سيلعب بجوار رونالدو.. تفاصيل عقد الكرواتي بروزوفيتش مع النصر السعودي (صور)

وطن- أعلن نادي النصر السعودي، الاثنين، إتمام صفقة التعاقد مع النجم الكرواتي المخضرم مارسيلو بروزوفيتش 30 عاماً، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، قادماً من صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ويمتد عقد الكرواتي بروزوفيتش لاعب خط الوسط، مع نادي النصر السعودي (العالمي) حتى صيف 2026.

كما وسيلعب لاعب النصر الجديد بروزوفيتش، وصيف بطل أوروبا مع فريقه السابق إنتر ميلان، بجوار صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد الأسباب التي دفعت اللاعب إلى القدوم إلى النادي السعودي هذا الصيف.

وقال نادي النصر السعودي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” كل الأعين تريده.. لكنه اختار النصر.. بروزوفيتش نصراوي”.

من جانبه، أفادت وكالة فرانس برس الفرنسية الدولية، بشأن صفقة تعاقد النصر السعودي مع الكرواتي بروزوفيتش، ” بلغت قيمة صفقة تعاقد اللاعب بروزوفيتش مع نادي النصر نحو 21 مليون يورو”.

كما وأضافت، ” اقتنع اللاعب بروزوفيتش بمشروع النادي وطموحاته، ولا شك أن تواجد رونالدو في نادي النصر لعب الدور الكبير في قدومه”.

فيما علق الكرواتي بروزوفيتش لاعب النصر السعودي الجديد، على انضمامه إلى صفوف النادي السعودي هذا الصيف، في مقطع فيديو قصير، قائلاً: ” لا تقلقوا أنا هنا .. أنا اخترت النصر..”.

