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رياضة

موعد الزمالك ضد المقاولون العرب والتشكيلة في كأس مصر 2023

مواجهات ربع نهائي كأس مصر 2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد الزمالك والمقاولون العرب
موعد الزمالك والمقاولون العرب
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وطن- يترقب عشاق كرة القدم المصرية، موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، الثلاثاء، في منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر 2023.

ويستضيف ملعب ” ستاد القاهرة” الدولي، مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في منافسات كأس مصر 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد الزمالك ضد المقاولون العرب

كما وستكون المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، فيما ستكون بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي، فستكون عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

معلق مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق أيمن الكاشف، أو المعلق محمد الكواليني.

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وستبث المباراة على قناة (ON Time Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11861، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

تشكيلة الزمالك ضد المقاولون العرب

وسيدخل المدرب خوان كارلوس أوسوريو، المباراة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الفريق المنافس المقاولون العرب، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

دفاع الزمالك (الفارس الأبيض): محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري.

خط الوسط: أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو، عمرو السيسي، أحمد بلحاج، علي جابر.

مركز الهجوم: سيف الدين الجزيري، إبراهيما نداي (علي ياسر).

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وآتى فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة.

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

كما وجاء الفريق المنافس المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 43 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + الزمالك تويتر + المقاولون العرب تويتر

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