كيليان مبابي برفقة شابة جميلة وعارية على الشاطئ.. توقيع هبة عبوك كشف سرها! (شاهد)

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وطن – يواصل لاعب المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي قضاء عطلته في ميامي بالولايات المتحدة الامريكية، في وقت يواصل فيه حربه مع النادي الباريسي بعد التخلي عن تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2024.

ووفقا لموقع “okdiario” الإسباني، فإنه بينما انتشرت الشائعات حول احتمال توقيعه مع ريال مدريد ، كان النجم الفرنسي يتجه نحو امرأة غامضة ترافقه خلال قضائه أيام العطلة على شواطئ فلوريدا.

وتكهن الكثيرون بشأن شريك جديد محتمل للاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ، إلا أن الموقع الإسباني نفى ذلك، مؤكدا على ان الفتاة التي رافقته في هذه العطلة هي ميليسا جاتو، وهي اخته، موضحة ان مقربين من محيط “مبابي” أكدوا على أنها أحد أفراد الأسرة.

ووفقا للموقع الإسباني، فإن أخت كيليان مبابي هي أم لطفلين وقد ظهرا الطفلين في العديد من المناسبات برفقة خالهم كيليان مبابي.

ونوهت الصحيفة إلى انه بعد هذه الصور، الحقيقة الوحيدة هي أن ميليسا جاتو قد وصلت إلى عدد كبير من المتابعين على الشبكات الاجتماعية حيث يمكنك أن ترى أنها من محبي الموضة وأنها بدأت مسيرتها المهنية كمؤثرة.

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ملابس لنادي باريس سان جيرمان موقعة من هبة عبوك

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المرأة لديها 58400 متابع على “انستغرام” ، وفي ملفها الشخصي لديها صور مع أطفالها وهم يرتدون ملابس رياضية لنادي باريس سان جيرمان عليها تعليقات من عارضة الأزياء والممثلة وطليقة أشرف حكيمي زميل “مبابي” في الفريق هبة عبوك.

وقالت الصحيفة إن الأخت غير الشقيقة لـ كيليان مبابي شغوفة بالموضة وتعمل كمصممة لأتيليه خاص بها، ومصنع L’atelier Style De Melsi وعلامتها التجارية للملابس تسمى “M | S Style et Mode’.

كما أنه في القصص المميزة في ملفها الشخصي، يمكن مشاهدة إشارات إلى كيليان مبابي بدءا من 8 يناير/كانون الثاني 2019.

كيليان مبابي يستمتع بعطلته

وكان كيليان مبابي قد نشر قبل ايام مجموعة من الصور عبر حسابه على “انستغرام” توثق استمتاعه في عطلته على إحدى شواطئ فلوريدا.

وأظهرت الصور كيليان مبابي وهو يمارس رياضة كرة الطائرة الشاطئية برفقة فتاة كانت بجانبه، وهو ما اثار الجدل حول قيامه بمغارمرة غرامية جديدة، قبل ان تتضح الأمور بأنها اخته.