الثلاثاء, يوليو 4, 2023
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هذه الألون من الملابس..تجنب ارتداءها معََا عند الخروج

إذا كانت لديك نزهة أو عشاء أو مناسبة، عليك تجنب خلط هذه الألوان معاً

كتب ايمان الباجي
هذه الألون من الملابس..تجنب ارتداءها معََا عند الخروج
ألوان يُنصح بتجنب ارتدائها معََا
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وطن- يتفق العديد من خبراء الموضة على أن أفضل طريقة لاختيار ألوان الملابس ومكملاتها هي استخدام عجلة الألوان، فهي تساعد على حسن إختيار الألوان المتناسقة مع بعضها البعض.

بشكل عام، تميل الألوان المتشابهة مع بعضها البعض أو المقابلة لبعضها البعض إلى العمل معًا بشكل جيد، على الرغم من وجود استثناءات لذلك.

يمكن لبعض الألوان المعاكسة لبعضها البعض على عجلة الألوان، والتي تُعرف باسم الألوان التكميلية، أن تخلق في الواقع تباينًا شديدًا للغاية. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي ارتداء الكثير من الألوان المختلفة إلى الظهور بمظهر يبدو فوضوياً نوعا ما.

وفي المرة القادمة التي تختار فيها ما ترتديه – سواء كان موعد عشاء أو نزهة عائلية غير رسمية أو مناسبة رسمية، إليك الألوان التي يجب تجنُب خلطها معاً، وفقا لما كشفه البعض من مصممي الأزياء لمجلة “باست لايف“.

الأسود والأزرق الداكن

أكدت ميلوني هوبر، خبيرة الموضة ومصممة الأزياء أن اللون الأسود واللون الأزرق الداكن لا يمتزجان معا، لأن هذين اللونين الداكنين المتساويين قريبان جدًا ولا يخلقان تباينًا كافيًا.

إذا كنت تبحث عن مظهر محايد، توصي هوبر بإرتداء اللون الأسود مع الرمادي أو اللون الأسود مع اللون الوردي الفاتح أو اللامع لمظهر أكثر لفتًا للانتباه.

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ألوان الملابس
اللون الأسود واللون الأزرق الداكن لا يمتزجان معا

الأرجواني والأحمر

يعتبر اللون الأرجواني والأحمر لونين متماثلين، لأنهما بجوار بعضهما البعض على عجلة الألوان. ومع ذلك، إرتداء هذه الألوان معا من شأنه أن يخلق مظهرًا غريبا، وفقًا لتريسي تشينج، المصممة الشخصية ومؤسسة مدونة الموضة “Girl Shares Tips“.

من جهتها، تقول هوبر إن اللون البنفسجي هو من بين الألوان التي تكون عادة أكثر عمقًا وإشراقًا ولا يمكن أن يمتزج إلا مع درجات معينة – مثل الرمادي، والأبيض، والأسود، والبيج.

في غضون ذلك، تقترح تشنغ الجمع بين اللون الأحمر والأزرق، حيث تشرح قائلة: هذه الألوان مقابلة لبعضها البعض على العجلة بالألوان، مما يخلق تباينًا ممتعًا عند إقرانها”. 

الأصفر والأخضر

على الرغم من أن اللون الأصفر واللون الأخضر من الألوان الرائعة التي يرغب العديد من الأشخاص إرتدائها دائما، خاصة خلال فصل الصيف، تقول تشينج إنه من الأفضل إختيار من بينها لون واحد فقط.

عندما يتم ارتداؤها معًا، يمكن أن يخلق ذلك تأثيرًا متناقضًا، كما أن كلا اللونين ساطعان ومكثفان.

كبديل، توصي تشنغ بارتداء اللون الأخضر مع البني لأن كلاهما يعتبر لونًا ترابيًا.

تقول في هذا السياق:”عندما يتم الجمع بين هذه الألوان، فقد يخلق ذلك مظهرا متناغما يثير إحساسًا بالدفء والراحة والاسترخاء.”

البني والأصفر

يعتبر اللون البني والأصفر مزيجًا آخر لا يقدم تباينًا كافيًا لخلق بعض الاهتمام الجمالي، وفقًا لما ذكرته تشنغ.

ألوان الملابس
للحصول على مظهر مثير، لا ينصح الخبراء بإرتداء اللون البني مع الأصفر

وتشرح قائلة: “هذه الألون تخلق مظهرا باهتا. لذا، أنصح بدمج بني غامق مع رمادي فاتح.”

المصدرباست لايف، رجمة وتحرير وطن

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