البلوغر المصرية دينا داش تستعرض حملها بملابس فاضحة تكشف ما تحتها بوضوح! (شاهد)

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وطن – استعرضت البلوغر المصرية دينا داش حملها، في ألبوم صور مثير وجريء، نشرته على حسابها في انستغرام، وعرضها لهجومٍ كبير من المتابعين.

ونشرت دينا صوراً لها بملابس جريئة وهي تستعرض حملها في الشهور الأخيرة، حيث تنتظر مولودها الأول من زوجها محمود أبو الغيط.

ونشرت البلوغر المصرية صوراً أكثر جرأة، بدت فيها ترتدي بنطال شفاف، أظهر ما تحته بوضوح.

وعبّر الجمهور في تعليقاتهم على صور دينا داش في انستغرام، عن استيائهم وغضبهم وانتقادهم لإطلالتها الجريئة وهي حامل .

وقال أحد المتابعين: “اتصدمت من المنظر قلت دي شاكيرا ولا ايه ببص لاقيتها دينـا داش”؟.

بينما انتقد خر ملابسها وكتب: “بعد اذن الحمل اي اللي انتي لبساه ده”.

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في حين، ابدى متابعون آخرون اعجابهم بإطلالة البلوغر المصرية، واعتبروا أنه بإمكان الذين يرون أن اطلالتها جريئة عدم متابعتها .

وكثيراً ما تثير البلوغر المصرية الجدل بإطلالاتها الجريئة حيث تختار ملابس مكشوفة تظهر مفاتنها .وفق متابعين

من هي دينا داش؟

“داش”، هي بلوغر مصرية من مواليد 1996، الشقيقة الكبرى للفنان أحمد داش، تقدم محتوى متعلق بالجمال والموضة وفنون تطبيق المكياج.كما ذكر موقع “القاهرة24” المصري

كما أن لديها ما يقرب من ربع مليون متابع على قناتها الخاصة بموقع يوتيوب. ويتابعها أكثر من مليون و700 ألف متابع على حسابها الرسمي في “إنستغرام”.

وبدأت حياتها العملية في سن مبكرة حيث أسست شركة تسويق متخصصة في مجال التجميل.