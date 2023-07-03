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معجبة ترمي مسبحة على كاظم الساهر في حفلة دبي.. ورد فعله غير متوقع (فيديو)

تحدث الفنان العراقي كاظم الساهر عن الشاعر نزار قباني في الذكري الـ100 لميلاده

كتب رفيف عبدالله
معجبة ترمي مسبحة على كاظم الساهر في حفلة دبي.. ورد فعله غير متوقع (فيديو)
كاظم الساهر
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وطن- تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر، إلى موقف محرج خلال حفله الأخير في دبي، بسبب فتاة.

حيث قامت إحدى معجبات كاظم الساهر بإلقاء مسبحة عليه، أثناء غناءه على المسرح، كما يظهر بالفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع.

رد فعل عفوي

لكن كاظم الساهر لم يشعر بالصدمة كما عادته في مواقفه الغريبة مع معجباته، بل سارع إلى التقاط المسبحة الرقص بها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصرف القيصر العفوي، وسط إشادات بسرعة تصرفه وطريقة تعامله مع المعجبين وروحه العفوية.

وعلى هامش حفل كاظم الساهر في دبي، تحدث الفنان عن الشاعر نزار قباني في الذكري الـ100 لميلاده.

نزار قباني

وقال كاظم الساهر: “نزار قباني لما كان يتكلم عني في اللقاءات يقول كاظم الساهر ابني الروحي، وأنا بقول عنه هو معلمنا الأول بالنسبة لي”.

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وتابع القيصر: “وأنا عمري 14 سنة كنت أغوص في دواوينه، وأيضا لما كان عمري 16 لحنت قصيدة زيديني عشقًا.. وبعد سنوات عرض القباني عليّ قصيدة قالي أنا لحنتها وأنا طفل”.

واختتم: “أعتقد نزار قباني كتب لكل العشاق والمحبين، وكتب أيضا للوطن وللأمة العربية أشياءً رائعة وعميقة”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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