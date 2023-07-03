ممرضة رعاية تلطيفية: “لا تقل هذه العبارات لشخص يحتضر أو ​​لأسرته”

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وطن-لا جرم أن الموت حقيقة لا مفر منها في الحياة، لكنه غالبًا ما يكتنفه الصمت، إذ يُعتبر من المواضيع المسكوت عنها. وبحسب موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي، يميل الناس إلى الابتعاد عن الحديث حول الموت باعتباره موضوعًا حساسًا ومخيفًا. ومع ذلك، من المهم كسر هذا الصمت وفهم حقيقة الموت لفهم وجودنا بشكل أفضل.

في هذا الصدد، قالت هادلي فلاهوس، الممرضة المتخصصة في الرعاية التلطيفية، إن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول الموت والأشخاص الذين يمرون بهذه المرحلة. وفي كتابها، “في الوسط: لقاءات لا تُنسى خلال اللحظات الأخيرة من الحياة”، كشفت زيف بعض الأساطير عن الموت، وأعطتنا نظرة واقعية بشأنه.

من جهتها، تعترف هادلي فلاهوس، بأنها لا تملك جميع الإجابات، لكن خبرتها الواسعة في العمل مع المرضى، لاسيما في نهاية العمر أعطتها فكرة عامة عما يمكن توقعه. فضلاً عن أنها تدرك أن فضول الناس حول الموت أمر طبيعي تمامًا، وتشجع المناقشات المفتوحة والصادقة حوله.

في الواقع، تتشكّل المفاهيم الخاطئة الشائعة عن الموت من خلال التصوير غير الدقيق لمشاهد الموت في وسائل الإعلام، وخاصة في الأفلام والتلفزيون. فالمشاهد الدرامية والإثارة لا تعكس دائمًا حقيقة اللحظات الأخيرة من الحياة. كما أشارت هادلي فلاهوس، إلى أن كل تجربة وفاة فريدة ويمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر. لذلك من المهم التخلص من الصور النمطية وفهم أن الموت يمكن أن يظهر بطرق مختلفة.

فما هي المفاهيم الخاطئة الشائعة حول عملية الاحتضار والرعاية التلطيفية؟

الموت يأتي فجأة

وفقًا لهادلي فلاهوس، فإن الموت، خاصة في سن الشيخوخة، غالبًا ما يكون أبطأ و يحدث بصفة تدريجيّة أكثر مما يتخيله الناس. كما تعتبر الوفيات المفاجئة وغير المتوقعة أقل شيوعًا من الأمراض المزمنة، فالغالبية العظمى من الناس يموتون من مرض عضال يؤدي حتما إلى الوفاة، مثل: السرطان وأمراض القلب ومرض الزهايمر أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

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وعادة ما تكون عملية الاحتضار أطول مما تعتقد. يمكن أن تبدأ قبل وقت طويل من ظهور الأعراض. وقد تشمل علامات الإنذار المبكر، على غرار: انخفاض الشهية وزيادة النوم والإرهاق من الأنشطة اليومية. فضلاً عن ذلك، تبدأ أجساد الأشخاص في نهاية العمر بالتوقف عن العمل تدريجيًا، ويمكن أن تحدث هذه التغييرات قبل عدة أشهر من الموت.

وفي الأيام الأخيرة قبل الموت، من الشائع أن يقضي الناس معظم وقتهم في النوم والتوقف عن الأكل أو الشرب. كما يمكنهم الدخول في حالة شبه غيبوبة قبل التوقف عن التنفس في النهاية. علاوة على ذلك، تقول فلاهوس إن بعض المرضى قد يفقدون حياتهم بسرعة، ولكن في معظم الحالات تكون الوفاة عملية أكثر من كونها حدثًا، إذ يمكن أن تبدأ هذه العملية في وقت أبكر بكثير مما يعتقده الناس.

وأوضحت فلاهوس، أنه في الأيام الأخيرة قبل الموت، غالبًا ما ينام الناس معظم الوقت وقد يتوقفون عن الأكل أو الشرب. ناهيك بأنهم يمكن أن يدخلوا في “حالة شبه غيبوبة”، قبل أن يتوقفوا عن التنفس تمامًا.

الموت مؤلم دائمًا

تشير هادلي فلاهوس إلى أن الألم لا يكون دائمًا جزءًا من عملية الاحتضار. ومع ذلك، يمكن أن تسبب الأمراض أو الحالات التي تسبق الموت أعراضًا مؤلمة. بيد أنه، لحسن الحظ، يمكن عادةً إدارة هذه الأعراض بشكل فعال.

علاوة على ذلك، فإن الهدف من الرعاية التلطيفية ودور العجزة؛ هو جعل عملية الموت مريحة وغير مؤلمة قدر الإمكان. قد يشمل ذلك استخدام مسكنات الألم المناسبة، فضلاً عن الرعاية الداعمة مثل إعطاء الأكسجين والسوائل، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم الصحة العقلية والاجتماعية. وفي كثير من الحالات، تلاحظ هادلي فلاهوس أن المرضى يصبحون هادئين وسلمين للغاية في الساعات التي تسبق الموت، وفقصا ما ترجمته “وطن“.

ومع ذلك، حذّرت فلاهوس من الأسطورة القائلة بأن الرعاية التلطيفية تتضمن إعطاء جرعات قاتلة من مسكنات الألم، وهذا ليس صحيحًا. وتقول: “نحن لا نعطي مثل هذه الجرعة العالية، وهناك فرق كبير بين ما يمكن أن يزيل الألم وما يكفي لقتل شخص ما”.

الموت سببه خطأ طبي

أوردت هادلي فلاهوس: “في الحقيقة؛ من المستحيل تجنب الموت. وعلى الرغم من ذلك ،لا يزال الكثيرون ينظرون إلى الموت على أنه فشل في النظام الطبي أو حدث طبي وليس حدثًا طبيعيًا، حتى لو كان المرض مميتًا”.

غالبًا ما تلاحظ هادلي فلاهوس، عند بعض الأشخاص استخدام عبارات غير ضرورية عند التحدث عن الأمراض المزمنة. وعلى سبيل المثال، فإن عبارات، مثل:”أنا أصلي من أجل حدوث معجزة” أو “استمر في القتال”، ليست مفيدة بالنسبة لكثير من الناس.

كما قالت أن المرضى وعائلاتهم يستاؤون كثيرا من هذه العبارات “المحبطة للغاية” لأنها تجعلهم يشعرون وكأنهم يستسلمون أو بصدد فعل شيء خاطئ بقبولهم إمكانية الموت. ووفقًا لفلاهوس، من الضروري السماح للمرضى باختيار ظروف نهاية الحياة الخاصة بهم.