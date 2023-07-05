هل يمكن أن يكون الإدمان على الجنس خطرًا على الصحة وما عواقبه وكيفية التعامل معه؟

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وطن-يمكن تعريف إدمان الجنس على أنه الانشغال المفرط والمستمر بالتخيّلات الجنسية أو الدوافع أو السلوكيات التي يصعب السيطرة عليها. تمامًا مثل أي إدمان آخر، فإنه يسبب التوتر والقلق ويؤثر بشكل رهيب على الصحة والعمل والعلاقات الشخصية، وجوانب أخرى من الحياة.

وبحسب ما نشره موقع “سالود ماسكولينا” الإسباني، يمكن أن يكون لإدمان الجنس خطرًا شديدًا على الصحة. وفيما يلي عواقب هذا النوع من الإدمان وكيف يمكنك التعامل معه.

يتولد السلوك الجنسي القهري، الذي يُطلق عليه أيضًا “فرط الرغبة الجنسية” أو “اضطراب فرط النشاط الجنسي” أو “الإدمان الجنسي”، من خلال إطلاق الدماغ لكميات كبيرة من هرمون الدوبامين، ما يجعلنا نرغب في تكرار السلوك للإحساس المستمر بـ “المتعة”.

ماذا يحدث في دماغ المدمن؟

الإدمان أكثر تعقيدًا مما يبدو، ففي كتابه “التفكير الإدماني”، يكشف أبراهام تويرسكي، الطبيب النفسي المتخصص في معالجة الإدمان، كيف أن التفكير “الخادع للذات” يمكن أن يقوض احترام الذات ويسبب تراجع صحّة الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء. ويركز الدكتور تويرسكي على الجوانب الحاسمة للتفكير الإدماني ليشرح بطريقة بسيطة، كيف يعمل دماغ المدمن.

في هذا السياق، قال أبراهام تويرسكي: “نعتقد خطأً أن المدمنين يدمنون على المخدرات أو الكحول أو الجنس، لأنهم يفتقرون إلى المبادئ الأخلاقية أو قوة الإرادة؛ ما يجعل من الممكن الإقلاع عن الإدمان بمجرد اتخاذ قرار التوقف. لكن في الحقيقة، يصعب علاج الإدمان، إذ يتطلب الأمر مجهودًا مكثّفًا. إن الدوبامين الناتج عن المخدرات أو في هذه الحالة، إدمان الجنس، يعدل كيمياء الدماغ، بحيث يجعل الإقلاع عن المادة المُدمَن عليها أمر صعب للغاية”.

يوضح المعهد الوطني لتعاطي المخدرات (NIDA) أن “نظام المكافأة في الدماغ (النظام الذي يولد الدوبامين) يتحكم في قدرة الجسم على الشعور بالمتعة ويحفز الشخص على تكرار الأنشطة الضرورية للنمو، مثل تناول الطعام وقضاء الوقت مع الأحباء، وهذا أمر طبيعي”.

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ومع ذلك، فإن التحفيز المفرط لدائرة المكافأة؛ يمكن أن ينتج عنه حالة متعة شديدة (“عالية” أو “مفرطة”) تؤدي إلى استهلاك قهري للمادة أو تكرار السلوك. وسيبدأ الدماغ بعد ذلك في تقليل الإنتاج الطبيعي للدوبامين وتقليل قدرة الخلايا في دائرة المكافأة على التفاعل معها من أجل التكيف مع الناقل العصبي.

وهذا من شأنه أن يقلل من النشوة التي شعر بها الشخص مقارنة بما شعر به في المرة الأولى التي تناول فيها الدواء، ومن المحتمل أن تتناول المزيد من الدواء في محاولة للشعور بنفس الشعور بالنشوة. يمكن أن يحدث أيضًا أنك تشعر بسعادة أقل تجاه الأشياء الأخرى التي اعتدت الاستمتاع بها، مثل الأكل أو القيام بأنشطة اجتماعية”.

من ناحية أخرى، فإن الإدمان طويل المدى يعدّل النظم والدوائر الكيميائية الأخرى في الدماغ، ما يؤثر على وظائف مثل التعلم، والحكم، والقدرة على اتخاذ القرارات، والذاكرة، والسلوك، وحتى تنظيم الإجهاد.

الإدمان على الجنس

يمكن أن يشتمل السلوك الجنسي القهري أو إدمان الجنس على مجموعة متنوعة من التجارب الجنسية التي في الحالة الطبيعية، ستكون ببساطة ممتعة، مثل العادة السرية أو “الجنس عبر الإنترنت” أو الاختلاط أو استهلاك المواد الإباحية أو الدفع مقابل الجنس.

ولكن عندما تصبح هذه الممارسات الجنسية شيئًا أساسيًا أو أولوية في حياتك إلى درجة إهمال جميع الجوانب الأخرى من حياتك، فإنها تكون ضارة للغاية لك أو لعائلتك ودائرتك الاجتماعية، أي أنها تصبح سلوكيات جنسية قهرية.

