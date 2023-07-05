حمدان بن محمد بن راشد يبحث عن طفل كويتي ويطلب المساعدة.. لماذا؟

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وطن – تفاعل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، مع طفل كويتي يدعى “بدر” كان قد عبر عن أمنيته بزيارة الإمارات لرؤية برج خليفة، المعلم الشهير في دبي، والذي يحبه كثيرا حسب وصفه.

وكان مقطع فيديو للطفل الكويتي بدر قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، حيث سأله مذيع صحيفة “القبس” عن الأماكن التي يفضلها ويرغب في السفر إليها.

ليجبيه الطفل بسرعة بأنه يحب دبي ويريد زيارتها لرؤية برج خليفة.

"برج خليفه" حبه وشغفه و رغم عمره الصغير إلى أن ذلك لم يمنعه من معرفة المزيد والمزيد .. قصد مع عائلته #دار_زايد 🇦🇪ليقضي إجازة العيد في ربوع #دبي التي جاءها من #الكويت الحبيبة 🇰🇼..

ماشاء الله عليه والله يحفظه لأهله pic.twitter.com/AnDSpCRI4B — حامد رعاب (@Hamedruaab) July 3, 2023

ولي عهد دبي يحقق أمنية طفل كويتي

الفيديو الذي يبدو أنه وصل للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعد الانتشار الواسع والتفاعل الكبير معه، ليعلن ولي عهد دبي عن رغبته في تحقيق أمنية الطفل بدر.

حيث وجه له دعوة رسمية هو وأسرته لزيارة دبي ورؤية برج الخليفة، والاستمتاع بالأماكن السياحية في الإمارات.

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وكتب حمدان عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي على انستغرام: “اللي يعرف الطفل بدر يقوله إني أوجه له دعوة هو وأهله، لزيارة دبي يشوف برج خليفة ووجهات دبي الجميلة.

وتفاعل النشطاء مع دعوة الشيخ حمدان بن محمد، وأثنوا على تصرفه تجاه الطفل الكويتي البريء “بدر”.

ويعد برج خليفة في دبي، أبرز معالم الإمارة الخليجية التي يقصدها مشاهير العالم ونجوم الفن والرياضة بعدما تحولت لـ”لاس فيغاس الشرق” كما يصفها ناشطون، بعد الطفرة العمرانية التي حدثت فيها والتقدم التكنولوجي الكبير الذي باتت تتمتع به دبي على كافة الأصعدة.

برج خليفة في دبي

ويشار إلى أن بُرج خليفة في دبي (والمعروف باسم برج دبي قبل افتتاحه في عام 2010)، هو ناطحة سحاب في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة الإجمالي 829.8 مترًا، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف ميل وارتفاعه بدون الهوائي 828 متراً.

ويُعَدُّ بُرج خليفة أعلى بناء شيّده الإنسان وأطول برج في العالم بعد أن تجاوز برج تايبيه 101 في تايوان.