الخميس, يوليو 6, 2023
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أتريد التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكريات بعد الوجبات؟ إليك 5 طرق فعالة

قلة النوم يمكن أن تعطل الهرمونات المسؤولة عن التحكم في الشهية، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخاصة الأطعمة السكرية

كتب ايمان الباجي
أتريد التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكريات بعد الوجبات؟ إليك 5 طرق فعالة
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وطن- يعمل السكر على تحفيز وإفراز كميات كبيرة من هرمون دوبامين، الذي يخلق إحساسًا بالمتعة ويعزز الرغبة في استهلاك المزيد من السكر.

من الناحية الفسيولوجية، يمكن أن يؤدي تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، وخاصة السكريات المكررة، إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم. يؤدي هذا إلى إطلاق الأنسولين، والذي يعمل على خفض مستويات السكر في الدم إلى المستوى الطبيعي. 

ويشعر الكثير من الأشخاص بالحاجة إلى تناول شيء حلو بعد وكل وجبة طعام مباشرة وهي حسب الخبراء عادة تساهم فقط في تراكم الخلايا الدهنية فضلا عن زيادة الوزن.

وإليك في هذا السياق بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب تناول السكريات بعد كل وجبة، وفقا لما أورده موقع “ndtv”.

أضف البروتينات والدهون الصحية إلى وجباتك

تستغرق البروتينات والدهون الصحية وقتًا أطول للهضم، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول.

من خلال تضمين هذه العناصر الغذائية في وجباتك، يمكنك تثبيت مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

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تشمل المصادر الجيدة للبروتين اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض والبقوليات، بينما يمكن العثور على الدهون الصحية في الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويمكن أن يمنع هذا الارتفاع السريع والانهيار في نسبة السكر في الدم، مما يؤدي غالبًا إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر.

مستويات السكر في الدم
تناول وجبة غنية بالسكريات المكررة يؤدي لى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم

لذا، قم بتضمين الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات في نظامك الغذائي لزيادة كمية الألياف التي تتناولها.

حافظ على رطوبتك

يمكن أحيانًا الخلط بين الجفاف وبين الجوع أو الرغبة الشديدة في تناول السكر. يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم في كبح هذه الرغبة الشديدة.

قم بإستهلاك ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، وزد الكمية إذا كنت نشيطًا بدنيًا أو في بيئات حارة.

تناول وجبة متوازنة

تأكد من أن وجباتك متوازنة من الناحية الغذائية وتوفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية. قم بتضمين مزيج من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية والألياف في كل وجبة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم ومنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد الوجبة.

الحصول على قسط كاف من النوم

قلة النوم يمكن أن تعطل الهرمونات المسؤولة عن التحكم في الشهية، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخاصة الأطعمة السكرية.

يجب أن تهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لدعم الصحة العامة وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

 

ومن خلال إتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر بشكل كبير بعد الوجبات وتحسين عاداتك الغذائية بشكل عام.
المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن

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