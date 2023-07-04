دنيا بطمة في ورطة حقيقية بعد هذا التصرف غير اللائق من طليقها محمد الترك (شاهد)

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وطن – وصف المتابعون تصرفات المنتج البحريني محمد الترك بـ “الطفولية” بعد أن استفز زوجته السابقة النجمة المغربية دنيا بطمة والدة ابنتيهما اللتين بقيا معها بعد انفصالهما.

وبعد ظهوره على الهواء مباشرة ، أثناء استماعه لأغنيتها “غلطانة” ، كرر محمد الترك الأمر بالاستماع إلى مقطع من أغنية “خربوشة” التي غنتها مرة أخرى الفنانة المغربية بتوزيع جديد ولكنها لم تصدرها بعد.

وفي التفاصيل التي أثارت ضجة لدى المعجبين، ظهر محمد الترك طليق دنيا بطمة في بث مباشر على تطبيق تيك توك وهو يستمع إلى الأغاني بصوت طليقته ، دون التحدث إلى معجبيه الذين وصفوا سلوكه بـ “المراهق”، بالرغم من المكانة الفنية له ، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي أصر فيها على ذكر اسم زوجته السابقة ، أو محاولة جعلها تغار من سلوكه الغريب.

تجاهل تام من قبل دنيا بطمة

وأكد المتابعون على أن كل تصرفات محمد الترك واجهتها النجمة المغربية دنيا بطمة بالتجاهل التام مع تركيزها على حياتها الفنية وحفلاتها الموسيقية، والاهتمام بطفلتيها غزال وليلى روز ، اللتين كان سفرهما مع والدتهما سبب خلافها المثير للانقسام حول علاقتها مع زوجها السابق، الذي اتهمته بالخيانة والسرقة وهو ما ينفيه الترك نهائيا.

وكانت دنيا بطمة قد اعادت تسجيل أغنية “خربوشة” استجابة لطلب الجمهور وحرصت على الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إلا أن زوجها السابق سربها ونشرها مباشرة وبثها أمام المتابعين.

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دنيا بطمة تستمتع بوقتها

وكالعادة وكما توقع المتابعون، لم تلق دنيا بطمة بالا لما أثاره طليقها محمد الترك، واستمرت في ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام” مجموعة من الفيديوهات التي توثق استمتاعها بالبحر وسط أجواء خلابة.