الأربعاء, يوليو 5, 2023
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رياضة

راموس يرفض الذهاب إلى السعودية وهذه وجهته القادمة

عائلة راموس كانت السبب وراء رفض الذهاب للعب في السعودية الموسم المقبل

كتب فارس أبو شيحة
راموس يرفض الذهاب إلى السعودية
راموس يرفض الذهاب إلى السعودية
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وطن- رفض النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس 37 عاماً، الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، بعد رحيله هذا الصيف عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عقب انتهاء عقده مع النادي الباريسي.

وتلقى الإسباني سيرجيو راموس العديد من العروض للانتقال هذا الصيف من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا).

راموس يرفض الذهاب إلى السعودية

ووفق برنامج ” الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، بإن اللاعب راموس رفض فكرة الانتقال للعب في المملكة العربية السعودية. بعد حصوله على عرضين من ناديين، لعل أبرزهم عرض أهلي جدة السعودي للتعاقد معه براتب سنوي يقدر ب25 مليون يورو.

وبين التقرير الذي نشره البرنامج الإسباني، بأن سبب رفض النجم الإسباني مدافع باريس سان جيرمان وريال مدريد السابقين، اللعب في دولة السعودية. هو معارضة أسرته لفكرة العيش هناك، وإصرارهم على البقاء في أوروبا أو الذهاب إلى أمريكا.

انتقال راموس إلى إنتر ميامي

كما وأضاف، ” الخيار الأقرب في الوقت الحالي، هو انتقال اللاعب راموس إلى صفوف نادي إنتر ميامي، ليلتحق من جديد بزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل الذهاب إلى هذا النادي”.

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من جهته، أشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن الثنائي سيرجيو راموس وجوردي ألبا يقتربان من الانضمام إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف.

وكان راموس قد ارتبط اسمه بالعودة إلى فريقه السابق إشبيلية، من أجل انهاء مسيرته الكروية. قبل اعتزاله كرة القدم، إلا أن تقارير صحيفة إسبانية لم تؤكد صحة تلك الأنباء بشأن ذلك.

راموس
راموس

ولعب المدافع الإسباني راموس 58 مباراة في مختلفة البطولات مع باريس سان جيرمان (البي أس جي). قبل رحيله عن حديقة الأمراء الباريسية هذا الصيف، عقب انتهاء عقده مع النادي، استطاع من خلالها تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف آخر.

يذكر بأن إنتر ميامي يتذيل ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم برصيد 15 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + الشيرنجيتو + سبورت

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