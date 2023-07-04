الثلاثاء, يوليو 4, 2023
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لماذا يعتبر سن الخامسة والثلاثين “لعنة” في الصين؟ السبب سيدهشك

لا يؤثر هذا العمر على النمو الوظيفي للعامل الصيني فحسب، بل يؤثر أيضًا على القرارات الشخصية الكبيرة في حياته كالزواج وبناء منزل وإنجاب الأطفال

كتب ايمان الباجي
لماذا يعتبر سن الخامسة والثلاثين
أصبح التمييز على أساس السن سائدًا في هذا البلد
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وطن- في جميع أنحاء العالم، عندما يكون الشخص في سن الخامسة والثلاثين، فإنه يتطلع إلى الاستقرار وتكوين أسرة ويتطلع في نفس الوقت إلى قضاء وقت ممتع على الصعيدين الشخصي والمهني.

ومع ذلك، ليس هذا هو الحال في الصين، حيث يبدأ الموظفون في الخوف من وضعهم الوظيفي بمجرد اقترابهم من هذا السن.

“لعنة الـ35”

وفقا لموقع، “ndtv” تشير الظاهرة، التي اشتهرت كثيراََ في الصين باسم “لعنة 35″، إلى حالة يدعي فيها العديد من العمال الصينيين أن الشركات لا تقوم بتوظيفهم عندما يبلغون 35 عامًا أو أكثر، وفقًا لتقرير نُشر في صحيفة نيويورك تايمز (نيويورك تايمز).

في الواقع، لا يؤثر التمييز على أساس السن على النمو الوظيفي للعامل الصيني فحسب، بل يؤثر أيضًا على القرارات الشخصية الكبيرة في حياته كالزواج وبناء منزل وإنجاب الأطفال.

سن الخامسة والثلاثين في الصين
يبدأ الموظفون في هذا البلد في الخوف من وضعهم الوظيفي بمجرد اقترابهم من ال35

وفقًا للتقرير، فإن سبب هذه الظاهرة هو الوضع الاقتصادي في الصين بعد وباء كورونا.

لا يزال من غير الواضح كيف بدأت هذه الظاهرة أو مدى صحتها، ولكن مع وجود سوق عمل ضعيف، أصبح التمييز على أساس السن سائدًا في هذا البلد ولا يُنظر إليه على أنه مخالف للقانون.

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على الرغم من أنه يؤثر على جميع الموظفين الأكبر سنًا، إلا أن الأشخاص في منتصف الثلاثينيات من العمر يواجهون هذه الظاهرة “بشكل أكثر حدة”.

ووفقًا للإيداعات المالية لأكبر ثلاث شركات صينية، Alibaba و Tencent و Baidu، فقد وظفت هذه الشركات عددًا أقل من الأشخاص بنسبة 9 في المائة تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بما كانت عليه في ذروة الوباء، وفقًا لما أوردته مجلة “نيويورك تايمز”.

علاوة على ذلك، انخفض عدد موظفي العديد من أكبر مطوري العقارات في الصين في عام 2022 بنسبة 30، 50 إلى 70 في المائة. كما انخفضت نسبة الزواج أيضًا بنسبة 10.5 في المائة في عام 2022 من عام 2021، وهو أقل رقم منذ أن بدأت الصين نشر البيانات في عام 1986.

صيني يبلغ من العمر 35 سنة يروي معاناته

متحدثا لمجلة نيويورك تايمز، قال فلين فان، أحد الموظفين القلقين البالغ من العمر 35 عامًا، إنه يشعر بأنه “عبء” على مجتمعه.

ففي أواخر عام 2022، تم تسريحه مع معظم زملائه من شركة ذكاء اصطناعي في شنغهاي. وقال فلين إن معظم زملائه في العمل كانوا عازبين أو متزوجين بدون أطفال.

وفي الأشهر الستة الماضية، أرسل سيرته الذاتية إلى أكثر من 300 شركة وأجرى 10 مقابلات. وقال تقرير نيويورك تايمز إنه يبحث في الوقت الحالي عن وظائف تقل رواتبها بنسبة 20 إلى 30 في المائة.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن

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