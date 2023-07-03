ملابس داخلية نسائية ملقاة في صالة سينما بمصر تشعل مواقع التواصل! (شاهد)

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وطن – اشتعلت مواقع التوصل الاجتماعي في مصر بموجة من الاستنكار الممزوجة بالسخرية، بعد تداول صورة لملابس داخلية نسائية، ادعى ناشروها بأنها وقعت في سينما سيتي سنتر ألماظة بمحافظة القاهرة.

وأظهرت الصورة المتداولة التي رصدتها “وطن“، “أنر وير” نسائي ملقى على الارض بين الكراسي داخل صالة السينما، مما يوحي بأن الصالة شهدت عملية ممارسة جنس بين شاب وفتاة.

سينما سيتى سنتر الماظه pic.twitter.com/yw57ghN1eg — Mohamed Wageeh🇵🇸❤ (@Mohamed11968590) July 2, 2023

وعقب انتشار الصورة، ضج موقع التدوين المصغر “تويتر” في مصر بموجة عارمة من السخرية مما جرى، حيث قال أحد المغردين:”اللي نسيت او ال نسي البتاع ده بعد ما الفيلم خلص في سينما الماظة وبيدور عليه الرجاء التوجه للإستعلامات”.

اللي نسيت او ال نسي البتاع ده بعد ما الفيلم خلص في سينما الماظة وبيدور عليه الرجاء التوجه للأستعلامات pic.twitter.com/RIT7ufXSor — 𝙼𝙾𝙷𝙰𝙼𝙴𝙳 (@Vip_m7med) July 2, 2023

سخرية المغردين المصريين من الصورة المزعومة

وقال مغرد آخر معلقا على الصورة المزعومة:”لما دة في سينما سيتي سنتر الماظة…اومال سينمات وسط البلد بيحصل فيها ايه…؟!!! انا خوفت”.

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وسخر مغرد آخر من الصورة بالقول: “سينما سيتي سنتر الماظه يبدو ان احدهم نسي اشياءه”.

وواصل أحد المغردين موجة السخرية قائلا:”اللى تايه منه كيس مخدة موجود في سينما سيتى سنتر الماظة”.

حقيقة الصورة

وبالبحث، اتضح أن الصورة المزعومة لم يتم التقاطها في أي سينما مصرية، كما أن الصورة انتشرت لأول مرة في يوم 30 يونيو/حزيران الفائت يمن قبل أحد المغردين في إحدى دول أمريكا اللاتينية.

وكتب الشاب الذي نشر الصورة عبر حسابه في “تويتر” تعليقا على الصورة:”يبحث أصدقاءسينما ميجا بلازا عن الأميرة التي نسيت ملابسها الداخلية في Room 2 seat G9 في الصالة رقم 2 أمام الكرسي رقم “جي 9”.

ووجه المغرد رسالة لصاحبة اللباس الداخلي قائلا: “إذا كان هذا أنت فإن السينما تبحث عنك، لأنها ستمنحك سينما مجانية لمدة عام”.