الأربعاء, يوليو 5, 2023
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صور مسربة.. هل أصبح الطيران العماني راعيا لنادي تشيلسي الإنجليزي؟ (القصة الكاملة)

لم يتم الإعلان عن الصفقة رسميا لكن ناشطين أكّدوا أهميتها وقيمتها التسويقية الكبيرة

كتب خالد الأحمد
صور مسربة.. هل أصبح الطيران العماني راعيا لنادي تشيلسي الإنجليزي؟
الطيران العماني وتشيلسي الإنجليزي
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وطن- أفادت صور مسربة نشرها ناشطون على موقع “تويتر”، بأن الطيران العماني سيكون راعيا لنادي تشيلسي الإنجليزية، في نقلة مهمة لاستثمارات السلطنة في القارة الأوروبية، أسوة بنماذج عربية أخرى.

ونشر العديد من النشطاء على موقع تويتر، صورة وصفوفها بالمسربة، تُظهر تصميما مجسما لطائرة باللون الأزرق، وعليها اسم وشعار نادي تشيلسي وفي مقدمتها اسم الطيران العماني.

كما انتشرت صورة مسربة أخرى، لقميص نادي تشيلسي مزينا بشعار الطيران العماني، قال النشطاء إن الطيران العماني سيكون راعيا رسميا لنادي تشيلسي، وذلك على غرار رعاية نادي الطيران القطري لنادي برشلونة الإسباني، وطيران الإمارات لأندية ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني وليون الفرنسي وبنفيكا البرتغالي، بجانب رعاية طيران الاتحاد الإماراتي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفيما لا يوجد إعلان رسمي على هذه الصفقة حتى الآن، فقد أكّد ناشطون أن الصفقة سيتم إعلانها بشكل مفصل في غضون بضعة أيام.

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قميص نادي تشيلسي الإنجليزي
قميص نادي تشيلسي الإنجليزي

موعد تدشين الصفقة

بدوره، قال المدرب العماني عبدالله القاسمي إنّ الإعلان الرسمي سيكون غدا الخميس، موضحا في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن التدشين سيتم في قاعة المسافرين بمطار مسقط الدولي.

في حين بث حساب موثق على موقع تويتر، يجمع مشجعي نادي تشيلسي يُدعى “CFC WORLD”، معلومة أخرى مفادها أن شعار الطيران العماني لن يظهر على طقم تشيلسي الموسم المُقبل، لكن الحساب لم ينفِ معلومة الرعاية في حد ذاتها.

وأجمع الكثير من المحللين، على أنّ هذه الصفقة إن تمت فإنها ستكون صفقة تسويقية عالمية دعائية مربحة للطيران العماني، نظرا لما يمتلكه نادي تشيلسي من قيمة عالمية في كرة القدم.

ووصف ناشطون عمانيون، كذلك الخطوة، بأنها ممتازة وستعود بالنفع الشديد على التسويق السياحي في السلطنة بشكل عام.

في غضون ذلك، قالت صحيفة تليغراف البريطانية، إنّ تشيلسي انسحب من المفاوضات مع كازينو Stake بشأن أن يصبح الراعي الجديد للقميص الأمامي للنادي بعد ردود فعل عنيفة، ويجري الآن محادثات مع شركات أخرى.

وكان اتفاق لمدة عام واحد مع Stake على وشك الإتمام، لكنه أثار انتقادات أنصار تشيلسي بشأن إمكانية شراكة النادي مع شركة مراهنات.

ولم يتم تقديم أي أسباب لسبب تراجع تشيلسي الآن عن المفاوضات مع Stake ، لكن الخطوة تثير ترحيبا بين المشجعين.

وواجه تشيلسي عددًا من التحديات في محاولة العثور على راعٍ للقميص، وأفيد أيضًا بانهيار مفاوضات النادي مع شركة من قطاع التشفير، بينما يُعتقد أن البلوز رفضوا عرضًا من أليانز.

وتنتهي رعاية تشيلسي للقميص الأمامي مع شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية Three هذا الصيف، وتقدر قيمتها بنحو 40 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

الطيران العماني لن يظهر على القميص هذا العام

ومن المعلوم أن تشيلسي لا يزال يعمل على إيجاد راعي أمامي لقميص القميص، لكن الطيران العماني لم يظهر هذا العام على قميص الفريق، رغم انتشار صور ممثل الشركة مع المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو.

ورغم أنه يبدو أن الطيران العماني أصبح شريكًا لتشيلسي من نوع ما ، لا يُتوقع ظهور اسم العلامة التجارية وشعارها على قميص النادي خلال الموسم المقبل.

المصدرتويتر، صحيفة تليغراف البريطانية، رصد وتحرير وطن

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