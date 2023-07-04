الثلاثاء, يوليو 4, 2023
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حياتنا

محمد عبده يصدم محمد رمضان بجوابه حول إمكانية عمل دويتو معه (فيديو)

تحدث محمد عبده عن مشاركته في حفل زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن

كتب رفيف عبدالله
محمد عبده يصدم محمد رمضان بجوابه حول إمكانية عمل دويتو معه (فيديو)
محمد عبده ومحمد رمضان
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وطن- أبدى الفنان السعودي محمد عبده، موقفاً صادماً من التعاون بينه وبين الفنان المصري محمد رمضان.

جاء ذلك أثناء استضافته في برنامج “تفاعلكم” مع الإعلامية سارة دندراوي.

رمضان والحج

وذكّرت سارة دندراوي، محمد عبده، بلقاء سابق للفنان المصري محمد رمضان، كشف خلاله عن رغبته في تقديم ديو مع فنان العرب. قائلاً في حينها إنه سيكون عملاً فنياً تاريخياً.

لكن محمد عبده صدم سارة دندراوي حين رد قائلا: “لو أجتمع شهر رمضان مع الحج من الممكن أن أعمل ديو مع محمد رمضان”.

وأردف فنان العرب: “رمضان ممثل و أتابع أعماله التمثيليه لكن فى الغناء مفيش علاقة بين أغانيه وأغاني محمد عبده”.

مطربة مصر الأولى

وحول الجدل المتجدد عمن يستحق لقب “مطربة مصر الأولى”، قال محمد عبده: “أنغام مطربة ومن أسرة فنية.. كما أنها تتمتع بكاريزما، وتؤدي الأغنية الكلاسيكة الجميلة، لكن شيرين تسمع منها أغنية فقط، ولكنها لا تؤدي طرب”.

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وأكد محمد عبده أنه لم يتعمد الانتقاص أو الإساءة إلى مصر، بعبارته المثيرة للجدل “مصر أم الدنيا والسعودية أبوها”.

وقال فنان العرب: “اللي فى قلبه مرض هو اللي يفسرها بالعكس، ولم أقصد التفسير بالسلب.. وقلت هذه الجملة من باب التكامل وليس شيء أخر”.

العروس سعودية

كما تحدث محمد عبده عن مشاركته في حفل زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن.

وأردف: “عشان العروسة سعودية طلبوني، وعملنا أغنية مشتركة حلوة وكان لها صدي واسع”.

الذكاء الصناعي

وتطرق فنان العرب إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الغناء، قائلاً إنه يليق على الغناء الأدائي أكثر من الغناء الطربي.

وأوضح السبب” لا يمكن ضبط الطبقات الصوتية في الغناء الطربي.. لكن الذكاء الصناعي يحمل خطورة كبيرة على الأغنية الكاملة، ولكن يمكن أن تنجح التجربة في مقطع صغير”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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