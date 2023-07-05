الأربعاء, يوليو 5, 2023
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رياضة

حكيم زياش يسخر من النصر السعودي بعد فشل صفقة انتقاله (صور)

تقارير تنفي صحة شائعات إصابة زياش في منطقة الركبة وعدم اجتيازه الفحص الطبي مع النصر السعودي

كتب فارس أبو شيحة
حكيم زياش يسخر من النصر السعودي
حكيم زياش يسخر من النصر السعودي
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وطن- سخر النجم المغربي الدولي حكيم زياش، لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد فشل صفقة انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي هذا الصيف، على خلفية عدم اجتيازه الفحص الطبي.

وكانت تقارير صحيفة سعودية قد تحدثت بأن المغربي زياش كان يعاني من مشكلة في منطقة الركبة، وهو ما تسبب في عدم اجتيازه للفحص الطبي قبيل انتقاله إلى صفوف الفريق العالمي.

حكيم زياش يسخر من النصر السعودي

ونشر المغربي زياش صورة ساخرة لركبته عبر حسابه الشخصي على موقع (الانستغرام)، تهكم فيها على سبب فشل صفقة انتقاله إلى نادي النصر السعودي. معلقاً عليها: ” مشاكل في الركبة.. حقاً!”.

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق، بأن النصر السعودي قد توصل إلى اتفاق. مع المغربي حكيم زياش للانتقال إلى صفوف الفريق هذا الصيف، قادماً من صفوف نادي تشيلسي.

كما وكشف موقع (Goal) الرياضي، بأن المغربي حكيم زياش غير مصاب في الركبة، وأن نادي النصر نشر تلك الشائعات لإجبار اللاعب على قبول العرض ببنود مختلفة.

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وأضاف الموقع، ” زياش لم يعد لديه الرغبة في الذهاب إلى نادي النصر السعودي بعد هذا الموقف”.

حكيم زياش يسخر من النصر السعودي
حكيم زياش يسخر من النصر السعودي

راتب حكيم زياش

وفي ذات السياق، أشارت تقارير صحفية عن الراتب الذي كان سيحصل عليه المغربي زياش مع نادي النصر السعودي، حيث يتراوح ما بين 12- 13 مليون يورو. كراتب سنوي، وهو ضعف ما يتقاضاه اللاعب مع نادي تشيلسي الحالي.

كما ولعب حكيم زياش مع نادي تشيلسي 24 مباراة فقط. الموسم المنصرم، لم يحرز فيها أي من الأهداف، إلا أنه صنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

حكيم زياش
حكيم زياش

وينتهي عقد المغربي زياش مع نادي تشيلسي في ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2025، في ظل التقارير التي تتحدث عن سعي باريس سان جيرمان. للتوقيع معه هذا الصيف مقابل 20 مليون يورو.

المصدروطن + Goal + مواقع التواصل

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