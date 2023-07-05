تغريم نيمار 3.3 مليون دولار بسبب تلويثه الفج للبيئة.. هذا ما فعله وأغضب السلطات!

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وطن- أعلنت بلدية مانغاراتيبا البرازيلية عن فرض غرامة على لاعب المنتخب البرازيلي، ونجم نادي باريس سان جيرمان، نيمار، بسبب العمل الذي قام به في منزله الشاطئي في ولاية ريو دي جانيرو.

وتم تحديد الغرامة بمبلغ 16 مليون ريال (3.3 مليون دولار أو 3 ملايين يورو) وتتعلق ببناء بحيرة اصطناعية في حدائق واسعة من المقر، حيث يستريح لاعب المنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان حاليًا .

وقبل أسبوعين ، تمت زيارة المسكن من قبل السلطات البيئية، واكتشفت العديد من المخالفات ، وأوقفت الأعمال وحظرت إنشاء البحيرة، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، فشل نيمار في الامتثال لهذا القرار، موضحة أن مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت مع صور تظهر إقامته لحفل بعد أيام قليلة من زيارة السلطات البيئية بقصره.

لماذا غرمت السلطات البرازيلية نيمار؟

ومن بين المخالفات التي تم الكشف عنها تحويل مجرى مجاري المياه ، والاستخراج غير المصرح به للمياه من أحد الأنهار ، والحفريات المحظورة ، والتحرك غير المنتظم للصخور والتراب ، واستخدام الرمال من الشاطئ بالقرب من المنزل.

وتم تنفيذ الأعمال في عمارات Aero Rural ، بجوار بورتوبيلو ، حيث يمتلك اللاعب قصرًا فاخرًا آخر تبلغ مساحته حوالي 5000 متر مربع.

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تصاعد المشاكل

في خضم هذه المشاكل المحلية مع السلطات البيئية فيبلاده، هناك الكثير من الالتباس حول مستقبل نيمار الكروي.

ويعتقد أن باريس سان جيرمان يريد التخلص منه ولكن ليس من الواضح من يمكنه تحمل التوقيع معه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجره.

وكان نيمار قد تصدر مؤخرا العناوين الرئيسية للصحف بسبب علاقته مع برونا بيانكاردي، حيث ظهر الزوجان لحل بعض خلافاتهما ولكن مع إصدار شقيقة صديقة نيمار بيانًا ينتقد بشدة لاعب كرة القدم .