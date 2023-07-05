الخميس, يوليو 6, 2023
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حياتنا

شاهد لحظة تعرض مادلين طبر إلى عضة أسد على الهواء مباشرة (فيديو)

أوضحت مادين قبل الهجوم أنها تعلم أن النظر إلى عين الأسد أمر خطير لأن هذا يستفزه ويعتبره تحديا له

كتب رفيف عبدالله
شاهد لحظة تعرض مادلين طبر إلى عضة أسد على الهواء مباشرة (فيديو)
مادلين طبر
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وطن- تعرضت الفنانة اللبنانية المقيمة في مصر، مادلين طبر لعضة أسد، وذلك خلال استضافتها لمدرب أسود في برنامجها.

وكانت مادلين طبر (65 عاماً)، قد ظهرت في مع مدرب الأسود محمد حلو، في برنامج “قعدة مع مادلين”على قناة الحدث اليوم، وتجلس على الأرض محتضنة الأسد على الهواء.

مادلين طبر
لحظة هجوم الأسد على مادلين

بيحب الستات

وقبل أن تتعرض للعضة الخطيرة، قالت مادلين إنها تعلم أن النظر إلى عين الأسد أمر خطير، لأن هذا يستفزه ويعتبره تحديا له.

وتابعت: “ده حبني، هو بيحب الستات، أنت بتحب الستات، إيه ده الحب كله!”.

مادلين طبر
ما بعد العضة
مادلين طبر
كان الأسد هادئا قبل أن تداعبه مادلين

وما أن أنهت الفنانة اللبنانية عبارتها، حتى هاجمها الأسد وعضها من ذراعها، ليتدخل مدرب الأسود محمد الحلو على الفور ويبعده عنها.

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تلقت مادلين طبر على الفور العلاج المناسب،  ونشرت صورًا عبر حسابها بموقع فيسبوك وهي في العيادة الطبية.

مناغشة فقط

وعلقت: “عضني الأسد روماريو، وأنا بحضنه وبدلعه بقلب جامد.. فأنا امرأة لا تخاف وقد فعلت ذلك سابقًا”.

مادلين طبر
مادلين تكشف آثار العضة
مادلين طبر
اعتبرت الفنانة ما حدث معها حسدا

وأردفت: “لكن روماريو من حبه للحضن عمل كدة لأن المدرب محمد الحلو قال لي أبدًا لم يحضنه إنسان بالشكل ده.. وأن عضته علشان بيناغشني، وإلا كان أكل إيدي”.

واختتمت مادلين معتبرة أن ما حدث معها حسد: “لكن طبعًا هروح لمركز المصل واللقاح لأخذ الحقنة الأولى تتيانونس.. لأن الخرمين مكان النابين في دراعي الشمال ازرق، وورم.. يا ترى العين كده انفلقت ولا  لسه؟.. يا ساتر”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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