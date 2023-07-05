حكيم زياش يسخر من النصر السعودي بعد فشل صفقة انتقاله (صور)

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وطن- سخر النجم المغربي الدولي حكيم زياش، لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد فشل صفقة انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي هذا الصيف، على خلفية عدم اجتيازه الفحص الطبي.

وكانت تقارير صحيفة سعودية قد تحدثت بأن المغربي زياش كان يعاني من مشكلة في منطقة الركبة، وهو ما تسبب في عدم اجتيازه للفحص الطبي قبيل انتقاله إلى صفوف الفريق العالمي.

حكيم زياش يسخر من النصر السعودي

ونشر المغربي زياش صورة ساخرة لركبته عبر حسابه الشخصي على موقع (الانستغرام)، تهكم فيها على سبب فشل صفقة انتقاله إلى نادي النصر السعودي. معلقاً عليها: ” مشاكل في الركبة.. حقاً!”.

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق، بأن النصر السعودي قد توصل إلى اتفاق. مع المغربي حكيم زياش للانتقال إلى صفوف الفريق هذا الصيف، قادماً من صفوف نادي تشيلسي.

"GOAL" يكشف الحقيقة الكاملة وراء عدم انتقال حكيم زياش إلى صفوف النصر 🚨 مصدر مقرب من زياش نفى لـ"GOAL" الأنباء التي تتحدث عن معاناة اللاعب من إصابات في الركبة❌ بحسب المصدر، الجانب السعودي نشر هذه الشائعات لإجباره على القبول ببنود مختلفة عن التي كانت قد عُرضت عليه في البداية 😳… pic.twitter.com/mR7gNcBLl7 — GOAL Arabia (@GoalAR) July 4, 2023

كما وكشف موقع (Goal) الرياضي، بأن المغربي حكيم زياش غير مصاب في الركبة، وأن نادي النصر نشر تلك الشائعات لإجبار اللاعب على قبول العرض ببنود مختلفة.

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وأضاف الموقع، ” زياش لم يعد لديه الرغبة في الذهاب إلى نادي النصر السعودي بعد هذا الموقف”.

راتب حكيم زياش

وفي ذات السياق، أشارت تقارير صحفية عن الراتب الذي كان سيحصل عليه المغربي زياش مع نادي النصر السعودي، حيث يتراوح ما بين 12- 13 مليون يورو. كراتب سنوي، وهو ضعف ما يتقاضاه اللاعب مع نادي تشيلسي الحالي.

كما ولعب حكيم زياش مع نادي تشيلسي 24 مباراة فقط. الموسم المنصرم، لم يحرز فيها أي من الأهداف، إلا أنه صنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

وينتهي عقد المغربي زياش مع نادي تشيلسي في ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2025، في ظل التقارير التي تتحدث عن سعي باريس سان جيرمان. للتوقيع معه هذا الصيف مقابل 20 مليون يورو.