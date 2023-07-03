الإثنين, يوليو 3, 2023
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MBC تبث وثائقي من إنتاج إسرائيلي عن بطولات الموساد!

هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن بيع حقوق بث وثائقي 'نبوءة كاساندرا' لقناة MBC السعودية

كتب سالم حنفي
MBC
هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أعلنت عن بيع حقوق بث الفيلم الوثائقي "نبوءة كاساندرا" لشبكة البث السعودية MBC
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وطن – كشفت صحيفة “جروزاليم بوست” بأن قناة “MBC” السعودية البارزة ستبث مسلسلات وثائقية من إنتاج إسرائيلي حول عمليات الموساد والولايات المتحدة ضد حزب الله.

ووفقا لما أكدته الصحيفة، فقد أعلنت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” هذا الأسبوع عن بيع حقوق بث الفيلم الوثائقي “نبوءة كاساندرا” لشبكة البث السعودية MBC .

وأكدت الصحيفة هلى أن العرض كان متاحًا للمشاهدة مع ترجمة عربية أو إنجليزية على منصة “شاهد” على الإنترنت التابعة لقناة MBC.

ويوثق الوثائقي عملية مشتركة استمرت عشر سنوات من قبل الموساد وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لتعطيل تدفق مليارات الدولارات من عصابات المخدرات وعمليات غسيل الأموال في أمريكا اللاتينية إلى حزب الله وإيران.

مسلسل نبوءة كاساندرا الإسرائيلي الذي باعته إسرائيل لمجموعة MBC

وقالت “كان” في بيان إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع حقوق بث مسلسل تلفزيوني إسرائيلي لشبكة إذاعية سعودية.

تزايد المؤشرات على احتمالية التطبيع بين السعودية وإسرائيل

ويأتي عرض المسلسل الإسرائيلي في السعودية وسط موجة من التقارير الإخبارية على مدار العام الماضي بشأن تطبيع محتمل للعلاقات بين البلدين.

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وارتفعت الآمال في التوصل إلى اتفاق في أوائل مايو عندما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

من جانبها ، أكدت الرياض مرارًا وتكرارًا أن أي اتفاق مع إسرائيل لن يكون ممكنًا إلا بعد التوصل إلى حل لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وفي حين أن المملكة العربية السعودية لم تكن طرفًا في اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة لعام 2020 بين إسرائيل والدول العربية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ، فإن المملكة العربية السعودية وإسرائيل أصبحت أقرب الآن من أي وقت في التاريخ.

تعاون أمني واستخباراتي بين السعودية وإسرائيل

وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن البلدين يتعاونان بهدوء في مجالي الأمن والاستخبارات لمحاربة إيران، في حين أدى التحرك الأمريكي لوضع إسرائيل في القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط إلى توسيع نطاق تلك الروابط الدفاعية.

وأشار الموقع إلى انه في العام الماضي ، انضمت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان علنًا إلى إسرائيل في مناورات بحرية بقيادة الولايات المتحدة لأول مرة.

ولفت إلى انه في يونيو ، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين عبر الهاتف مرتين إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في غضون يوم واحد كجزء من المفاوضات للسماح برحلات تجارية مباشرة إلى المملكة للمسلمين من إسرائيل الذين يؤدون فريضة الحج.

MBC تحذف مسلسل التغريبة الفلسطينية

يشار إلى ان هذا اللألتزام ببث وثائقي من إنتاج إسرائيلي جاء بعد أن قامت قناة MBC بإزالة مسلسل “التغريبة الفلسطينية” الشهير من على المنصة التابعة لها.

مسلسل التغريبة الفلسطينية
MBC تحذف مسلسل التغريبة الفلسطينية

ووفقا للموقع، يتابع المسلسل قصة عائلة فلسطينية واحدة ونضالها من أجل البقاء على مدى أربعة عقود ، بدءًا من الانتداب البريطاني على فلسطين في الثلاثينيات.

وجاءت هذه الواقعة وسط سلسلة من المحو الأخير لقضايا فلسطينية من البرامج التلفزيونية العربية ، بما في ذلك في مصر.

المصدرجروزاليم بوست + ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير وطن

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