الأربعاء, يوليو 5, 2023
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حمدان بن محمد بن راشد يبحث عن طفل كويتي ويطلب المساعدة.. لماذا؟

الشيخ حمدان بن محمد يدعو الطفل الكويتي بدر وأسرته لزيارة دبي بعد تعبير الطفل عن حبه لبرج خليفة.

كتب باسل سيد
طفل كويتي
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وطن – تفاعل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، مع طفل كويتي يدعى “بدر” كان قد عبر عن أمنيته بزيارة الإمارات لرؤية برج خليفة، المعلم الشهير في دبي، والذي يحبه كثيرا حسب وصفه.

وكان مقطع فيديو للطفل الكويتي بدر قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، حيث سأله مذيع صحيفة “القبس” عن الأماكن التي يفضلها ويرغب في السفر إليها.

ليجبيه الطفل بسرعة بأنه يحب دبي ويريد زيارتها لرؤية برج خليفة.

ولي عهد دبي يحقق أمنية طفل كويتي

الفيديو الذي يبدو أنه وصل للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعد الانتشار الواسع والتفاعل الكبير معه، ليعلن ولي عهد دبي عن رغبته في تحقيق أمنية الطفل بدر.

حيث وجه له دعوة رسمية هو وأسرته لزيارة دبي ورؤية برج الخليفة، والاستمتاع بالأماكن السياحية في الإمارات.

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وكتب حمدان عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي على انستغرام: “اللي يعرف الطفل بدر يقوله إني أوجه له دعوة هو وأهله، لزيارة دبي يشوف برج خليفة ووجهات دبي الجميلة.

الطفل الكويتي بدر
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يحقق أمنية الطفل الكويتي بدر

وتفاعل النشطاء مع دعوة الشيخ حمدان بن محمد، وأثنوا على تصرفه تجاه الطفل الكويتي البريء “بدر”.

ويعد برج خليفة في دبي، أبرز معالم الإمارة الخليجية التي يقصدها مشاهير العالم ونجوم الفن والرياضة بعدما تحولت لـ”لاس فيغاس الشرق” كما يصفها ناشطون، بعد الطفرة العمرانية التي حدثت فيها والتقدم التكنولوجي الكبير الذي باتت تتمتع به دبي على كافة الأصعدة.

برج خليفة في دبي

ويشار إلى أن بُرج خليفة في دبي (والمعروف باسم برج دبي قبل افتتاحه في عام 2010)، هو ناطحة سحاب في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

برج خليفة
ناطحة سحاب في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة والمعروف باسم برج خليفة

ويبلغ ارتفاع برج خليفة الإجمالي 829.8 مترًا، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف ميل وارتفاعه بدون الهوائي 828 متراً.

ويُعَدُّ بُرج خليفة أعلى بناء شيّده الإنسان وأطول برج في العالم بعد أن تجاوز برج تايبيه 101 في تايوان.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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