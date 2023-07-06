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ألف روح.. إطلالة مثيرة وجريئة لـ بلقيس في أغنيتها الجديدة (فيديو)

الأناقة والجرأة تجتمعان: بلقيس تكشف عن أغنية مليئة بالإثارة وتشارك لحظات خلف الكواليس مع معجبيها

كتب خالد الأحمد
بلقيس فتحي
الفنانة اليمنية بلقيس فتحي
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وطن – طرحت الفنانة “بلقيس فتحي” أغنيتها الجديدة “ألف روح” التي تعاونت فيها مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن غي مانوكيان، والموزع الموسيقي سليمان داميان، وإخراج إيلي فهد.

ويأتي طرح الكليب الجديد بعد أيام قليلة من طرح بلقيس أغنية “غلاك ألزم”، من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان فايز السعيد، وتوزيع ومكساج حسام كامل، ومن إنتاج شركة الخوار للإنتاج الفني.

أغنية بلقيس الجديدة “ألف روح”

وأظهر كليب أغنية “ألف روح” الفنانة بلقيس فتحي ذات الأصول اليمنية وهي تخضع للمسات تجميل على يد عدد من الاخصائيين.

وتظهر في مشاهد أخرى بملابس مثيرة داخل قصر فيما بدا إلى جانبها شخص.

وأظهرت مشاهد أخرى من الكليب بلقيس في جلسات تصوير مختلفة.

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وشاركت بلقيس معجبيها مقطع من الأغنية على إنستغرام، وعلقت عليه بالقول: “عمل اشتغلته من قلبي وبكل حب وبيشبهني بكل التفاصيل”.

وأضافت: “شكرا فريق عمل الأغنية، شوفوا الأغنية في الرابط .. الأغنية تشبهني وتشبه ناس إن شاء الله تلمس وجدانكم”.

إطلالة بلقيس بالأبيض

وكانت بلقيس فتحي قد ظهرت مرتدية عباءة بيضاء اللون طويلة، أشبه بفستان خلال حضورها عرض فالنتينو ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وشاركت بلقيس إطلالة لها يوم أمس على إنستقرام صورتها بالفستان وهو من توقيع فالنتينو.

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي بالفستان الأبيض
بلقيس فتحي
إطلالة بلقيس فتحي بالفستان الأبيض

على غلاف مجلة عالمية

وظهرت بلقيس التي تحمل الجنسية الإماراتية مؤخراً على غلاف مجلة HarpersBazaarArabia بفستان أحمر وقبعة بنفس اللون.

وعلقت المجلة في تقرير لها أن بلقيس عاشت تحت الأضواء لأكثر من عقد من الزمان، وقد شهد تطورها العديد من المراحل – كل منها أقوى من سابقها. منذ انطلاقتها لأول مرة في عام 2013 مع أغنية “مجنون”، بيعت الملايين من ألبوماتها.

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي على غلاف مجلة عالمية

وأضافت المجلة أن بلقيس أطلقت خط تجميل ناجح يحمل اسم BEX Beauty؛ وقدمت فقرة غنائية في حفل ختام كأس العالم لكرة القدم، وتم تعيينها كسفيرة لدى اليونيسف وعلامة فالنتينو كذلك.

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