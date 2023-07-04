الثلاثاء, يوليو 4, 2023
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رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي والتشكيلة في الدوري المصري 2023

منافسات الجولة ال18 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي
موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي
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وطن- يلتقي فريق الأهلي أمام منافسه الإسماعيلي، الأربعاء، في قمة الجولة ال18 القوية المؤجلة، من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، على ميدان ملعب “برج العرب”، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي وفلسطين، فستكون عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بينما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين في الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق أيمن الكاشف.

كما وستبث المباراة على قناة (ON Time Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11861، وباستقطاب رأسي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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تشكيلة الأهلي ضد الإسماعيلي

وسيدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام الإسماعيلي (الدراويش)، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الدوري المصري 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي (المارد الأحمر): محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديينغ، أحمد قندوسي، حسين الشحات.

مركز الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم (كهربا).

وكان الأهلي (المارد الأحمر) بطل دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، قد تعادل سلبياً بدون أهداف أمام نظيره فيوتشر في الجولة ال24 الماضية.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري 2023

ويعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة، كما وجاء منافسه الإسماعيلي في المركز ال13 برصيد 34 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + الأهلي تويتر + الإسماعيلي تويتر

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