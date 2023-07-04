سيلعب بجوار رونالدو.. تفاصيل عقد الكرواتي بروزوفيتش مع النصر السعودي (صور)

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وطن- أعلن نادي النصر السعودي، الاثنين، إتمام صفقة التعاقد مع النجم الكرواتي المخضرم مارسيلو بروزوفيتش 30 عاماً، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، قادماً من صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ويمتد عقد الكرواتي بروزوفيتش لاعب خط الوسط، مع نادي النصر السعودي (العالمي) حتى صيف 2026.

كما وسيلعب لاعب النصر الجديد بروزوفيتش، وصيف بطل أوروبا مع فريقه السابق إنتر ميلان، بجوار صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد الأسباب التي دفعت اللاعب إلى القدوم إلى النادي السعودي هذا الصيف.

انتقال بروزوفيتش إلى النصر السعودي

وقال نادي النصر السعودي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” كل الأعين تريده.. لكنه اختار النصر.. بروزوفيتش نصراوي”.

من جانبه، أفادت وكالة فرانس برس الفرنسية الدولية، بشأن صفقة تعاقد النصر السعودي مع الكرواتي بروزوفيتش، ” بلغت قيمة صفقة تعاقد اللاعب بروزوفيتش مع نادي النصر نحو 21 مليون يورو”.

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كما وأضافت، ” اقتنع اللاعب بروزوفيتش بمشروع النادي وطموحاته، ولا شك أن تواجد رونالدو في نادي النصر لعب الدور الكبير في قدومه”.

فيما علق الكرواتي بروزوفيتش لاعب النصر السعودي الجديد، على انضمامه إلى صفوف النادي السعودي هذا الصيف، في مقطع فيديو قصير، قائلاً: ” لا تقلقوا أنا هنا .. أنا اخترت النصر..”.

Marcelo Brozović has signed contracts as new Al Nassr player. Deal valid until June 2026. 🟡🔵🇸🇦 @SkySport #AlNassr €18m final fee to Inter. Here we go confirmed. pic.twitter.com/g9Dy3PL43z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

من هو اللاعب بروزوفيتش؟!

مارسيلو بروزوفيتش، لاعب كرواتي محترف، من مواليد ال16 من شهر نوفمبر عام 1992 (30 عاماً)، يلعب في مركز خط الوسط.

كما ولعب مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز خلال مشواره الكروي المحترف، لعل أبرزها دينامو زغرب وإنتر ميلان وغيرها.

وتوج الكرواتي بروزوفيتش بالعديد من الألقاب مع فريق إنتر ميلان، وهي لقب الدوري الإيطالي في موسم 2021، وكأس إيطاليا مرتين. كما وحل وصيفاً في دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم.

وعلى صعيد مشاركاته الدولية مع منتخب بلاده كرواتيا، فقد خاص 87 مباراة في كافة البطولات الدولية. حيث حل وصيفاً في مونديال كأس العالم روسيا 2018، والثالث في نسخة مونديال 2022 قطر.

ومن الجدير بالذكر، بأن صندوق الاستثمار السعودي قد استحوذ على أربع أندية سعودية. بنسبة 75%، وهي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.