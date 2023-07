شاكيرا في موقف مخيف بعد سقوطها في المياه أثناء التزلج ومدربها يهرع لانقاذها (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تعرضت المغنية الكولومبية “شاكيرا” خلال قضائها إجازتها في كوستاريكا مع طفليها ساشا وميلانو لانتكاسة صغيرة على شواطئ سانتا تيريزا دي كوبانو عندما سقطت أثناء ركوب الأمواج.

وعلى الرغم من أن “شاكيرا” خبيرة تمامًا بالتزلج على الماء ، إلا أن الحوادث في هذه الرياضة شائعة ، وانتهى بها الأمر في الماء.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه على الرغم من أن الحادث كان بسيطا، إلا أنه كان مخيفًا بعض الشيء لأن مدربها جاء لإنقاذها وأنقذها لكنها نبهت الموظفين المرافقين لها حتى يكونوا مستعدين لمثل هذه الامور.

ووفقا للصحيفة، فقد استعادت الفنانة التي أطلقت مؤخرًا أغنيتها “Copa Vacía” توازنها واستمرت في نشاطها الذي كانت تمارسه منذ أن عاشت في برشلونة.

وقالت الصحيفة إن شاكيرا كانت برفقة صديقتها العارضة البرازيلية جيزيل بوندشين زوجة توم برادي السابقة، حيث يقيمان في سانتا تيريزا دي كوبانو بمنزل الأخيرة ويقضيان وقتا ممتعا معا.

يشار إلى أن كلا من “شاكيرا” و”جيزيل” عانتا من الانفصال العام الماضي. بينما أنهت شاكيرا وجيرارد بيكيه علاقتهما التي استمرت 12 عامًا ، انصلت جيزيل عن برادي بعد زواجها لمدة 13 عامًا.

ونقلت الصحيفة عن برنامج “De boca en boca” كشفه بأن النجمتان قامتا بركوب الخيل على الشاطئ ، وانضم إليهما أطفال شاكيرا.

وأتيحت الفرصة لفتاة تبلغ من العمر 8 سنوات تدعى أينارا صوفيا برينيس توريس للركوب جنبًا إلى جنب مع شاكيرا والعارضة البرازيلية وشاركت تجربتها مع وسائل الإعلام.

وروت الفتاة: “ركبنا بشكل جيد ، كنت خلفها (شاكيرا)، ثم سألتها إذا كان بإمكانها التقاط صورة معي ، وعانقتني. كانت مع ساشا وميلانو”.

