الأربعاء, يوليو 5, 2023
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أكبر مهرجان للعراة ينطلق في بريطانيا بمشاركة أكثر من 1000 عارٍ وعارية (شاهد)

المهرجان يسمح للمشاركين فيه الاستمتاع بالموسيقى ودخول الحانة وممارسة الرياضة بدون ارتداء ملابس

كتب سالم حنفي
أكبر مهرجان للعراة ينطلق في بريطانيا بمشاركة أكثر من 1000 عارٍ وعارية
أكبر مهرجان للعراة
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وطن- شهدت منطقة “سومريت” في الريف البريطاني عودة إقامة أكبر مهرجان للعراة يشارك فيه أكثر من 1000 مشارك ومشاركة، في الفترة من 4-9 يوليو/تموز الجاري.

والمهرجان الذي يحمل اسم ” Nudefest” والتابع لمجموعة Naturism البريطانية، يقوم على الاستمتاع لمن يفضل أن يعيش الحياة دون ارتداء أي ملابس.

مهرجان للعراة ينطلق في بريطانيا
مهرجان للعراة ينطلق في بريطانيا

ووفقا لما كشفته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنه لا يقتصر الأمر على الموسيقى الحية أثناء التنقل حيث يمكن للجميع الرقص ببدلات أعياد الميلاد، ولكن هناك أيضًا الكثير من الأنشطة الترفيهية الأخرى، حيث يمكن للمشاركين الغطس للاسترخاء في أحواض المياه الساخنة أو التعرق بممارسة رياضة رمي الفأس.

الاستمتاع لمن يفضل أن يعيش الحياة دون ارتداء أي ملابس
الاستمتاع لمن يفضل أن يعيش الحياة دون ارتداء أي ملابس

وتقول الجماعة المنظمة للمهرجان أنه يمكن للمشارك الاستمتاع بأكثر من 100 نشاط متنوع من دروس التمرينات وورش العمل والبطولات الرياضية وجلسات الصحة والرفاهية عارياً.

كما تتوفر المراقص الصامتة والعروض الكوميدية وحتى الرحلات المنظمة إلى Cider Brandy Farm وأنشطة البحث عن الطعام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن للمشارك الدخول إلى الحانة القابلة للنفخ المسلية دون الحاجة إلى ارتداء أحذية أو قميص أو حتى ملابس داخلية.

مهرجان للعراة
مهرجان للعراة

يشار إلى أن البريطانيون لا يحتاجون إلى السفر بعيدًا نظرًا لوجود شواطئ للعراة في المملكة المتحدة من برايتون إلى بارو إن فورنيس.

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وعلى الرغم من ذلك فإن شاطىء هولوفر بيتش بارك في ولاية فلوريدا الامريكية، يأتي على رأس الشواطء الأكثر شهرة للعراة في العالم حيث يجتذب أكثر من 1.3 مليون زائر كل عام.

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن

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