من هو البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي الجديد؟!

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وطن- تعاقد الهلال السعودي، مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس صاحب ال68 عاماً الذي سبق أن درب الزعيم الآسيوي في موسم 2018-2019.

وقال الهلال السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” أنهى نادي الهلال إجراءات التوقيع مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، كما أن إدارة النادي سعيدة بعودة المدرب من جديد لقيادة تدريب النادي للموسم المقبل”.

وأضاف نادي الهلال، ” يمتد عقد المدرب جيسوس لمدة عام واحد، وذلك حتى نهاية موسم 2023-2024″.

جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي

كما ونشر النادي فيديو مصور يظهر فيه المدرب البرتغالي جيسوس، معلقاً عليه: ” الزمن يمضي والحياة تتجدد، للقصة فصول لم تنتهي. جورجي جيسوس عائد إلى الهلال..”.

وغادرت بعثة نادي الهلال السعودي إلى دولة النمسا، الأحد، لإقامة معسكر إعدادي خارجي يستمر. حتى ال20 من شهر يوليو/ تموز الحالي، استعداداً للموسم المقبل.

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وكان البرتغالي جيسوس قد أعلن رحيله عن صفوف نادي فنربخشة التركي في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

من هو المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ؟!

وبدأ البرتغالي جيسوس مسيرته التدريبية في عالم كرة القدم من بوابة نادي أمورا البرتغالي في عام 1990، ثم درب العديد من الأندية في أنحاء العالم. لعل أبرزها بنفيكا وسبورتينغ لشبونة وفنربخشة وفلامنغو البرازيلي والهلال السعودي وغيرهم.

وتوج البرتغالي جيسوس بالدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم 3 مرات. مع نادي بنفيكا، كما ووصافة بطولة الدوري الأوروبي مرتين في عام 2013 و2014.

كما وحقق مع فريق فلامينغو البرازيلي، لقب الدوري البرازيلي الممتاز في موسم 2019-2020، وكأس ليبرتادوريس ووصافة مونديال الأندية في العام ذاته.

وتعاقد الهلال السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، مع البرتغالي روبين نيفيش. بصفقة بلغت قيمتها 55 مليون يورو من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، والسنغالي كاليدو كوليبالي ب20 مليون يورو، قادماً من صفوف تشيلسي الإنجليزي حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي (الزعيم) الموسم المنصرم، ثالث جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز (روشن). برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتوج باللقب اتحاد جدة المتصدر برصيد 72 نقطة.