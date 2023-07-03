الإثنين, يوليو 3, 2023
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الهدهد

ملابس داخلية نسائية ملقاة في صالة سينما بمصر تشعل مواقع التواصل! (شاهد)

الصورة تثير ضجة وسخرية وتبين أنها ليست في مصر وتم التقاطها في دولة أمريكا اللاتينية

كتب باسل سيد
الملابس الداخلية
صالة سينما
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وطن – اشتعلت مواقع التوصل الاجتماعي في مصر بموجة من الاستنكار الممزوجة بالسخرية، بعد تداول صورة لملابس داخلية نسائية، ادعى ناشروها بأنها وقعت في سينما سيتي سنتر ألماظة بمحافظة القاهرة.

وأظهرت الصورة المتداولة التي رصدتها “وطن“، “أنر وير” نسائي ملقى على الارض بين الكراسي داخل صالة السينما، مما يوحي بأن الصالة شهدت عملية ممارسة جنس بين شاب وفتاة.

ملابس داخلية نسائية في صالة سينما في مصر
حقيقة صورة ملابس داخلية نسائية في صالة سينما في مصر

وعقب انتشار الصورة، ضج موقع التدوين المصغر “تويتر” في مصر بموجة عارمة من السخرية مما جرى، حيث قال أحد المغردين:”اللي نسيت او ال نسي البتاع ده بعد ما الفيلم خلص في سينما الماظة وبيدور عليه الرجاء التوجه للإستعلامات”.

سخرية المغردين المصريين من الصورة المزعومة

وقال مغرد آخر معلقا على الصورة المزعومة:”لما دة في سينما سيتي سنتر الماظة…اومال سينمات وسط البلد بيحصل فيها ايه…؟!!! انا خوفت”.

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وسخر مغرد آخر من الصورة بالقول: “سينما سيتي سنتر الماظه يبدو ان احدهم نسي اشياءه”.

وواصل أحد المغردين موجة السخرية قائلا:”اللى تايه منه كيس مخدة موجود في سينما سيتى سنتر الماظة”.

حقيقة الصورة

وبالبحث، اتضح أن الصورة المزعومة لم يتم التقاطها في أي سينما مصرية، كما أن الصورة انتشرت لأول مرة في يوم 30 يونيو/حزيران الفائت يمن قبل أحد المغردين في إحدى دول أمريكا اللاتينية.

وكتب الشاب الذي نشر الصورة عبر حسابه في “تويتر” تعليقا على الصورة:”يبحث أصدقاءسينما ميجا بلازا عن الأميرة التي نسيت ملابسها الداخلية في Room 2 seat G9 في الصالة رقم 2 أمام الكرسي رقم “جي 9”.

ووجه المغرد رسالة لصاحبة اللباس الداخلي قائلا: “إذا كان هذا أنت فإن السينما تبحث عنك، لأنها ستمنحك سينما مجانية لمدة عام”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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