غرامة مالية باهظة على نيمار لهذا السبب

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وطن- فرضت السلطات البرازيلية غرامة مالية باهظة على نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على خلفية انتهاكه قوانين البيئة.

وذكرت وسائل إعلام محلية برازيلية، بأن النجم البرازيلي نيمار انتهك قوانين الحفاظ على البيئة، عقب بنائه بحيرة اصطناعية في قصره المطل على شاطئ البحر في البرازيل.

كما ويقع نجم منتخب السيليساو البرازيلي في قصر ببلدة (مانغاراتيبا) المطل على الساحل الجنوبي لولاية ريو دي جانيرو ثاني مدن البرازيل سكاناً بعد ولاية ساو باولو.

غرامة مالية على نيمار

وأضافت تلك التقارير، نقلاً عن هيئة البيئة في بلدة “مانغاراتيبا”، في بيان رسمي نشره بشأن فرض غرامة مالية على النجم البرازيلي نيمار جونيور بسبب مخالفته قوانين الحفاظ على البيئة، عقب بناء بحيرة اصطناعية في قصره.

كما وأردفت، ” تم تغريم نيمار مبلغ 3.3 مليون دولار لبنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون الحصول على ترخيص بيئي بذلك”.

#نيمار يواجه غرامة مالية كبيرة بسبب مخالفات بيئية.. فما الذي قام به؟ pic.twitter.com/pwwwxiGz54 — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 5, 2023

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وواصلت، ” المجلس البلدي في بلدة “مانغاراتيبا”، فرض 4 غرامات بسبب مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة اصطناعية في قصر اللاعب ..”.

وختمت تلك التقارير، ” تضاف إلى الغرامة المالية المصدر بحق نيمار، التحقيق مع اللاعب بذات القضية من قبل المدعي العام المحلي والشرطة المدنية بالولاية ومكتب حماية البيئة خلال الأيام القادمة”.

انتقال البرازيلي نيمار

وفي سياق آخر، ما زال الغموض يحيط حول مستقبل البرازيلي نيمار جونيور. مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، رغم رغبة إدارة النادي الباريسي في الاستغناء عن خدمات اللاعب هذا الصيف.

تغريم نيمار لاعب باريس مبلغ 16 مليون ريال (3.3 مليون دولار) لبنائه بحيرة في قصره بضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي.💰🤯 pic.twitter.com/nClVa1upMn — GOAL Arabia (@GoalAR) July 4, 2023

كما وارتبط انتقال نيمار بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى. لعل أبرزهم مانشستر يونايتد وتشيلسي، إلى جانب عرض تلقاه اللاعب من نادي الهلال السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

يذكر بأن عقد النجم البرازيلي نيمار ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى صيف عام 2027. بعد تجديد اللاعب عقده مع النادي الباريسي في عام 2021.