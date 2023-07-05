منها النافذة..أشياء توجد في منزلك تؤثر على شبكة الواي فاي

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وطن- تم حث العديد من الأشخاص على التحقق من منازلهم بحثًا عن هذه المواد المنزلية الشائعة والتي جميعها قد تؤثر على شبكات الواي فاي.

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، قد لا تتمكن من إزالة أو التخلص من بعض هذه المواد، ولكن معرفة مكانها يمكن أن يساعدك في تحسين شبكة الإنترنت بأكملها.



تنقل أجهزة توجيه Wi-fi موجات الراديو للتواصل مع الأجهزة اللاسلكية. لكن يمكن لبعض المواد في المنزل منع هذه الموجات، أو حتى إعادة توجيهها إلى مكان آخر، مما قد يضعف اتصالك بالإنترنت بشكل عام.



الأسطح المعدنية

المعدن موصل، مما يعني أنه يمتص الكهرباء، ونظرا لأن شبكة الواي فاي تطلق موجات كهرومغناطيسية فإن أي سطح معدني أو جسم في منزلك سيمنع انتشار الموجات.

الجدران الخرسانية

تعتبر الخرسانة واحدة من أكثر مواد البناء استخدامًا، لذا فليس من المستغرب أنها يمكن أن تجعل قوة الإشارة أبطأ وغير مستقرة.



بلاط السيراميك

يشيع استخدامه كثيرا على الجدران والأرضيات وهو حسب الخبراء يمنع موجات الإنترنت في المنزل.



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فإذا كنت تريد أن يعمل اتصالك بالإنترنت بدون مشاكل فمن الضروري وضع جهاز التوجيه بعيدا عن السيراميك.

زجاج النافذة

على غرار المعدن، يعكس الزجاج أيضًا موجات الراديو.

فالزجاج المنخفض الانبعاثية المعروف باسم ” low e glass” له خصائص عزل حرارية وعادة ما يتداخل مع اتصالك بالإنترنت وستحصل بالتالي على إشارة أبطأ.



المرآة

تعد المرايا من أكثر المواد التي تعبث سرًا بسرعة الإنترنت.

تتكون المرايا من طبقة رقيقة من المعدن على قطعة من الزجاج والتي قد تسبب تداخلًا كهرومغناطيسيًا.

ما الحل؟



إذا كنت تجد صعوبة في موجات الإنترنت في منزلك، فعليك التفكير في تركيب” شبكة الميش“ وهي عبارة عن سلسلة من الأجهزة الصغيرة لشبكة للواي فاي تعمل معاً على توزيع ترددات الشبكة بشكل متساوي على جميع زوايا المنزل.