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هل يحكم السيسي مصر حتى يلفظ آخر أنفاسه؟.. نجل مبارك يربك المشهد بتدخل مفاجئ

في الجدل الذي دار بينهما، سأل علاء مبارك رجل الأعمال أشرف السعد عن هوية رئيس مصر القادم، بعد حديث الأخير عن توقعه قبل سنوات أيام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي وصول السيسي إلى الحكم

كتب فهمي الورغمي
هل يحكم السيسي مصر حتى يلفظ آخر أنفاسه؟.. نجل مبارك يربك المشهد بتدخل مفاجئ
عبدالفتاح السيسي
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وطن- يتزايد الحديث عن الانتخابات الرئاسية المصرية في الدوائر المُقربة من النظام وفي أوساط الشخصيات المحسوبة على معارضته في طريقة إدارة البلاد، قبل موعد انعقادها الذي لم يُحدد بعد والذي تؤكد السلطات أنه سيكون في الربع الأول من عام 2024.

قبل أيام، أعاد حوار بين علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ورجل الأعمال المصري البريطاني، أشرف السعد، على تويتر، الحديث عن ملف انتخابات الرئاسة والحكم في مصر، بعد سؤال توجه به الأول اعتبره كثيرون مُحرجاً.

أشرف السعد وجدال مع علاء مبارك

حيث أشار نجل الرئيس المصري الراحل في تغريدة إلى أن السعد، رجل الأعمال البارز الذي واجه أحكاما بالسجن سابقا على خلفية قضايا فساد، كان قد توقع من قبل أن يتدخل الجيش لمنع شقيقه، جمال مبارك، من الوصول للسلطة، في خضم الحديث عن خليفة حسني مبارك قبل أحداث يناير 2011.

وقال علاء مبارك في التغريدة: “تبقى شخصية عبقرية يا حاج أشرف ونقف لك وقفة احترام وتقدير لو أعلنت من هو رئيس مصر القادم. بلاش تندفع وخد وقتك وفكر قبل الإجابة”.

وفي الأثناء، ووسط إصرار المعلقين الشديد على الحصول على رد من السعد، رئيس مجلس إدارة شركات السعد الشهيرة سابقا، وهو أيضا ناشط سياسي مؤثر، كتب أشرف السعد في تعليق: “السيسي قولا واحدا”.

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وتابع:”هو السيسي قولا واحدا حتى يلفظ آخر أنفاسه ولو حضرتك كنت متابعني انا الوحيد على قناة المستقلة فى اوج قضية توريث جمال مبارك طلعت على الهواء مع الدكتور الهاشمي فى نفس القناة واقسمت انها كلام فارغ والرئيس مبارك لم ولن يسمح بذلك والجيش لن يسمح بذلك والحلقة موجودة.”

السعد يتمسك بدعم السيسي

لفت السعد أنه قد توقّع في لقاء تلفزيوني سابق على قناة “المستقلة”، التي تبث من بريطانيا، أن يتدخل الجيش المصري لمنع توريث منصب الرئاسة لجمال مبارك، شقيق علاء ونجل الرئيس الأسبق.

وتابع السعد في تعليقاته على التغريدة: “الرئيس السيسي قالها بكل وضوح اللي ها يقرب من الكرسي هاشيله (سأمحوه) من على وش الأرض… الرئيس السيسي ماينفعش يبقى (لن يسمح بأن يكون) رئيس سابق وهو عايش، إلا في حالة واحدة أنه يخش (يدخل) السجن والجيش لن يسمح بذلك”.

وأضاف السعد في سلسلة تغريدات: “الجيش لن يسمح لأي مدني أن يحكم مصر إلا إذا مات الجيش كله وتغيرت فسيفسائه ودخل في تكوينه عناصر مختلطة، ومن يصل للحكم من خارج الجيش فمصيره مصير مرسي (الرئيس الأسبق محمد مرسي) قولا واحدا، حتى لو نجح في الانتخابات فستكون نهايته ونبدأ من أول وجديد”.

عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي

محمد الهاشمي الحامدي على الخطّ

بدوره، دخل على هامش الحوار، الناشط التونسي محمد الهاشمي الحامدي، رئيس قناة “المستقلة”، قائلا إن السعد حذر في الحلقة المقصودة قبل أكثر من 10 أعوام من أن “الجيش لن يسمح بالتوريث وأن جمال مبارك إذا كان راغبا في الرئاسة حقا فسينتهي به الأمر إما سجينا في مصر أو لاجئا سياسيا في لندن، ونظريته أن الجيش يختار واحدا من قادته للحكم ولن يسلم السلطة لمدني”.

ويُذكر أنه في تغريدة بتاريخ 6 يونيو الماضي، تعليقا على صورة تزعم رغبة السيسي في تقديم موعد الانتخابات، كتب السعد:”الرئيس السيسي يعمل اللي هو عاوزه (يفعل ما يريد) وبراحته خالص والحمد لله ده شايل (أزال) دولة منتخبة بالكامل، وقبض عليها كلها من أول الرئيس لحد الغفير والكلام ده من 10 سنين وأكتر”.

هل يتم تقديم موعد انتخابات الرئاسة؟

وخلال الأيام الماضية، تواصل الحديث عن فكرة تقديم النظام المصري موعد الانتخابات الرئاسية المقررة رسميا في مارس 2024، مدة 6 أشهر لتصبح في خريف 2023، في سابقة تاريخية لم تحدث في تاريخ البلاد الحديث، ما يثير التساؤلات حول دوافع النظام ومبرراته، وقانونية هذا الإجراء.

السيسي، حكم مصر لولايتين: الأولى من 2014 إلى 2018، ولمدة 4 سنوات بحسب الدستور المصري، لتزيد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل ولايته الثانية عامين إضافيين حتى منتصف 2024، بدلا من 2022، فيما يعد فوزه بالولاية الثالثة خيارا وجوديا بالنسبة له، وفق مراقبين.

ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية المصري تزكية 20 عضوا من مجلس النواب للمرشح الرئاسي أو حصوله على توقيع 25 ألف مصري.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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