الأربعاء, يوليو 5, 2023
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الهدهد

فيديو متداول يزعم تعذيب مهاجرين أفارقة على يد تونسيين بعد صدامات صفاقس

لم يتسنَ لـ"وطن" التأكّد من صحة الفيديو لا سيما أنه كان خاليا من الصوت كما أثير تشكيك بشأنه من قبل نشطاء زعموا أن الحادثة وقعت في ليبيا لكنهم لم يُقدموا أيضا ما يثبت صحة حديثهم.

كتب فهمي الورغمي
فيديو متداول يزعم تعذيب مهاجرين أفارقة على يد تونسيين بعد صدامات صفاقس
تعذيب مهاجرين أفارقة
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وطن- انتشر مقطع فيديو على موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، يوثق حصارا تمكّن تونسيين من تنفيذه ضد عدد من المهاجرين الأفارقة، في مشهد أثار غضبا عارما وسط اتهامات موجهة للتونسيين بارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي حقق رواجا كبيرا، عشرات التونسيين كان بعضهم مسلحا بأسلحة بيضاء، وهم يحاصرون عددا من المهاجرين الأفارقة، الذين تم تكديسهم فوق بعضهم البعض.

وبيّن مقطع الفيديو، التونسيين وهم يلوحون بعلامة النصر، في إشارة إلى أنهم انتصروا على المهاجرين بعد الصدامات العنيفة التي اندلعت بينهم.

ما فعله التونسيون تجاه المهاجرين الأفارقة في الفيديو المزعوم، فجّر عاصفة غضب، وسط اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فيما يخص بهذا التعامل مع المهاجرين.

وقالت الصحفية وجدان بو عبد الله: “هذا توثيق مهم لعملية تطهير عرقي، هذه أدلة على جريمة ضد الإنسانية. النازيون الجدد”.

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في حين كتب الناشط الحقوقي نبيل رجب: “هذه جرائم ضد الإنسانية تستدعي تدخل الدولة وقوى الأمن وملاحقة مقترفي هذه الجرائم والمحرضين عليها، وتقديمهم إلى العدالة”.

وعبر الباحث والأكاديمي جلال الورغي عن حزنه مما حدث، فيما غرد الناشط محسن شريف: “والله حرام عليهم”.

ولم يتسنَ لـ”وطن” التأكّد من صحة الفيديو لا سيما أنه كان خاليا من الصوت، وذلك بعدما أثير تشكيك بشأنه من قبل نشطاء زعموا أن الحادثة وقعت في ليبيا، لكنهم لم يُقدموا أيضا ما صحة حديثهم.

المهاجرين الأفارقة
المهاجرين الأفارقة

مقتل تونسي في صدامات مع المهاجرين

يُشار إلى أن النيابة العامة التونسية، كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل مواطن طعنًا بسكين في صدامات مع مهاجرين في مدينة صفاقس التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف.

وقالت النيابة، إن الضحية من مواليد 1981، وإنه طُعن حتى الموت مساء الاثنين في مواجهات بين سكان أحد أحياء صفاقس ومهاجرين منحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وبحسب النيابة، فقد تم توجيه الاتهام لثلاثة مهاجرين يُشتبه في ضلوعهم في جريمة القتل هذه ويحملون الجنسية الكاميرونية، وفق المعلومات الأولية.

بداية الصدامات

وبدأت هذه المناوشات يوم الأحد الماضي، حيث وقت تراشق بالحجارة بين مهاجرين وسكان من أحد أحياء صفاقس، تضررت خلالها مركبات ومساكن، فيما استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لوضع حد للمواجهات، وأوقفت السلطات 34 شخصا من المهاجرين.

صفاقس نقطة انطلاق لإيطاليا

يُشار إلى أن مدينة صفاقس الساحلية الواقعة في وسط شرق تونس، تعتبر نقطة انطلاق لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين نحو أوربا وخصوصا إيطاليا.

وكثيرا ما يحتج سكان هذه المدينة، على وجود المهاجرين في مدينتهم مطالبين برحيلهم، وغالبا ما تقع صدامات لفظية أو جسدية في الأحياء الشعبية من المدينة حيث يقيم المهاجرون.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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