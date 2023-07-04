محمد عبده يصدم جمهوره بما كشفه حول عمره الحقيقي وتاريخ ميلاده (شاهد)

- Advertisement -

وطن- كشف الفنان السعودي محمد عبده، أسراراً جديدة حول حياته، وماضيه، وكيفية حفاظه على صوته الجميل.

وأكد محمد عبده أثناء استضافته في برنامج “ تفاعلكم” مع سارة دندراوي أنه لا يتبع نظام غذائي أو صحي، للحفاظ على صوته مع تقدمه في السن.

الكحة والسفر

وأشار فنان العرب إلى أن صوته موهبة من الله، الذي يعطيه القدرة على الغناء.

وقال محمد عبده إنه لم يمارس الرياضة منذ فترة طويلة، كما لم يمارس السباحة، لكن سفره كثيراً وبذل مجهود في عمله يساعده في الحفاظ على صحته.

وتابع مازحاً: “والدي كان قبطان كثير السفر وهذا ما ورثني إياه، كثرة السفر والكحة”.

- Advertisement -

عمر محمد عبده الحقيقي

وفاجأ فنان العرب، سارة دندراوي، حين أكد لها أنه لم يكن يعرف عمره الحقيقي.

وقال محمد عبده إنه كان يعاني من عدم معرفة عمره، لكنه خضع لفحص طبي متقدم يقدر عمر العمود الفقري للإنسان.

وأوضح الفنان السعودية أنه خضع للفحص عبر جهاز يصور الفقرات، وقدر عمره بأنه 49 عاماً. مشيراً إلى أن الجهاز لا يستطيع تحديد اليوم والساعة التي يولد فيها الإنسان.

عيد ميلاد اختياري

أما عيد ميلاده، فقد اختاره محمد عبده بنفسه، مردفاً: “قلي المشرف على الفحص الطبي اختار اليوم والشهر اللي تريده.. فقلت له اختاره بنص السنة.. واخترت يوم 12 أو 14 عشان رقم 13 كان نحس بوقتها.. فاختاره 12”.

وتحدث فنان العرب عن احتفال جمهوره بعيد ميلاده الـ73، مؤكداً أنه تفاجأ بالأمر وشعر بسعادة كبيرة لأنه اعتاد على الاحتفال مع زوجته وأبناءه فقط.

أبناء فنان العرب

تحدث محمد عبده أيضاً عن علاقته بأطفاله، مشيراً إلى أنه لا يفضل أحدهم على الآخر.

لكنه كشف أنه يضع صورة ابنه الأصغر سلمان، كخلفية لهاتفه المحمول.

وقال: “ما بميز ولد عن آخر.. لكن سلمان أصغر طفل عندي.. أخته العنود بتضربه باستمرار.. وأنا علمته يضربها وياخذ حقه منها”.

تركي آل الشيخ

وحول جديده، كشف فنان العرب عن تعاون جديد مع رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل شيخ.

وقال الفنان السعودي إن تركي آل الشيخ وافق على فكرة تعادل الأسابيع الثقافية بالدول العربية والغربية.

وأكد فنان العرب أن فكرة الجولة الفنية في السعودية، واستضافة نجوم كبار كانت فكرة آل الشيخ.

وكشف محمد عبده أنه يستعد لإحياء حفلات غنائية في فرنسا ولندن.