الأربعاء, يوليو 5, 2023
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سفير إماراتي يُربك حفلا لكبار الدبلوماسيين بإيماءات جنسية وأفعال شاذة

سفير الإمارات في بروكسل محمد السهلاوي يلفت الأنظار بتصرفات غير متوقعة وإيماءات مثيرة للجدل خلال حفل دبلوماسي

كتب باسل سيد
محمد السهلاوي سفير الإمارات لدى بلجيكا
محمد السهلاوي سفير الإمارات لدى بلجيكا
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وطن – عادت فضائح السفير الإماراتي في بلجيكا محمد السهلاوي، للواجهة مجددا بعد ظهوره في حالة غير طبيعية ويقوم بحركات شاذة خلال حفل خاص نظمته السفارة المصرية في بروكسل، بمناسبة العيد الوطني المصري مساء، الاثنين 3 يوليو الجاري.

وكان سفير الإمارات في بروكسل ضمن المدعوين للحفل، الذي أقامته السفارة المصرية في المتحف الملكي البلجيكي.

سفير الإمارات ظهر بحالة غير طبيعية وخرج عن السيطرة

وبحسب مصادر خاصة لموقع “إمارات ليكس“، فإن محمد السهلاوي ظهر يقوم بإيماءات جنسية وحركات شاذة، فضلا عن ظهوره في حالة غير طبيعية وكأنه سكران، ما جعله محل أنظار الجميع في الحفل.

لدرجة أن أفراد السفارة الإماراتية ومساعديه شوهدوا وهم يحاولون أكثر من مرة تنبيهه، لضبط تصرفاته، بعد أن لاحظ الجميع حالته غير الطبيعية والإيماءات الجنسية التي ظل يصدرها بشكل غير مفهوم، لكن تنبيهاتهم كانت دون جدوى وظل على حاله.

وتتابع ذات المصادر أن السفير الإماراتي تحول إلى محل النقاش الرئيسي بين حضور الحفل في نهايته، في ظل تهامس الدبلوماسيين الحضور بشأن حالته.

وقال الدبلوماسيون بحسب ما نقل “إمارات ليكس” عن مصادره، إنهم صدموا من سلوكيات السهلاوي، إذ ظهر السفير الإماراتي بحالة اضطراب شديدة وسلوكيات شاذة خارجية عن الأعراف والتقاليد الدبلوماسية.

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وظل طوال فترة الحفل الذي حضره عشرات الشخصيات من سفراء وقناصل ودبلوماسيين، يقوم بهذه الحركات التي أحرجت طاقم السفارة الحاضر وجعلتهم عاجزين عن التصرف.

فضائح سفير الإمارات في بروكسل ليست جديدة

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، كشف موقع “الإمارات ليكس” أيضا نقلاً عما وصفها بـ”المصادر المطلعة”، عن فضائح مالية وجنسية في السفارة الإماراتية في بروكسل، مشيراً إلى أن مراكز صنع القرار في “أبوظبي” منزعجة بشكل كبير جداً من سوء الأوضاع في السفارة بشأن تكرار الشكاوى والبلاغات حول سوء الأوضاع فيها.

محمد السهلاوي
فضائح مالية وجنسية في السفارة الإماراتية في بروكسل

وقالت المصادر وقتها، إن السفارة الإماراتية في العاصمة البلجيكية “بروكسل” تعيش حالة من الاستقطاب الحاد والنزاعات، وصلت إلى حد القطيعة التامة بين السفير محمد السهلاوي وطاقم السفارة، عدا عن وجود نزاعات شخصية بين كبار الموظفين.

وأكدت المصادر على أن السفير “السهلاوي”، لا يتواصل نهائياً مع طاقم السفارة، ويبدو منعزلاً طول الوقت، مشيرة إلى أنه متعجرف ومتغطرس، فضلاً عن فضائحه المتعلقة بـ”المثلية الجنسية”.

ولفتت المصادر إلى أن الخارجية الإماراتية فتحت تحقيقاً في البلاغات التي وردت حول المخالفات في السفارة، والتي تتعلق بفضائح جنسية ومالية ورشاوى وسوء استغلال المنصب.

ونوهت المصادر آنذاك، إلى أن وزارة الخارجية تخطط لإرسال لجنة للتحقيق في الشكاوى، حيث تعتزم اللجنة لقاء “السهلاوي” وكبار الموظفين.

وأكدت أن الحديث يدور عن شبهات تتعلق بادعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا من مقر السفارة.

ولدى سفارات الإمارات في الخارج مسلسلُ طويل من الفضائح التي لاحقت دبلوماسيي الدولة، تمثلت إحداها في ضبط السفير الإماراتي في مصر حمد الشامسي بتهريب آثار مصر، وبيعها لأفراد في مزادات عالمية في أوروبا.

كما سبق أن تم الكشف عن فضيحة مدوية لسفير الإمارات في تونس راشد محمد المنصوري، تتعلق بسرقة مكافآت مالية مخصصة لموظفي السفارة.

كما برز مؤخراً اسم سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية “يوسف العتيبة” الذي ارتبط اسمه مراراً بملفات فساد مثيرة للجدل.

المصدرإمارات ليكس - رصد وتحرير وطن

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