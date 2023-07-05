إعلام بريطاني: استحواذ الشيخ جاسم آل ثاني على مانشستر يونايتد خلال ساعات بهذا المبلغ الضخم

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وطن- كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عن اقتراب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من تتويج مالكه الجديد وسط تقارير تفيد بأن الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني قد يكمل استيلائه على النادي في غضون ساعات.

ووفقا للصحيفة، فقد خاض الشيخ “جاسم” منافسة شرسة مع السير جيم راتكليف منذ شهور في حرب مزايدة لشراء عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز التي قد تكلف 6 مليارات جنيه إسترليني، موضحة أنه قد تكون هذه العملية على وشك الانتهاء بعد أن أبدت عائلة جليزر المالكة للنادي استعدادها لوضع حد لهذه العملية.

وبحسب الصحيفة، فإن عائلة “جليزر” مستعدة لتوقيع عقود الشراء والوفاء بنهاية البيع، مما إلى أن هذا القرار قد اتخذ بعد مفاوضات مع Raine Group ، شركة رأس المال الاستثماري المسؤولة عن هيكلة الصفقة.

مقترح السير جيم راتكليف للاستحواذ على النادي

وقالت الصحيفة أنه من المفهوم أن السير جيم راتكليف كان يؤيد صفقة من شأنها أن تبقي عائلة جليزر في مجلس إدارة النادي كأقلية من أصحاب المصلحة خلال فترة انتقالية. ومع ذلك ، فإن العديد من قاعدة المعجبين بالنادي يريدون خروج الأمريكيين من الصورة تماما.

من ناحية أخرى ، تم إثارة أن استيلاء الشيخ جاسم بالكامل على النادي، سيؤدي إلى سحب يونايتد من سوق الأسهم وخصخصته مرة أخرى.

وتولى الإخوة جليزر السيطرة الكاملة على مان يونايتد في عام 2005 عندما اشترى الراحل مالكولم جليزر حصة الأغلبية في النادي، حيث يمتلك أبناؤه – أفرام وبريان ودارسي وإدوارد وجويل وكيفن – أسهمًا مختلفة في مركز كرة القدم القوي من خلال شركة الاستثمار Red Football Ltd.

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خلاف الأشقاء مسؤول عن تأخير الصفقة

وكان أسطورة الشياطين الحمر ريو فرديناند قد أشار مؤخرًا إلى أن الخلاف بين الأشقاء كان مسؤولاً عن تأخير تأكيد الاستحواذ – لكن هذا قد يكون الآن شيئًا من الماضي.

وقال:”تلقيت بعض الأخبار من مصدر جيد للغاية ، مصدري الرائع في مانشستر يونايتد” ، مضيفا:”كانت الأمور تسير بسلاسة تامة وكانت تسير في الاتجاه الصحيح ولكن من الواضح بعد ذلك أنها اصطدمت بعقبة. أعتقد أن المشكلة الكبرى هي أنه عندما تتعامل مع مجموعة من الأشخاص بدلاً من فرد ، فإن ذلك يجعل الأمور معقدة وصعبة في بعض الأحيان”.

وتابع بالقول:”أنت لا تتعامل مع فرد واحد من عائلة جليزر، أعتقد أن جيم راتكليف خرج وقالها. كانت هذه هي المشكلة وراء الكواليس ، لم أكن أريد أن أخرج وأقولها ، لكنك تتعامل مع الأشقاء في عائلة جليزر المتواجدين لاتخاذ قرار جماعي”.

وزاد:”لا أعتقد أن شخصًا واحدًا يمكنه فقط اتخاذ قرار بمفرده ، وبالتالي فإن هذا يجعل من الصعب جدًا أن تقول نعم على الفور تمامًا مثل نقرات الأصابع. إنها عملية يجب أن يمروا بها.”

ولطالما كان لملكية عائلة جليزر لشركة يونايتد منتقديها ، حيث ظهر المشجعون في أولد ترافورد في الأيام الأولى جدًا لملكيتهم، واستمروا في هذا الاتجاه حيث يحضر المشجعون بانتظام إلى المباريات مع لافتات وأوشحة مكتوب عليها: “جليزر أوت”.

القلق من سيطرة دول الخليج على الاندية الإنجليزية

ومع ذلك، أثار العديد من المعجبين قلقهم بشأن عرض الشيخ جاسم واحتمال امتلاك دولة أخرى ذات سيادة لعملاق أوروبي آخر، بعد استيلاء أبو ظبي على مانشستر سيتي وشراء المملكة العربية السعودية لنيوكاسل يونايتد ، زاعمة الصحيفة أن تملك قطر للنادي ستضيف المزيد من المخاوف بشأن الوجود المتصاعد للدول ذات السجلات الحقوقية السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.