الأربعاء, يوليو 5, 2023
الرئيسيةالهدهدسوري أنهى حياة زوجته بطريقة بشعة وادعى انتحارها.. جريمة هزت سوريا
الهدهد

سوري أنهى حياة زوجته بطريقة بشعة وادعى انتحارها.. جريمة هزت سوريا

قتل زوج لزوجته في سوريا يكشف عن مشكلة العنف ضد المرأة والتحديات في تحقيق العدالة.

كتب خالد الأحمد
جريمة قتل في سوريا
ضحية جريمة القتل روعة مأمون بدران
- Advertisement -

وطن – شهدت مدينة “صحنايا” بريف دمشق جريمة قتل ذهب ضحيتها امرأة في الثلاثين من عمرها رمياً بالرصاص تدعى روعة مأمون، وادعى المحيطون بها أنها انتحرت ليتبين فيما بعد أنها قتلت على يد زوجها.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السيدة “روعة مأمون بدران”، عثر على جثتها غارقة بالدماء في منزلها وأن أطفالها الستة سمعوا صوت إطلاق نار في المنزل.

وبحسب موقع “أثر برس” المحلي فإن الزوج ادعى مع وصول الشرطة والأمن الجنائي لمكان الحادثة، أنها انتحرت في غيابه، وحاول مغادرة المنزل قبل توقيفه.

سوري يقتل زوجته رميا بالرصاص بعد الاعتداء عليها

لكن التحقيقات معه مستمرة ولم يتم التأكد رسميا حتى اللحظة من تورطه بمقتلها.

وأردف المصدر أن أقارب الضحية هرعوا إلى المنزل بحثاً عن الزوج للثأر لابنتهم، لكنهم لم يعثروا عليه.

وكشفت إحدى قريبات الضحية بأن الرجل على خلاف كبير مع زوجته لدرجة أنه لا يسمح لها بزيارة أهلها، وكانت الزوجة دائماً تشتكي من تعرضها للضرب على الرغم من أن لديهم 6 أطفال، وأن يوم الحادثة كان جسدها مليء بالكدمات.

- Advertisement -
مدينة صحنايا
مدينة “صحنايا” بريف دمشق

وبحسب منصة “شريكة ولكن” النسوية على تويتر، فإن روعة مأمون بدران، أمٌ لستة أطفال قتلها زوجها هيثم كشيك برصاصة أطلقها على رأسها من الخلف في بلدة صحنايا بريف دمشق.

وتابعت المنصة في بيان لها رصدته (وطن): “ورغم أن تقرير الطبيب الشرعي أكّد أنها جريمة قتل، يحاول المجتمع المحليّ تصوير الجريمة على أنها “انتحار”، وكما جرت عادة المطبّعين/ات مع جرائم قتل النساء والفتيات تحاول عائلة القاتل الاستفادة من نفوذها في البلدة كي تتمكن من لفلفة القضية.”

ووفق وسائل إعلام محلية نفى تقرير الطب الشرعي احتمالات الانتحار مؤكداً حدوث القتل بطلقة في الرأس من الخلف مما ينفي فرضية الانتحار.

روعة مأمون
السورية روعة مأمون بدران التي قتلها زوجها برصاصة في الرأس

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للضحية مرفوقة بمنشورات تطالب بأخذ حق روعة لتجنيب المجتمع حالات إضافية من جرائم العنف ضد المرأة على حد ماجاء في المنشورات.

ودشنوا صفحة على “فيسبوك” بعنوان “حق روعة مأمون بدران” طالبوا فيها بالتضامن مع قضية روعة والتضامن النسوي مع جميع النساء المعنفات ممن عرفت قصصهن وممن لم تعرف بعد.

وبسن قانون لحماية النساء وإقصاء العدالة البديلة القائمة على هويات رجعية أو مفهوم انتقامي لتحصيل الحق.

جريمة مماثلة في صحنايا

يذكر أن امرأة في العقد السادس قتلت في مدينة صحنايا منذ أيام على يد شخصين قاما بخنقها وسرقتها ثم حرقها لإخفاء معالم الجريمة ليتبين بعد القبض على الجناة، أنهما شقيق جارتها المقربة وصديقه، حيث ارتكبا الجريمة بعد سرقة مبلغ 500 ألف ليرة سورية، وهاتف جوال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 114 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 128 شخص، هم 29 سيدة، و 83 رجل وشاب، و 16 طفل، وقعت 20 جريمة منها في ريف دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفلين و 16 رجل.

وشهد العام الماضي تصاعداً لافتاً في معدل الجرائم ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية في وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها.

المصدرأثر برس + تويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

لاجئ سوري في النمسا يقتل زوجته بطريقة بشعة وحاول الانتحار بشكل أبشع (شاهد)

الهدهد

مشهد بشع لا يُصدق لولا أن وثقته الكاميرات.. رجل يقتل زوجته غدرا بطريقة مروعة

الهدهد

قاصرات سوريات يقدمن خدمات جنسية لأثرياء الخليج في كازينوهات دمشق (فيديو)

الهدهد

شهادة خطيرة: الأمم المتحدة نقلت دواعش من سوريا إلى لبنان بحراسة حزب الله (شاهد)

الهدهد

شظايا كبيرة.. فيديو يوثق آثار ضربة صاروخية سورية باغتت إسرائيل وهكذا رد الاحتلال

تقارير

تمرد فاغنر يعيد صياغة السياسة الخارجية الروسية.. ماذا ينتظر سوريا ودول إفريقيا؟

تقارير

دولتان عربيتان فقط وافقتا على إنشاء آلية لكشف مصير المعتقلين في سجون الأسد.. من هما؟

الهدهد

حسن الخاتمة.. فيديو مؤثر لشاب سوري يلفظ أنفاسه الأخيرة

الهدهد

حادثا إطلاق نار يهزان مدينة سورية.. السببان صادمان وبشار الأسد “متهم أول”

حياتنا

هبة نور: إطلالة كـ”فتاة ليل” في بيروت وتوضيح عاجل (شاهد)

الهدهد

عنتيل مصري يخون زوجته 11 مرة ويجبرها على تصوير العلاقة الحميمية (فيديو)

فيديو

مشهد مرعب..تركي يقتل طليقته ووالدها ببندقية صيد وسط الشارع من المسافة صفر! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

خبر سار يبحث عنه كثيرون .. الهجرة إلى كندا أسهل بفضل هذه التأشيرة الجديدة

مخيم المقاومة والصمود الذي تحدى قمع الاحتلال.. ماذا تعرف عن جنين؟ (إطار)

حمدان بن محمد بن راشد يبحث عن طفل كويتي ويطلب المساعدة.. لماذا؟

كيف تزيل الرائحة الكريهة من المناشف؟ إليك طريقة فعالة وسهلة

الإعدام لضابط حادث مدينتي قاتل الدكتورة بسمة علي عقوبة محتملة.. هكذا سيحاكم

حيوانات برية تغزو أحد شوارع فرنسا وتثير القلق..ما حقيقة الفيديو المتداول؟

هل قصدت نيكول سعفان “إغاظة” أصالة بهذه الصور الساخنة مع طارق العريان؟! (شاهد)

فيديو يأسر القلوب لطفلة روسية تقرأ القرآن.. تحب هذه الدولة العربية

تغريم نيمار 3.3 مليون دولار بسبب تلويثه الفج للبيئة.. هذا ما فعله وأغضب السلطات!

فيديو متداول يزعم تعذيب مهاجرين أفارقة على يد تونسيين بعد صدامات صفاقس

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC