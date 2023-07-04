سياسي فرنسي متطرف من أصل مصري يجمع مبلغاً ضخماً لصالح الشرطي قاتل المراهق نائل

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وطن – أطلق السياسي الفرنسي المتطرف من أصل مصري والمولود في مصر، جان مسيحا واسمه الحقيقي حسام بطرس مسيحا، والمؤيد السابق للمرشح الرئاسي إريك زمور ، حملة لمساعدة الشرطي قاتل الطفل المراهق من أصل جزائري “نائل إم”.

ووفقا لصحيفة ” letribunaldunet” الفرنسية، فإنه في غضون أيام قليلة فقط ، استمرت التبرعات في التدفق ووصل المبلغ الآن إلى 615 ألف يورو ، وهو مبلغ بعيد كل البعد عن 50 ألف يورو المتوقعة، موضحة أن أعلى تبرع كان 3000 يورو.

وقارنت الصحيفة بين حملة “مسيحا” لدعم الشرطي، والحملة التي تمت والدة الضحية “نائل إم” والتي جمعت 90 ألف يورو فقط.

وتم القبض على الشرطي قاتل “نائل إم” بتهمة القتل العمد، حيث أدت فعلته إلى اندلاع أعمال شغب في جميع أنحاء فرنسا.

ماذا تعرف عن جان مسيحا أو حسام بطرس مسيحا؟!

من جانبها، قدمت الصحفية التونسية وجد بو عبدالله معلومات صادمة عن اليميني المتطرف حسام بطرس مسيحا، والذي أطلق حملة التبرعات لدعم الشرطي القاتل.

وقالت في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“، أنه ” فرنسي قبطي مولود في مصر، رفيق اليميني المتطرف إيريك زمور”.

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وأوضحت أنه “أحد قيادات الجبهة الوطنية (أقصى اليمين)”، مشيرة إلى انه “لطالما كان محل نقد شديد لأنه يروج لخطابه العنصري في استوديوهات القنوات الفرنسية.”

اليميني المتطرف جون مسيحا، فرنسي قبطي مولود في مصر، رفيق اليميني المتطرف إيريك زمور. هو أحد قيادات الجبهة الوطنية (أقصى اليمين) لطالما كان محل نقد شديد لأنه يروج لخطابه العنصري في استوديوهات القنوات الفرنسية. pic.twitter.com/uDzr9Np10Q — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) July 2, 2023

مسيحا يزعم أن القرآن يحرض على قتل غير المسلمين

وننشرت وجد بوعبدالله مقطع فيديو لمناظرة سابقة بينه وبين السياسية الفرنسية وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، وجهت خلالها “لوبان” انتقادات كبيرة له لأنه يريد غلق المساجد وهو أمر مخالف للدستور الفرنسي.

وخلال حديثها، قاطعها “مسيحا” بالقول إن التطرف مرتبط بالإسلام ، قبل أن يشرع بقراءة آيات من القرآن الكريم (بلغة ركيكة) مدعيًا أنها آيات تشرّع قتل غير المسلمين.

جون مسيحا في هذه المواجهة مع مارين لوبان وهي زعيمة الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) تنتقده بشدة لأنه يريد غلق المساجد وهذا مخالف للدستور الفرنسي. يقاطعها مسيحا بالقول إن التطرف مرتبط بالإسلام ويشرع بقراءة آيات من القرآن (بلغة ركيكة) مدعيًا أنها آيات تشرّع قتل غير المسلمين pic.twitter.com/wUP3lf3zUK — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) July 3, 2023

يشار إلى أن الحملة التي أطلقها اليميني الفرنسي من أصل مصري حسام بطرس مسيحا قد تمكنت من جمع مبلغ مليون يورو لصالح الشرطي المحتجز قاتل المراهق من أصل جزائري “نائل إم”.