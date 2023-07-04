الثلاثاء, يوليو 4, 2023
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سوء الخاتمة.. عماني حضره الموت على هذه الحال ومات بطريقة بشعة

السلطات العمانية أكدت وفاة السارق خلال قيامه بالجرم رفقة اثنين آخرين أحدهما حالته الصحية حرجة

كتب فهمي الورغمي
عماني حضره الموت
عماني حضره الموت
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وطن- أعلنت السلطات العمانية وفاة مواطن وإصابة آخر إصابة بالغة نتيجة الصعق الكهربائي وذلك لضلوعهم في تخريب وسرقة كابلات كهربائية بولاية صحم، إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة في منطقة الباطنة في الجزء الشمالي من سلطنة عمان.

وأفاد بيان لشرطة عمان السلطانية بأن “قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة استوقفت مواطنين اثنين بتهمة التخريب وسرقة كابلات كهربائية من أحد الأعمدة بولاية صحم.”

شرطة عمان السلطانية تكشف التفاصيل

وأوضح البيان “مما تسبب في وفاة ثالثهما وإصابة أحدهما بإصابة بالغة نتيجة الصعق الكهربائي.. وتُستكمل بحقهما الإجراءات القانونية”.

عماني حضره الموت
عماني حضره الموت

سوء الخاتمة

واستنكر كثيرون الحادثة، معتبرين أنها تأكيد لا يحمد عقباه لمعاني “سوء الخاتمة” التي قد يُبتلى بها البعض في الحياة الدنيا بسبب تصرفات غير محسوبة العواقب ومتهورة في أحيان كثيرة.

هذا ونصت المادة (278) من قانون الجزاء العماني على أن السرقة هي أخذ المال المنقول المملوك للغير بصورة غير شرعية، كما نصت تلك المادة على أن جميع القوى المحرزة مثل، (الماء والكهرباء والغاز) تكون في عقوبتها مثل المال المنقول في القانون الجزائي.

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وتنص المادة (279) من القانون الجزائي العماني على عقوبة السجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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