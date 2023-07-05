الأربعاء, يوليو 5, 2023
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هل قصدت نيكول سعفان “إغاظة” أصالة بهذه الصور الساخنة مع طارق العريان؟! (شاهد)

ظهرت نيكول سعفان بفستان قصير يكشف فخذيها ومنطقة الكتف الأيسر فيما كان المخرج الشهير يضمّها إلى حضنه

كتب أنس السالم
نيكول سعفان
نيكول سعفان وطارق العريقان (انستغرام)
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وطن – نشرت نيكول سعفان زوجة المخرج الشهير طارق العريان طليق الفنانة أصالة نصري، صوراً مثيرة جمعتها به في أحدث ظهور للثنائي على السوشال ميديا .

وعبر حسابها في انستغرام، نشرت نيكول سعفان، صوراً، مع “العريان”، ظهرت فيها بفستان قصير يكشف فخذيها ومنطقة الكتف الأيسر، فيما كان المخرج الشهير يضمّها إلى حضنه.

نيكول سعفان زوجة المخرج الشهير طارق العريان
نيكول سعفان وطارق العريان
نيكول سعفان
نيكول سعفان تستعرض جمالها

وفي صورةٍ ثانية، ظهرت نيكول سعفان وهي تجلس على أريكةٍن وتستعرض جمالها، الذي تغزّل به المتابعون، فيما تساءل آخرون إن كانت تتعمد “كيد” أصالة، طليقة “العريان”.

وقبل ذلك، أطلت نيكول في صورة رومانسية رفقة زوجها طارق العريان، وقد ارتدت فستانًا أنيقًا باللون الأصفر أبرز جمالها ورشاقة قوامها.

نيكول سعفان تطل بفستان فاضح في أحضان طارق العريان
نيكول سعفان في أحضان طارق العريان

يذكر أنه في مارس 2022، أي بعد مضي أكثر من عام على انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري، أعلن المخرج طارق العريان، ارتباطه بعارضة أزياء أرمينية سورية تدعى نيكول سعفان التي تصغره بأكثر من 20 سنة.

جاء ذلك بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما، وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة.

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وتعتبر نيكول سعفان واحدة من الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة والأناقة.

وتتمتع بذوق رفيع وقدرة فائقة على اختيار الإطلالات التي تبرز جمالها وتعكس شخصيتها الساحرة.

المصدررصد وطن (انستغرام)

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