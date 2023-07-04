برشلونة مديون لميسي بمبلغ ضخم.. وهذه آليه السداد (صور)

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وطن- كشف تقرير إسباني عن حجم ديون نادي برشلونة لميسي نجم النادي الكتالوني السابق، منذ رحيله عن البلوغرنا في صيف عام 2021، بعد فشل إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

وذكر تقرير نشره برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني الشهير، بأن نادي برشلونة مديون للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمبلغ يصل قيمته 48 مليون يورو. منذ رحيله عن النادي الكتالوني عام 2021.

برشلونة مديون لميسي ب48 مليون يورو

وأضاف التقرير، ” النادي يقوم بسداد المبلغ ب6 ملايين يورو كل 6 شهور، كما أن نهاية السداد سيكون في عام 2025″.

وكان جوهرة الأرجنتين ميسي المتوج بطلاً لمونديال كأس العالم بنسخته الأخيرة 2022 في دولة قطر، قد فضل الذهاب إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، على خيار العودة من جديد إلى صفوف نادي برشلونة أو حتى قبول عرض الهلال السعودي المغري الذي بلغ قيمته 400 مليون يورو.

💰 LA DEUDA del BARÇA con MESSI💰 💸 48 millones de euros diferidos a pagar desde el verano de 2021. 📆 Un pago cada seis meses de seis millones hasta 2025. Lo explica @DarioMonteroG en #ChiringuitoMessi. pic.twitter.com/TbpaoxVnxS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 3, 2023

كما وقرر ميسي مغادرة نادي باريس سان جيرمان. هذا الصيف، بعد انتهاء عقده معه لمدة موسمين كاملين. حقق من خلالها لقب الدوري الفرنسي مرتين وكأس أبطال فرنسا والسوبر الفرنسي.

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رئيس برشلونة لابورتا

وفي سياق أخر، تحدث رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا عن نجمه الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي، الذي لم يوافق على العودة إلى صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف، قائلاً: ” اتفقنا مع رابطة الليغا على أننا سنخصص جزء من مواردنا لميسي”.

وأردف لابورتا، ” أعددنا ذلك ضمن خطة جدوى لعودة ميسي، كما أننا أخبرنا والده بهذا الأمر. لكنه قال لي بأن ليو قضى عاماً صعباً في باريس وأنه يريد مكاناً فيه الضغط الأقل، ولو واصل معنا سيستمر الضغط عليه”.

وختم رئيس نادي برشلونة حديثه، ” تفهمت قرار والد ميسي. بشأن حسم أمر نجله في عدم العودة إلى النادي، وسنكرمه في إطار الذكرى ال125 لتأسيس النادي في الكامب نو”.

يذكر بأن برشلونة قدم المستوى الجيد تحت قيادة المدرب تشافي على صعيد البطولات المحلية، حيث أنه حصد لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الموسم الماضي. لكنه فشل للموسم الثاني في الذهاب بعيداً في البطولات القارية الأوروبية.