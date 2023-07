البرازيلي فيرمينو يُوقع مع أهلي جدة السعودي.. وهذه تفاصيل الصفقة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- نجح نادي أهلي جدة السعودي في إتمام صفقة التوقيع مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو 31 عاماً، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” روبرتو فيرمينو وقع مع نادي أهلي جدة السعودي. بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مع الأهلي بشكل كامل”.

وأضاف الإيطالي رومانو، “سيكون العقد ساري المفعول للاعب حتى صيف يونيو 2026″.

كما وختم تغريدته، ” سينضم فيرمينو إلى إدوارد ميندي السنغالي، القادم هذا الصيف من صفوف نادي تشيلسي”.

وكان البرازيلي فيرمينو قد رحل عن صفوف نادي ليفربول (الريدز). مع نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.

روبرتو فيرمينو باربوسا دي أوليفيرا. لاعب برازيلي محترف، يلعب في مركز الهجوم، وهو من مواليد شهر أكتوبر عام 1991م.

بدأ مسيرته الكروية الاحترافية في عالم الكرة المستديرة من بوابة نادي فيغورينسي البرازيلي عام 2009، لينتقل بعدها إلى الدوري الألماني الممتاز من صفوف نادي هوفنهايم عام 2011.

كما وبعدها انتقل البرازيلي فيرمينو إلى صفوف فريق ليفربول في عام 2015، ليوقع هذا الصيف. مع أهلي جدة السعودي لمدة 3 مواسم كاملة.

