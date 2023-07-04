الثلاثاء, يوليو 4, 2023
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صارت حديث الأتراك.. رد فعل طفلة تركية تفاجأت بأردوغان أمامها (فيديو)

كتب خالد الأحمد
صارت حديث الأتراك.. رد فعل طفلة تركية تفاجأت بأردوغان أمامها
رد فعل طفلة تركية تفاجأت بأردوغان
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وطن- وثق مقطع فيديو موقفاً طريفاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع طفلة تركية كانت برفقة والدتها، أثناء أحد جولات الرئيس داخل البلاد.

وأظهر الفيديو طفلة تنادي الرئيس أردوغان بـ “جدي الطيب”، فيقف أمامها ويسلم عليها وهي في حضن والدتها.

وبدت الطفلة التي لم تتجاوز الثلاث سنوات من عمرها وهي تصفق للرئيس المنتخب حديثاً، ثم يقوم أردوغان بإعطائها ورقة نقدية من فئة 200 ليرة تركية.

موقف طريف للرئيس التركي مع طفلة

وبعدها مد يده لتقبلها الطفلة وسط تصفيق الحضور والمرافقين لأردوغان وضحكاتهم، ثم يقوم أردوغان بالتقاط صورة تذكارية مع الأم وطفلتها.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا سابقا وبالتزامن مع فوز أردوغان بولاية رئاسية ثالثة مقطع فيديو لطفلة قطعت خطابه ونادته “جدو” ليرد عليها: “أفندم”. وشتعلت القاعة بالتصفيق والضحك،

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ليتبين بعدها أن الفيديو مضلل ويعود إلى خطاب قديم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، أثناء إلقائه أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، والطفلة التي نادته فيه ليست حفيدته.

موقف طريف للرئيس التركي مع طفلة
موقف طريف للرئيس التركي مع طفلة

وأشار موقع “مسبار” للتحقق من صحة الأخبار والفيديوهات أن الطفلة تدعى “غولهان أيدوغدو وكانت تبلغ من العمر وقتها ثلاث سنوات ونصف، وذهبت إلى اجتماع حزب العدالة والتنمية مع والدتها التي تُدعى أحلام سنيم أيدوغدو، بعد أن وعدتها بذلك، وهما من منطقة أكساراي.

وذهب أردوغان إلى الطفلة غولهان بعد انتهاء خطابه وقضى معها بعض الوقت قبل مغادرته الاجتماع.

وتحدثت الأم وابنتها مع وسائل إعلامية بعد الموقف، وقالت أحلام سنيم أيدوغدو إن “غولهان خضعت لعملية استئصال اللوزتين. وكانت تبكي”.

وأضافت أنها اتصلت بمكتب نائب العدالة والتنمية في محافظة أكساراي لمساعدتها في حضور اجتماع أردوغان، لأنها وعدت ابنتها بذلك.

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