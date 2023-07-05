الأربعاء, يوليو 5, 2023
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حيوانات برية تغزو أحد شوارع فرنسا وتثير القلق..ما حقيقة الفيديو المتداول؟

مع إندلاع الإحتجاجات في البلاد، ظهرت عبر مواقع الإنترنت الإشاعات والأخبار الكاذبة على الإنترنت منها هذا الفيديو للحيوانات البرية وهي تتجول في شوارع فرنسا

كتب ايمان الباجي
حيوانات برية تغزو أحد شوارع فرنسا وتثير القلق..ما حقيقة الفيديو المتداول؟
حيوانات برية تغزو أحد شوارع فرنسا
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وطن- في أعقاب أعمال الشغب التي اجتاحت فرنسا مؤخرا، انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لحيوانات برية وهي تتجول في أحد شوارع باريس.

أدى إطلاق الشرطة النار على الصبي نائل مرزوقي، وهو من أصل جزائري يبلغ من العمر 17 عامًا في ضاحية نانتير بباريس يوم الثلاثاء الماضي (27 يونيو) إلى اندلاع أعمال شغب في البلاد.

في الواقع، أدت هذه الإحتجاجات إلى إضرام النيران في مئات السيارات في فرنسا، كما نُهبت المتاجر ووقعت هجمات على مباني البلديات وممتلكات مملوكة للدولة، بحسب ما أفادته وكالة رويترز.

ما حقيقة الفيديو المتداول؟

ومع إندلاع الإحتجاجات في البلاد، ظهرت على نطاق واسع عبر مواقع الإنترنت، الإشاعات والأخبار الكاذبة على الإنترنت، بما في ذلك مقاطع فيديو لحيوانات برية “تم إطلاقها” في شوارع باريس.

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يظهر الفيديو مجموعة من الحيوانات بريّة وهي تمشي في الشوارع الفرنسية بحرية مطلقة.

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ولكن أكد موقع indy100 أن هذه ليست سوى مقاطع فيديو قديمة – يعود تاريخها إلى عام 2020- قد أعيد استخدامها مرة أخرى.

أظهر أحد المقاطع التي تمت مشاركتها أسدًا يتجول في الشارع، فيما أظهر مقطع آخر حمار وحشي يتجول في أحد الشوارع.

السفر إلى فرنسا

وعلى الرغم من أن هذه المنشورات مفبركة ومضللة، حث أحد خبراء السفر المسافرين على عدم إلغاء رحلاتهم إلى فرنسا، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة تجنب المدن الكبيرة في الليل.

من جهتها، قامت حكومة المملكة المتحدة بتحديث إرشاداتها للمسافرين إلى فرنسا للتحذير من “الاضطراب المحتمل” لكنها لا تنصح بعدم السفر إلى البلاد.

وقد شجع وزير الصحة البريطاني، ستيف باركلي، الأشخاص الذين يفكرون في السفر إلى فرنسا لمراجعة مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) للحصول على نصائح محدثة.

كما نصح بول تشارلز، مؤسس شركة استشارات السفر The PC Agency، الأشخاص على عدم إلغاء رحلاتهم، قائلاََ في هذا السياق:”نصيحتي هي البقاء بعيد عن المدن الكبرى في الليل، والتأكد من عدم الذهاب إلى المناطق التي يحتمل أن تحدث فيها احتجاجات كبيرة.”

مضيفا:”اطلب المشورة من الفندق الذي تقيم فيه أو من المواقع المحلية التي يتم تحديثها بشأن الوضع في البلاد.”

المصدرموقع indy100، ترجمة وتحرير وطن

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