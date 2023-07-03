هل يحكم السيسي مصر حتى يلفظ آخر أنفاسه؟.. نجل مبارك يربك المشهد بتدخل مفاجئ

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وطن- يتزايد الحديث عن الانتخابات الرئاسية المصرية في الدوائر المُقربة من النظام وفي أوساط الشخصيات المحسوبة على معارضته في طريقة إدارة البلاد، قبل موعد انعقادها الذي لم يُحدد بعد والذي تؤكد السلطات أنه سيكون في الربع الأول من عام 2024.

قبل أيام، أعاد حوار بين علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ورجل الأعمال المصري البريطاني، أشرف السعد، على تويتر، الحديث عن ملف انتخابات الرئاسة والحكم في مصر، بعد سؤال توجه به الأول اعتبره كثيرون مُحرجاً.

أشرف السعد وجدال مع علاء مبارك

حيث أشار نجل الرئيس المصري الراحل في تغريدة إلى أن السعد، رجل الأعمال البارز الذي واجه أحكاما بالسجن سابقا على خلفية قضايا فساد، كان قد توقع من قبل أن يتدخل الجيش لمنع شقيقه، جمال مبارك، من الوصول للسلطة، في خضم الحديث عن خليفة حسني مبارك قبل أحداث يناير 2011.

وقال علاء مبارك في التغريدة: “تبقى شخصية عبقرية يا حاج أشرف ونقف لك وقفة احترام وتقدير لو أعلنت من هو رئيس مصر القادم. بلاش تندفع وخد وقتك وفكر قبل الإجابة”.

يجب أن تقف كل نخب العالم السياسية والدينية والاجتماعية و #الاخوان وقفة تحية واحترام لشخصي الضعيف فأنا الوحيد فى العالم الذي أعلنت قبل عزل مرسي بشهرين أعلى قناة #المستقلة أن الفريق السيسي هو رئيس مصر القادم حتى #السيسي نفسه لم يكن يعلم ذلك وكل قادة الجيش أعلنوا أنه لن يترشح pic.twitter.com/n9cp2FvXTt — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) July 2, 2023

وفي الأثناء، ووسط إصرار المعلقين الشديد على الحصول على رد من السعد، رئيس مجلس إدارة شركات السعد الشهيرة سابقا، وهو أيضا ناشط سياسي مؤثر، كتب أشرف السعد في تعليق: “السيسي قولا واحدا”.

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وتابع:”هو السيسي قولا واحدا حتى يلفظ آخر أنفاسه ولو حضرتك كنت متابعني انا الوحيد على قناة المستقلة فى اوج قضية توريث جمال مبارك طلعت على الهواء مع الدكتور الهاشمي فى نفس القناة واقسمت انها كلام فارغ والرئيس مبارك لم ولن يسمح بذلك والجيش لن يسمح بذلك والحلقة موجودة.”

السعد يتمسك بدعم السيسي

لفت السعد أنه قد توقّع في لقاء تلفزيوني سابق على قناة “المستقلة”، التي تبث من بريطانيا، أن يتدخل الجيش المصري لمنع توريث منصب الرئاسة لجمال مبارك، شقيق علاء ونجل الرئيس الأسبق.

وتابع السعد في تعليقاته على التغريدة: “الرئيس السيسي قالها بكل وضوح اللي ها يقرب من الكرسي هاشيله (سأمحوه) من على وش الأرض… الرئيس السيسي ماينفعش يبقى (لن يسمح بأن يكون) رئيس سابق وهو عايش، إلا في حالة واحدة أنه يخش (يدخل) السجن والجيش لن يسمح بذلك”.

هو فيه كده ياجدعان ؟ وربنا كأني اقرا من اللوح المحفوظ واطلع على ماسيحدث ياجدعان حد يخلي الرئيس السيسي يشوف الفيديو ياجدعان مايصحش كده ده المفروض كل قنوات العالم يكونوا عندي الان فى البيت بس عموما انا النهاردة على أقوى قناة فى العالم قناة #المستقلة ومع صاحب القناة شخصيا — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) July 3, 2023

وأضاف السعد في سلسلة تغريدات: “الجيش لن يسمح لأي مدني أن يحكم مصر إلا إذا مات الجيش كله وتغيرت فسيفسائه ودخل في تكوينه عناصر مختلطة، ومن يصل للحكم من خارج الجيش فمصيره مصير مرسي (الرئيس الأسبق محمد مرسي) قولا واحدا، حتى لو نجح في الانتخابات فستكون نهايته ونبدأ من أول وجديد”.

محمد الهاشمي الحامدي على الخطّ

بدوره، دخل على هامش الحوار، الناشط التونسي محمد الهاشمي الحامدي، رئيس قناة “المستقلة”، قائلا إن السعد حذر في الحلقة المقصودة قبل أكثر من 10 أعوام من أن “الجيش لن يسمح بالتوريث وأن جمال مبارك إذا كان راغبا في الرئاسة حقا فسينتهي به الأمر إما سجينا في مصر أو لاجئا سياسيا في لندن، ونظريته أن الجيش يختار واحدا من قادته للحكم ولن يسلم السلطة لمدني”.

بعد السلام والتحية.. ما أذكره أن الحاج أشرف قال إن الجيش لن يسمح بالتوريث وأن جمال مبارك إذا كان راغبا في الرئاسة حقا فسينتهي به الأمر إما سجينا في مصر أو لاجئا سياسيا في لندن. نظريته أن الجيش يختار واحدا من قادته للحكم ولن يسلم السلطة لمدني. هو سيحضر معي في ندوة قناة المستقلة… — د. محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 2, 2023

ويُذكر أنه في تغريدة بتاريخ 6 يونيو الماضي، تعليقا على صورة تزعم رغبة السيسي في تقديم موعد الانتخابات، كتب السعد:”الرئيس السيسي يعمل اللي هو عاوزه (يفعل ما يريد) وبراحته خالص والحمد لله ده شايل (أزال) دولة منتخبة بالكامل، وقبض عليها كلها من أول الرئيس لحد الغفير والكلام ده من 10 سنين وأكتر”.

حقه واللي مش عاجبه يشرب من الترعة او من البحر والرئيس #السيسي يعمل اللي هو عاوزه وبراحته خالص والحمد لله ده شايل دولة منتخبة بالكامل وقبض عليها كلها من اول الرئيس لحد الغفير والكلام ده من عشر سنين واكتر ومفيش دولة ولا راجل بشنب او من غير شنب قدر يفتح بوقه اه ورب الكعبه pic.twitter.com/AvRRfbsaZg — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) June 6, 2023

هل يتم تقديم موعد انتخابات الرئاسة؟

وخلال الأيام الماضية، تواصل الحديث عن فكرة تقديم النظام المصري موعد الانتخابات الرئاسية المقررة رسميا في مارس 2024، مدة 6 أشهر لتصبح في خريف 2023، في سابقة تاريخية لم تحدث في تاريخ البلاد الحديث، ما يثير التساؤلات حول دوافع النظام ومبرراته، وقانونية هذا الإجراء.

السيسي، حكم مصر لولايتين: الأولى من 2014 إلى 2018، ولمدة 4 سنوات بحسب الدستور المصري، لتزيد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل ولايته الثانية عامين إضافيين حتى منتصف 2024، بدلا من 2022، فيما يعد فوزه بالولاية الثالثة خيارا وجوديا بالنسبة له، وفق مراقبين.

ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية المصري تزكية 20 عضوا من مجلس النواب للمرشح الرئاسي أو حصوله على توقيع 25 ألف مصري.