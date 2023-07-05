مليارية لنصرة المصحف.. حملة غضب عالمية بعد إحراق نسخة من القرآن بالسويد

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وطن- أطلق ناشطون على موقع “تويتر”، حملة تحت عنوان مليارية لنصرة المصحف؛ وذلك ضمن موجة الغضب التي اجتاحت العرب والمسلمين بعد واقعة حرق المصحف الشريف أمام أحد المساجد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ودشنت الحملة، وسما بنفس عنوانها “مليارية لنصرة المصحف”، وذلك تعبيرا عن حجم الغضب العربي والإسلامي جراء حرق المصحف، وللتأكيد على رفض مثل هذه الممارسات.

إطلاق حملة مليارية لنصرة المصحف

وقال حساب “سماحة الشيخ” الذي أطلق الحملة، إنه تقرر إطلاق حملة عالمية بعنوان مليارية لنصرة المصحف الشريف، وذلك بعد كثرة الإساءات إلى القرآن الكريم والقيم الإسلامية، وفي ظل حالة الصمت التي هيمنت على الكثير من الدول الإسلامية.

بعد كثرة الاساءات الى المصحف والقيم الاسلامية وسكوت كثير من الدول الاسلامية قرر كثير من النشطاء على اطلاق حملة عالمية مليارية لنصرة مصحف الشريف في مساء الغد(الثلاثاء) في الساعة الثامنة(8) بتوقيت مكة المكرمة وندعوكم الى المشاركة فيها باذن الله تحت وسم:#مليارية_لنصرة_المصحف pic.twitter.com/NRBUGVCFi0 — سماحة الشيخ (@sheikh1932) July 3, 2023

تفاعل واسع مع حملة مليارية لنصرة المصحف

من جانبه، قال الكاتب والصحفي السوري أحمد موفق زيدان، مشاركا في الحملة: “كونوا معنا في حملة مليارية لنصرة المصحف.. انصر دينك، انصر قرآنك، كن من الأنصار ومن طليعة الأنصار في هذا الزمان”.

كونوا معنا في حملة #مليارية_لنصرة_المصحف … انصر دينك، انصر قرآنك، كن من الأنصار ومن طليعة الأنصار في هذا الزمان… pic.twitter.com/dFPmsEIo1X — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) July 4, 2023

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وشارك الباحث فهد الغفيلي الباحث في شؤون السياسية الخليجية، في الحملة، عبر نشره مقطع فيديو لشاب غربي اعتنق الإسلام وهو في عمر 16 سنة، وقد شارك في مظاهرة أمام السفارة السويدية يندد بجريمة حرق المصحف، وفضح ادعاءات حرية الرأي التي يتشدق بها الغرب.

هذا الشاب الغربي الذي أسلم منذ كان بعمر الـ 16 عامًا، خرج في مظاهرة أمام السفارة السويدية يندّد بجريمة حرق المصحف ويفضح ادّعاءات حرية الرأي التي يتشدّق بها الغرب. #ملياريه_لنصرة_المصحف pic.twitter.com/T9crro0Ia8 — فهد (@fahadresearch19) July 4, 2023

في حين شاركت الناشطة السعودية نورة الحربي بتغريدة قالت فيها إن من سمته بالخائن محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، يدعو العالم الإسلامي بالتهدئة أمام حرق المصحف، ونقلت عنه دعوته للسيطرة على الأمور بالحكمة والابتعاد عن الانفعالات الزائفة، وعقبت قائلة: “هذا الخائن جعل الإعداء يتطاولون على القرآن ويسيؤون إليه”.

وغرد الصحفي اليمني أنيس منصور قائلا: “55 دولة إسلامية أو تزيد ، كان يمكنها أن تردع السويد بل وتغزوها لو توفرت عقيدة لدى قادة الدول الإسلامية لتكون عبرة لمن يفكر أن يسيء للقرآن الكريم أو الإسلام ولكن قادة أوهنتهم تبعيتهم وعمالتهم”.

في حين كتب الإعلامي عبدالعزيز مجاهد: “إصرار المسلمين على عدم قبول الإساءة للقرآن الكريم سيجبر الجهلاء والحمقى على وقف استهداف القرآن الكريم”.

حرق المسجد في السويد

والأربعاء الماضي، أول أيام عيد الأضحى المبارك، نفذ سويدي متطرف من أصول عراقية، وعيده بتدنيس القرآن الكريم، وأقدم تحت حماية السلطات على تمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

أثارت هذه الجريمة الاستفزازية، غضبا عارما بين الشعوب الإسلامية، كما قوبلت بإدانات من قِبل الأنظمة، يرى كثيرون أنها لا ترقى لحجم الجُرم والاستفزاز فيما وقع بحق الإسلام.

مجلس حقوق الإنسان يناقش تصاعد الكراهية

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جلسة طارئة لمناقشة واقعة حرق المصحف أمام مسجد في السويد بناء على طلب من باكستان.

وبحسب باسكال سيم المتحدث باسم المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، تناقش الجلسة تصاعد الكراهية ذات الدوافع الدينية، وذلك بعدما طلبت باكستان مناقشة الأمر، نيابة عن الكثير من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.