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شاهد شعور عراقية رزقت بـ4 أطفال في بطن واحدة بعد حرمان 15 عاما

تجربة ملهمة لامرأة عراقية تنجب أربعة توائم في محافظة دهوك بعد معاناة طويلة مع العقم.

كتب خالد الأحمد
ام عراقية ترزق بأربعة توائم
ام عراقية ترزق بأربعة توائم
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وطن – رزقت امرأة عراقية بـ 4 أطفال بعد انتظار دام 15 عاماً في محافظة دهوك، اثنان منهما ذكور واثنان إناث، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمواليد الأربعة بصحة جيدة على أحد الأسرة في المستشفى الذي شهد الحادثة الفريدة من نوعها.

ووفق وسائل إعلام محلية ذكر الطاقم الطبي بأن المرأة أنجبت التوائم الأربعة بعد معاناة مع العقم، مؤكدة أن أوزان التوائم الأربعة كانت قليلة مقارنة بالأطفال الحديثي الولادة، إلا أن حالتهم جيدة الآن وستصبح أكثر استقرارًا مع مرور الوقت.

ام عراقية ترزق بأربعة توائم
ام عراقية ترزق بأربعة توائم بعد حرمان 15 عاما

عراقية رزقت بـ 4 توائم دفعة واحدة

وتم تحويل الأم العراقية وأطفالها إلى الردهة ومراقبة وضعهم الصحي وتكملة باقي العلاج.

ام عراقية ترزق بأربعة توائم
تم تحويل الأم وأطفالها التوائم الأربعة إلى المراقبة الصحية

وانتشر الخبر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انهالت التعليقات المتعجبة داعية لهم بالرزق وطول الحياة والسعادة للزوجين.

ولادة مثيلة

وكانت امرأة عراقية وضعت 4 توائم في مستشفى دهوك في كانون الأول 2022، بعد ان تأخرت في الإنجاب لمدة 4 سنوات من زواجها.

وقال مصدر طبي لوسائل إعلام حينها إن “امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً متزوجة منذ أربع سنوات ولم ترزق بأطفال، وضعت 4 توائم في مستشفى دهوك للنسائية والتوليد”، مبينًا أن “جميعهم بحالة صحية جيدة”.

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التوأم الرباعي

ويعد الحمل في توأم رباعي من الحالات النادرة وثمة العديد من الوسائل التي تشجع على حدوثه -بحسب الموسوعات الطبية- إذا تعمل على زيادة الخصوبة وإطلاق أكثر من بويضة مخصبة لجدار الرحم فيحدث الحمل متعدد الأجنة.

ام عراقية ترزق بأربعة توائم
يحدث الحمل بتوائم عند إطلاق أكثر من بويضة مخصبة لجدار الرحم وبوسائل أخرى

وقد يحدث الحمل من تلك النوعية أو الحمل متعدد الأجنة بسبب تنشيط المبايض الضعيفة بطرق طبيعية انقسام بويضة واحدة مخصبة داخل تجويف الرحم يمكن أن يؤدي إلى حدوث الحمل في توأم ثلاثي.

ويمكن أن يحدث بسبب تخصيب أكثر من بويضة ثم تنقسم وتلتصق داخل تجويف الرحم.

المصدررصد وتحرير وطن

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