ابنة عمرو دياب في إطلالة رومانسية مع عشيقها.. جلس في حضنها واستند على صدرها! (شاهد)

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وطن- واصلت “جنا” ابنة الفنان المصري عمرو دياب المقيمة في العاصمة البريطانية، لندن، نشر صورها الجريئة، ولكن هذه المرة مع عشيقها.

ونشرت جنا ابنة عمرو دياب عبر حسابها بموقع الصور العالمي “انستغرام” سيلفي لها برفقة عشيقها في إحدى الحدائق العامة في لندن.

وظهرت جنا دياب وهي جالسة على ملائة افترشتها على أرض الحديقة، في حين جلس عشيقها بشكل معاكس في حضنها واسند رأسه على صدرها.

وفي صورة أخرى بنفس الوضع، ظهرت جنا عمرو دياب وهي تحتضنه بشدة، وقامت بإسناد رأسها على رأسه.

ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل نشرت جنا دياب مقطع فيديو لها برفقة أصدقاء آخرين وهم يتدربون على أداء رقصة.

وشوم في مناطق حساسة

وظهرت جنا عمرو دياب في الفيديو كاشفة بطنها بشكل كبير، مرتدية بنطال “ساقط” عن خصرها، كشف مجموعة من الأوشام التي قامت بوشمها في أماكن حساسة من جسدها.

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ردود فعل غاضبة من عمرو دياب وابنته

وكالعادة، انطلقت المئات من التعليقات الهجومية ضدها وضد والدها عمرو دياب من قبل المتابعين، واصفين إياها بأنها فتاة ليل، على حد قولهم.

وفي هذا السياق، قالت المتابعة آية محمود مهاجمة جنا ووالدها:” استاذ عمرو دياب مش فاضي بيجري علي اكل عيشه معرفش يربي”.

وقال متابع آخر:” انا مش شايفها بنت ناس خالص شايفها من فتيات الليل اللي بيبقو ف حواري امريكا”.

مش حرية ولا تحضر

متابعة ثالثة عبرت عن غصبها مما شاهدته بالقول:” ولا اسمها حريه ولا اسمها تحضر ولا ليها اي اسم غير ان ناس عندها انفصام من دين وبلاد وبيتمسحوا في ناس تانيه لله الامر من قبل ومن بعد وهشيل الفلو وانا سعيدة.

ووجهت المتابعة فاطمة الزهراء تساؤلا للفنان عمرو دياب والد جنا بالقول:” ايه فايدت المال والشهرة ووو واولادك ذريتك كده الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا عن كثير ممن خلق تفضيلا”.

وقالت آخر معبرة عن “قرفها” مما شاهدته:” يعععق لاعلاقة بالتربية علي فكرة في ناس كثير ربت ولادها في دول اجنبية وطلعو ناس محترمين ومتربيين ومتدينين كمان يعني التصرفات دي كانت هتعملها حتي لو كانت عايشا في مصر لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم”.