الإدمان يدمر الأرواح، واحترام الذات، والعلاقات، والمهن، وقبل كل شيء الصحة؛ ولا يقتصر الضرر على المدمن فحسب، بل يشمل ذلك المحيطين به. بيد أنه، من خلال فهم كيفية عمل الدماغ المدمن على شيء ما، يمكن السيطرة على السلوكيات، مثل: إدمان الجنس عن طريق العلاج باستخدام بعض الأدوية.

كيف أعرف أنني مدمن على الجنس؟

وفقًا لمايو كلينك، فهذه بعض علامات أو أعراض السلوك الجنسي القهري المحتمل:

التخيلات الشديدة والمتكررة والسلوكيات الجنسية التي تستغرق وقتًا طويلاً ولا يمكن السيطرة عليها.

يشعر الشخص بالانجذاب للحفاظ على سلوكيات جنسية معينة، في وقت لاحق، يعاني من التوتر، ولكن مصحوبًا بالذنب أو الندم.

هناك محاولة فاشلة لتقليل أو السيطرة على التخيلات الجنسية والإلحاحات والسلوكيات.

يستخدم السلوك الجنسي القهري للهروب من مشاكل أخرى، مثل الشعور بالوحدة أو الاكتئاب أو القلق أو التوتر.

على الرغم من معرفة ومعاناة الشخص من العواقب الخطيرة للسلوك الجنسي المفرط (الأمراض المنقولة جنسياً، فقدان العلاقات المهمة، مشاكل العمل، المضاعفات الاقتصادية أو المشاكل القانونية) تستمر سلوكياته الجنسية القهرية المحفوفة بالمخاطر.

يصبح من المستحيل عمليا إقامة علاقات صحية ومستقرة والحفاظ عليها. كما هناك أيضًا عوامل خطر قد تشير إلى أن الجنس أصبح إدمانًا، مثل استخدام العقاقير الترويحية التي تنتج الدوبامين (كوكايين، إكستاسي، ميثامفيتامين، من بين أمور أخرى). وكما هو الحال مع جميع أنواع الإدمان، من الضروري طلب المساعدة الطبيّة المتخصصة إذا شعرت أنك فقدت السيطرة على سلوكك الجنسي، لسيما أنه يؤثر على الآخرين. ضع في اعتبارك أنه لا يمكنك معالجة إدمانك على الجنس بمفردك، بل إنه غالبًا ما يزداد سوءًا بمرور الوقت.

هل يمكن أن يكون إدمان الجنس خطرًا على الصحة؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الإدمان على الجنس مشكلة صحية لها عواقب جسدية وعقلية خطيرة. ومثل كل أنواع الإدمان، فإنه يصعب على المرء قبول أنه يعاني منه. ومن المرجح أن الأشخاص المحيطين بنا، سواء أكانوا عائلة أم شريكًا أم أصدقاء أم بيئة عمل، هم الذين يلاحظون ذلك.

يدافع المدمن عن جوهره أو سلوكه فوق كل شيء، لأنه يعتقد أن هذه حياته الخاصة. وفي مواجهة مشكلة معقدة ويصعب معالجتها مثل إدمان الجنس، فإن المتخصص في الصحة العقلية؛ هو الذي يمكن أن يساعد المريض وعائلته.

لعلاج إدمانك على الجنس، عليك أن تبدأ من الأسباب، والتي يمكن أن تكون متنوعة جدًا أو مخفية.

وفقًا لمجموعة بوسطن الطبية، “هناك العديد من الخطوط السببية، ويجب أن نأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة التي تشكل جزءًا من المسببات: الاعتداء الجنسي في الطفولة، فرط التحفيز الجنسي في سن مبكرة، تدني احترام الذات مع الحاجة إلى إظهار القدرة على الانجذاب الجنسي أو الأداء”.

الظواهر المرضية مع التغييرات العاطفية التي تمت معالجتها بشكل سيئ تعتبر في بعض الحالات من أسباب الإدمان الجنسي. أيضًا بعض الاضطرابات النفسية، لا سيما اضطرابات الشخصية مثل الوسواس القهري واضطراب الشخصية الحدية وبعض اضطرابات المزاج مثل اضطراب ثنائي القطب، الذي من شأنه أن يسبب الإدمان على الجنس.

حالات التوتر غالبًا ما ترتبط بنقص النشاط الجنسي والضعف الجنسي، الأمر الذي يُسبب أيضًا إدمانًا جنسيًا حادًا لدى بعض الأشخاص. ومن وجهة النظر الطبية، يجب التحقيق في التغيرات العصبية والكيميائية كأسباب محتملة.

وختم الموقع بالقول، إن العلاج النفسي السلوكي المعرفي ضروري، لكنه ليس كافياً، لأنه عادة لا يكون فعالاً دون علاجات داعمة أخرى مثل الأدوية النفسية التي يشير إليها الطبيب النفسي بشكل خاص، وشبكات الدعم، ومجموعات المساعدة الذاتية، والعلاج النفسي للزوجين والأسرة.