفت بأنها “تستحق مسلسلاً دراميًا”، فيما حسم الجزء الأكبر من ثروة سيلفيو برلسكوني، والتي تبلغ قيمتها 5.8 مليار جنيه إسترليني، لابنيه الأكبر سنًا.

في الوقت نفسه، تم ترك مبلغ ضخم لصديقة بيرلسكوني، “مارتا فاسكينا”، رغم أنهما لم يرتبطا بالزواج، وقد حثه أبناؤه على ذلك.

كما ورِث شقيق بيرلسكوني الأصغر، “باولو”، مبلغ 100 مليون يورو أيضًا.

صديقة برلسكوني مارتا فاسكينا
صديقة برلسكوني مارتا فاسكينا

توزيع ثروة برلسكوني حسب وصيته

ويبدو أن النزاعات حول من سيرث برلسكوني، والتي قيل أنها أثارت اهتمام العائلة بعد وفاة السياسي المثير للجدل بمرض اللوكيميا في 12 يونيو، قد حُسمت الآن رسميًا.كما نشرت “ديلي ميل

في وصيته، قال برلسكوني إن الهبات لفاسكينا وشقيقه الأصغر باولو وشريكه التجاري المرتبط بالمافيا، السيناتور الايطالي السابق مارسيلو ديل اوتري، تأتي “اعترافًا بالحب الذي كان بيننا والحب الذي كانوا يحملونه لي”.

مارسيلو ديل لوتري
مارسيلو ديل اوتري

“ديل اوتري” هو الشخص الوحيد خارج أسرة برلسكوني الذي استفاد من وصية برلسكوني. وقال إنه تأثر حتى البكاء بقرار صديقه المتوفى بمنحه ثروة ضخمة بهذا القدر.

- Advertisement -

قضى رجل الأعمال والسيناتور السابق أكثر من خمس سنوات في السجن بعد إدانته في عام 2014 بالعمل كوسيط بين المافيا الصقلية والنخبة التجارية في ميلانو، بما في ذلك شركات برلسكوني، من عام 1974 إلى 1992.

دائمًا ما نفى “ديل اوتري”، الذي ينحدر من صقلية، التهم الموجهة إليه.

قال “اوتري” البالغ من العمر 81 عامًا إنه لم يكن يتوقع تركة برلسكوني، وأضاف أنها تظهر “عظمة الرجل”.

وقال: “كان شبيهًا بأخ بالنسبة لي. كنا نعرف بعضنا منذ أكثر من 60 عامًا. كان يساعدني دائمًا. حتى في الجامعة، كان يشاركني مذكراته”.

برلسكوني وصديقه مارسيلو ديل اوتري
برلسكوني وصديقه مارسيلو ديل اوتري

حصة عائلة برلسكوني من ثروته 

وفيما يتعلق بعمل عائلة برلسكوني، ستتحكم مارينا وبيير سيلفيو بيرلسكوني معًا في شركة “فينينفيست” القابضة، حسب مصدر مالي بعد قراءة وصيته.

بيير سيلفيو برلسكوني
بيير سيلفيو برلسكوني

سيملك الشقيقان، اللذان هما أبناء برلسكوني وزوجته الأولى كارلا دالوغليو، حصة تبلغ 53% في الشركة القابضة. وحتى الآن، كانت حصتهما 7.65 في المائة.

أبناء برلسكوني وزوجاته
أبناء برلسكوني وزوجاته (ديلي ميل)

تم توقع أن تتولى مارينا الشركة عندما تم الإعلان عن وفاة والدها، وقادت مجلس الشركة منذ عام 2005.

وصفها الأشخاص الذين يعملون معها بأنها مديرة صعبة. وقد رفعها والدها إلى الحياة التجارية في أوائل العشرينيات من عمرها، ونمّت تأثيرها عندما اضطر إلى الابتعاد عن الأعمال بسبب دخوله في السياسة عام 1994.

ستسيطر الأبناء الثلاثة الآخرين لبرلسكوني، (لويجي وإليانورا وباربارا)، من زواجه الثاني بفيرونيكا لاريو، على الـ 47 في المائة المتبقية من الشركة.

إليانورا برلسكوني
إليانورا برلسكوني

ووفق التقرير فقد كانوا يمتلكون معًا سابقًا 21.42 في المائة. لكنهم لم يكونوا يَشغلون أدوارًا تنفيذية بارزة في إدارة أعمال والدهم، على عكس الأبناء الأكبر سنًا.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

لن تصدق صافي ثروة برلسكوني وكيف حصّلها!

حياتنا

بعد وفاة برلسكوني به .. 8 علامات تحذيرية من سرطان الدم

حياتنا

أبرزها علاقة “بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي” علاقات غرامية هزت عروش الساسة

حياتنا

المغربية روبي “سارقة القلوب” وبطلة حفلات برلسكوني الجنسية هل تتذكرونها قصتها عادت للواجهة

الهدهد

برلسكوني وجد حلا للأزمة الليبية “جندوا داعش في الجيش الليبي بدل قصفه”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جينيفر لوبيز بمايوه وردي مثير جعل المعجبين يتساءلون عن عمرها الحقيقي (شاهد)

دنيا بطمة تهز مؤخرتها بفستان مثير وتعلق: ” أنا عزيز عليا الجهد” (فيديو)

“بنكي الكبير”.. فتاة إماراتية تنفق أكثر من مليون دولار في أسبوع بفضل زوجها (فيديو)

مفاجأة.. اتفاق الرعاية بين الطيران العماني وتشيلسي لا يشمل هذا الأمر

ثريدز.. شرح مبسط بالفيديو لطريقة استخدامه وإنشاء حساب عليه

ألف روح.. إطلالة مثيرة وجريئة لـ بلقيس في أغنيتها الجديدة (فيديو)

“تعالي واجلسي في حجري”.. فضائح مجلس العموم الجنسية تهز بريطانيا

إقبال جنوني على “ثريدز” وشاكيرا وجنيفر لوبيز بالمقدمة.. هل يكتب نهاية تويتر؟

عملية كدوميم .. كيف كاد “القسام” أن يطرق على الوزير “سموتريتش” باب بيته ويقتله؟!

كوهين يعرض على ابن سلمان إعلان إسلامه مقابل الجنسية وبيت في المدينة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC