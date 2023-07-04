علاء عبد الخالق فاقد التركيز وشاحب الوجه في آخر ظهور.. وهذا سبب وفاته

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وطن- نعت مصر مطربها ومغنيها المتألق، علاء عبد الخالق، الذي تُوفي في ساعة متأخرة أمس الاثنين، بعد سنوات من المرض والابتعاد عن الساحة الفنية، تاركا وراءه إرثا فنياً ثرياً يشهد على سنوات الزمن الجميل الذي عاصره وأبدع في بلورته بالصورة والتّخيل الذي نعرفه اليوم عن مصر.

وبأعداد كبيرة وحضور غفير، شيّعت عائلة الفقيد وأصدقاؤه رفقة نجوم الفن في مصر، جثمانه إلى مثواه الأخير، وأدوا صلاة الجناز عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

سبب وفاة علاء عبد الخالق

علاء عبد الخالق الذي رحل عن عالمنا، عن عمر يناهز 59 عاماً تُوفي بعد صراع طويل ومرير مع المرض، أرهق جسده في الفترة الأخيرة.

وفي موكب الجنازة، رافق الجثمان الفنان إيهاب توفيق الذي تجمعه صداقة قوية بالراحل منذ سنوات طويلة، بجانب حضور لعدد من الفنانين أبرزهم حميد الشاعري وحسام حسني ومحمد محيي وسامح الصريطي والفنانة والمذيعة منى عبد الغني، وعدد كبير من نجوم الفن والموسيقى وأهل الفنان الراحل.

لحظة خروج جثمان الفنان #علاء_عبدالخالق بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد pic.twitter.com/NojNY0VFjp — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 4, 2023

وكان علاء عبد الخالق قد أصيب بضعف شديد فى العصب البصرى أدى لارتدائه نظارة شمس منذ سنوات، علاوة على الإصابة بضعف فى الأحبال الصوتية، وهو ما أثر على صحته بشكل عام.

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آخر ظهور لعلاء عبد الخالق

وكان آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق إعلاميا عام 2017، في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه إسعاد يونس، بصحبة كلا من الفنانة مني عبد الغني والفنانة المعتزلة حنان أعضاء فريق الأصدقاء الذي أسسه الراحل عمار الشريعي وشهد بداية نجوميتهم جميعا.

ليختفى بعدها من الوسط الفني لفترة طويلة استمرت 6 أعوام بعد معاناته من معاناته مع المرض.

وظهر عبد الخالق في حفل زفاف ابنته شهر مايو الماضي، وبدا عليه الإعياء الشديد، وظل جالسا طوال الحفل مرتديا نظارة شمسية، ويحيطه عدد من نجوم الغناء من أصدقاءه المقربين الذين حرصوا على حضور حفل الزفاف، من بينهم: مصطفى قمر، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وحسام حسني.

اخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق رحمه الله في زفاف ابنته في شهر مايو الماضي كان واضح عليه معاناته مع المرض ..انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/u0tymOi5V1 — King Farouk (@KingFar12573093) July 4, 2023

وظهر علاء عبد الخالق في فرح ابنته وهو شاحب الوجه ويبدو عليه التعب بشكل كبير، كما يظهر من الصور التي نشرت للمناسبة أنه كان فاقد التركيز بشكل كبير وغير منتبه.

مصر تنعى فقيدها

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه “ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق، لذا يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتب الفنان محمد فؤاد عبر حسابه على “انستغرام“: “ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز، الفنان المحترم علاء عبد الخالق، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

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ونعاه المغني عمرو دياب، عبر تويتر وكتب “بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان”.

مصطفى قمر، نعى هو الآخر زميله وصديقه الراحل بكلمات مؤثرة في منشور على إنستغرام، قال فيه “البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله اخي الغالي عشرة العمر الجميلة الفنان الكبير/ علاء عبد الخالق رحمة الله عليه، كان أجمل الناس وأطيب قلب، ربنا يصبرني ويصبر أسرته وأحبابه، ادعوا له بالرحمة والمغفرة”.

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ماذا نعرف عن علاء عبد الخالق؟

وُلد علاء عبد الخالق عام 1964 في محافظة القاهرة، وتخرج من معهد الموسيقى بعد أن تخصً في العزف على آلة الناي.

اكتشفه الموسيقار عمار الشريعي، وقام بتقديمه في فرقة الأصدقاء مع الفنانتين حنان ومنى عبد الغني.

قلبى طيارة ورق.. وداعا المطرب الكبير #علاء_عبد_الخالق فى كاريكاتير اليوم السابع pic.twitter.com/u2DG8B7tWV — اليوم السابع (@youm7) July 4, 2023

أصدر أولى ألبوماته الفنية في منتصف الثمانينات بعنوان “مرسال” بالتعاون مع الفنان حميد الشاعري. وقدّم عدد كبير من الألبومات الناجحة في فترة الثمانينات والتسعينات أبرزها “طيارة ورق، وبحبك باستمرار، والليلة”.

لكنه توقف منذ بداية الألفينات عن الغناء بسبب أزمة صحية أثّرت على أحباله الصوتية.