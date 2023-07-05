الأربعاء, يوليو 5, 2023
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رياضة

البرازيلي فيرمينو يُوقع مع أهلي جدة السعودي.. وهذه تفاصيل الصفقة (فيديو)

البرازيلي فيرمينو يتعاقد مع أهلي جدة السعودي حتى صيف 2026

كتب فارس أبو شيحة
البرازيلي فيرمينو
فيرمينو يوقع مع أهلي جدة السعودي
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وطن- نجح نادي أهلي جدة السعودي في إتمام صفقة التوقيع مع النجم البرازيلي روبرتو  فيرمينو 31 عاماً، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” روبرتو فيرمينو وقع مع نادي أهلي جدة السعودي. بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مع الأهلي بشكل كامل”.

البرازيلي فيرمينو يوقع مع أهلي جدة السعودي

وأضاف الإيطالي رومانو، “سيكون العقد ساري المفعول للاعب حتى صيف يونيو 2026″.

كما وختم تغريدته، ” سينضم فيرمينو إلى إدوارد ميندي السنغالي، القادم هذا الصيف من صفوف نادي تشيلسي”.

وكان البرازيلي فيرمينو قد رحل عن صفوف نادي ليفربول (الريدز). مع نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.

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من هو البرازيلي فيرمينو ؟!

روبرتو فيرمينو باربوسا دي أوليفيرا. لاعب برازيلي محترف، يلعب في مركز الهجوم، وهو من مواليد شهر أكتوبر عام 1991م.

فيرمينو يوقع مع أهلي جدة السعودي
فيرمينو يوقع مع أهلي جدة السعودي

بدأ مسيرته الكروية الاحترافية في عالم الكرة المستديرة  من بوابة نادي فيغورينسي البرازيلي عام 2009، لينتقل بعدها إلى الدوري الألماني الممتاز من صفوف نادي هوفنهايم عام 2011.

كما وبعدها انتقل البرازيلي فيرمينو إلى صفوف فريق ليفربول في عام 2015، ليوقع هذا الصيف. مع أهلي جدة السعودي لمدة 3 مواسم كاملة.

كما وتوج ب7 ألقاب محلية وقارية أوروبية خلال مشواره مع نادي ليفربول (الريدز)، لعل أبرزهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وغيرها.

ألقاب فيرمينو لاعب أهلي جدة السعودي
ألقاب فيرمينو لاعب أهلي جدة السعودي

أما على صعيد مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل (السيليساو)، فقد توج بلقب كوبا أمريكا في عام 2019، والسوبر (الكلاسيكو) في عام 2018. إلى جانب حصده العديد من الجوائز الفردية خلال مسيرته الكروية.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

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