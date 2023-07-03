نعاها أمير قطر.. من هي الأميرة موضي بنت محمد التي أعلن الديوان السعودي وفاتها؟

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وطن- توفيت الأميرة السعودية موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن بلاغ نشره الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين.

وأعلن البلاغ أن صلاة الجنازة على الفقيدة أُقيمت، اليوم الاثنين الموافق 15 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة / موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الإثنين الموافق 15 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/TYCW5KsbOJ#واس pic.twitter.com/PJFNxOs3bX — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 3, 2023

من هي الأميرة موضي بنت محمد؟

الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير، هي ابنة الأمير محمد بن سعود الكبير آل سعود، وهي والدة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود.

وُلدت الأميرة الراحلة في المملكة العربية السعودية وهي من مواليد ثلاثينيات القرن الماضي وتبلغ من العمر ما يقارب عن الـ 90 عاماً.

تزوّجت الأميرة موضي آل سعود من الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز بن سعود آل سعود الذي لُقب بشاعر القرن، وقد توفي الأخير في 2015.

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أمير قطر يعزي الملك سلمان في وفاة الأميرة موضي

نعى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأميرة السعودية “موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود”.

ونشر الديوان الأميري القطري نص رسالة التعزية وجاء فيها: “بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود”.

سمو الأمير المفدى يعزي أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود.https://t.co/8j7rNsDQwe — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 3, 2023

بدوره، بعث نائب الأمير برسالة تعزية جاء في نصها:” بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود”.